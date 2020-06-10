Отталкивающие моменты из биографий детских писателей

Кажется, люди, которые пишут чудесные истории для детей, должны быть настолько же чудесными. А ещё – хорошими родителями, конечно. Если не хочется расставаться с этой сказкой, реальные биографии многих детских писателей лучше не читать.





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