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Телепередачи, которые делали детство в СССР веселее


Телепередачи, которые делали детство в СССР веселее

На советском телевидении было множество интересных проектов - в духе своего времени. Особенным считался сектор детских телепередач. Как и с советской детской периодикой, в этой области свободнее экспериментировали и выдавали максимум интересного результата при минимуме доступных средств.

АБВГДейка


Это вообще первая советская телепередача, которую вспоминают, когда речь идёт о детстве в СССР. Именно там работала первая советская клоунесса, любимица школьников всей страны Ириска (Ирина Асмус), а среди сценаристов отметился сам Эдуард Успенский, создатель Чебурашки и обитателей деревни Простоквашино. Он был и автором идеи, и сценаристом первых десяти выпусков. Бессменного редактора и ведущую передачи Татьяну Кирилловну Черняеву дети узнавали на улицах. Передача выходила с 1975 по 1990 годы с перерывами, состав менялся дважды.

Шоу изображало школу, в которой учатся вместо детей взрослые клоуны. В игровой форме, с шутками и прибаутками, они учились читать, считать и не только. А вот что известно мало, так это что саму идею передачи с игровыми уроками взяли из США, и образцом послужило кукольное шоу "Улица Сезам", которое увидела сотрудница Министерства просвещения Роза Алексеевна Курбатова.

Звёздный состав с Ириной Асмус.

Звёздный состав с Ириной Асмус.

 

Спокойной ночи, малыши!


Как и "АБВГДейка", эта передача успешно дожила до наших дней, несмотря на простой формат. А впервые вышла на телевидении она за одиннадцать лет до "АБВГДейки". Идея передачи тоже была почёрпнута на западе: главная редактор отдела программ для детей и юношества, Валентина Фёдорова, увидела в ГДР... Нет, не аналогичную передачу, а просто мультфильм о песочном человечке, пущенный вечером, чтобы дети посмотрели его перед сном. Ей понравилась сама идея телесказки на ночь.

Вскоре под её руководством было разработано шоу. Мультфильмов поначалу было слишком мало, так что создатели экспериментировали: в первые передачи показывали череду картинок с закадровым текстом (вроде диафильма), потом - разыгрывали в студии настоящие спектакли или приглашали знаменитых актёров читать сказки с выражением. Наконец, передача пришла к формату кукольного шоу, в первой части которого участники разбирали какой-нибудь волнующий дошкольников вопрос из разряда тех, на которые родители обычно отвечают просто "надо". Во второй части куклы садились смотреть мультфильм. Название передаче придумали буквально накануне первого эфира, поняв, что в ключевой фразе - вся её суть.
По легендам, в этих четырёх куклах должны были узнавать себя дети разных национальностей.

По легендам, в этих четырёх куклах должны были узнавать себя дети разных национальностей.

Хрюша, Степашка и Каркуша появились достаточно поздно. Сначала детей укладывали спать Буратино и куклы, изображающие детей. Удивительно, но при Андропове и Черненко кукольных персонажей запретили выводить в эфир, дикторам приходилось справляться одним. Редакцию в это время засыпало мешками писем с просьбами вернуть Хрюшу и его друзей. В конечном итоге их вернул Михаил Горбачёв (хотя вряд ли лично).

Сказка за сказкой


Когда устоялся классической формат предыдущей передачи, выяснилось, что многим детям (и их родителям) нравилось смотреть на телеспектакли и они не прочь вновь увидеть их на экранах. "Спокойно ночи, малыши!" возвращать спектакли не стала, вместо этого в конце семидесятых на телевидении запустили другую передачу - "Сказка за сказкой". Её бессменным ведущим стал солдат Иван Варежкин в исполнении Сергея Паршина, а помогали ему персонажи русского фольклора.

А вот сказки-спектакли, которые представляли в передаче, были не только с русским народным сюжетом. Снимали для программ и восточные, и европейские сказочные истории - например, о Пиште-плаксе (Венгрия), о бедняке и хане (Средняя Азия) и даже легенды о Робине Гуде (Англия). Кроме того, дети любили передачу за то, что там показывали присланные зрителями рисунки.
А делали передачу в Ленинграде.

А делали передачу в Ленинграде.

 

Хочу всё знать


Аналог популярного у современных детей "Галилео", тележурнал "Хочу всё знать" выпускался с конца пятидесятых. В простой и ясной форме детям показывали и рассказывали о достижениях технического прогресса, ключевых научных открытиях в истории и современности, о человеческой анатомии, зоологии, ботанике и разных природных явлениях.

Так, например, из тридцать шестого выпуска дети узнавали, как лягушки впадают в анабиоз, как в кино делают комбинированные съёмки, чем так знаменит и как работает маятник Фуко и об аппарате, способном различать предметы в темноте. Всё это - за неполные десять минут (длинные мультфильмы и передачи детям не рекомендовались).
Заставка журнала.

Заставка журнала.

 

Ералаш


Сатирическая передача для взрослых "Фитиль" была невероятно популярна. В ней, как правило, в виде юморесок, маленьких пьес, высмеивались как общественные "недочёты", так и разного рода глупое или некрасивое поведение отдельных граждан. В семидесятые было решено сделать аналогичное юмористическое шоу для детей, которое в итоге содержало в себе меньше сатиры и больше шуток об обычных ежедневных проблемах школьников. Новое шоу называлось "Ералаш". Кстати, инициатором его создания была режиссёр Алла Сурикова.

Первой короткометражкой первого выпуска стало "Позорное пятно" по сценарию Агнии Барто. В год выходило шесть выпусков, по три короткометражки в каждом. Изначально "Ералаш" считался журналом для кинотеатров - его показывали перед полнометражными фильмами, но затем он прочно занял позиции на телевидении.
Кадр из киножурнала *Ералаш*.

Кадр из киножурнала *Ералаш*.

 

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