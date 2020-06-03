Когда и как правильно высаживать капусту

Капусту чаще всего разводят рассадным способом. Однако для хорошего урожая мало вырастить здоровую и крепкую рассаду – ее нужно правильно и вовремя высадить в открытый грунт.



У начинающих дачников нередко возникают вопросы, связанные с этой процедурой.

Самая первая сложность – выбор правильного сорта. В зависимости от срока созревания, капуста (мы ведем речь о наиболее распространенном виде – белокочанной капусте) бывает ранней (60-90 дней от появления всходов), средней (100-120 дней) и поздней (больше 150 дней). Если ваша цель – употреблять овощ в свежем виде и готовить из него супы, вторые блюда или салаты, то выбирайте ранние сорта. Они быстро растут и обладают более нежным вкусом. Но если вы рассчитываете использовать капусту для засолки, маринования или хранения, то тут не обойтись без сортов позднего срока созревания.



Какую почву любит капуста

Когда высаживать капусту в открытый грунт

Как правильно высаживать капусту

Как ухаживать за капустой в открытом грунте

Чтобы капуста порадовала урожаем, нужно позаботиться о выборе подходящего места для грядки, где вы будете высаживать рассаду.Сначала разберемся с тем, какая почва нужна капусте для нормального роста?Капуста любит грунт с нейтральным уровнем кислотности. Если почва на вашем участке кислая, необходимо заняться ее известкованием. Для этого с осени внесите на будущую грядку гашеную известь или мел.Весной для этой цели можно использовать гипс или доломитовую муку. Количество необходимых для раскисления почвы веществ зависит от уровня ее кислотности.Капусту на кислых почвах или в условиях повышенной температуры и влажности часто поражает самое страшное капустное заболевание – кила. Эффективных способов борьбы с килой не существует, поэтому единственная возможность уберечь свои посадки от заболевания – профилактические меры. В качестве профилактики используйте фунгициды. За неделю до высадки рассады капусты в открытый грунт обработайте землю бордоской смесью (растворите 10 ст.л. в 10 л воды) или Фитоспорином (1 ст.л. препарата на 10 л воды), а потом добавьте золу. Фунгицид защитит посадки от грибковых заболеваний, а зола снизит уровень кислотности и обогатит почву необходимыми капусте микроэлементами.Капусте нужен солнечный участок с глубоким – более 2 м – уровнем залегания грунтовых вод. Хоть овощ этот влаголюбивый, однако постоянный застой воды негативно влияет на его корневую систему и может привести к загниванию корней.При выборе места также обратите внимание на предшественников, что росли здесь в прошлом сезоне. Лучше всего высаживать капусту после пасленовых, бобовых, огурцов, моркови, лука либо чеснока. На прежнее место возвращать капусту можно не раньше, чем через 3-4 года. Если же овощ был поражен килой, то этот срок увеличивается до 7 лет – именно столько живут споры килы в почве.Время высадки рассады капусты зависит не только от региона, но и от сорта капусты: раннеспелые сорта высаживают раньше, сорта позднего срока созревания – позже.Чтобы точно определить, когда высаживать капусту в открытый грунт в вашей местности, ориентируйтесь на погоду и внешний вид растений.Высаживать раннюю капусту можно после того, как ночью установится стабильная положительная температура воздуха не ниже 8-10°С. В средней полосе такой период наступает обычно в конце апреля – начале мая. Средне- и позднеспелые сорта высаживают примерно через 2-3 недели после ранних.К моменту высадки в открытый грунт на рассаде должно быть не менее 4-5 настоящих листочков.Дачники со стажем для определения сроков высадки рассады капусты в открытый грунт ориентируются на цветение черемухи. По многолетним наблюдениям, этот период совпадает с последними ночными заморозками. После отцветания черемухи морозов быть уже не должно.Народные приметы советуют высаживать раннюю капусту тогда, когда отцвели нарциссы, а позднюю – после цветения каштанов.За две недели до посадки рассады в открытый грунт займитесь закаливанием сеянцев. В первые 3-4 дня выносите растения (или открывайте форточки в помещении, где находится рассада) на несколько часов. С каждым днем время нахождения в уличных условиях увеличивайте. За 2-3 дня до пересадки оставьте емкости с сеянцами на улице на весь день. Подготовленная такими образом рассада легче перенесет стресс, связанный с изменением места выращивания.Высаживайте рассаду капусты в открытый грунт в прохладный пасмурный день. Идеальный вариант – перед дождем, тогда сеянцы быстрее приживутся на новом месте. За несколько часов до пересадки емкости с рассадой хорошо полейте водой, чтобы меньше травмировались корни.ранние сорта сажайте на расстоянии 30 см друг от друга – и в рядах, и в междурядьях;сеянцы среднеспелых сортов капусты располагайте на расстоянии 45 см;для поздних сортов расстояние между растениями должно быть не менее 50-60 см.Правила посадки рассады капусты в открытый грунт:На подготовленной грядке сделайте необходимое количество лунок, размер которых должен слегка превышать объем земляного кома.На дно лунки насыпьте спичечный коробок древесной золы и измельченную яичную скорлупу (защита от медведки), перемешайте все с грунтом и опустите в лунку рассаду. Если на участке тяжелый плотный грунт, добавьте также в каждую лунку песка или низинного торфа, которые разрыхлят почву. Засыпьте посадочную ямку землей и тщательно утрамбуйте.Вокруг посаженного растения сделайте небольшую траншею. При поливе вода будет идти оттуда непосредственно к корням рассады и не станет растекаться по грядке.Тщательно полейте капусту.Если на улице стоит солнечная погода, укройте посаженную рассаду газетами или агроволокном. После укоренения сеянцев защиту можно убрать.Чтобы переросшую рассаду не сломал сильный ветер, заглубляйте ее в землю до первых настоящих листочков.В чем заключается дальнейший уход за высаженной рассадой?Во-первых, полив. Следите за тем, чтобы почва вокруг молодых растений не пересыхала. Когда они подрастут, поливать капусту можно через день, внося под каждый куcт около 2 л воды.Во-вторых, рыхление и окучивание. Частый полив делает грунт более плотным, и на его поверхности образуется корка. Из-за нее доступ воздуха к корням капусты затрудняется и растение хуже развивается. По этой причине регулярно рыхлите почву вокруг кустов, разрушая уплотненный слой грунта. Однако полив не только способствует образованию земляной корки, но и оголяет нижнюю часть капустного куста, поэтому во время каждого рыхления подсыпайте землю к каждому растению.В-третьих, подкормки. Первый раз пересаженную рассаду подкормите через две недели после высадки в открытый грунт. Для получения необходимого в этот период азота внесите органические удобрения или мочевину. Второй раз (еще через три недели) подкормите капусту комплексным минеральным удобрением.В-четвертых, защита от вредителей. Капусту любим не только мы – в природе масса желающих полакомиться ее сочными листьями. Главные и наиболее частые враги – крестоцветная блошка, гусеницы, улитки и слизни. После их нашествия капустные листья могут превратиться в настоящее решето. Чтобы этого не произошло, уничтожайте вредителей любыми доступными вам способами. О народных средствах борьбы с вредителями капусты мы уже писала:При правильном уходе капуста обязательно порадует вас богатым урожаем здоровых и хрустящих кочанов.