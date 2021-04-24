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Неприхотливые кустарники, которые очень красиво цветут

На участке и так растёт множество растений, и каждое требует индивидуального ухода. Чтобы облегчить себе задачу, лучше всего выбирать наиболее неприхотливые кустарники, чтобы они радовали пышным цветением и не требовали к себе много внимания.
Предлагаем вам ознакомиться с пятью такими красивыми кустарниками!

Луизеания (миндаль трехлопастный)


Неприхотливый кустарник, который быстро растёт и цветёт в весенне-летний сезон без дополнительного ухода. Его часто путают с сакурой. Луизеании достаточно не требователен к почве и устойчив к засухе.

Неприхотливые кустарники, которые очень красиво цветут

Чубушник (жасмин садовый)


Прекрасный кустарник с устойчивостью к заморозкам и плохой погоде. Аромат чубушника очень напоминает жасмин. Цветёт растение продолжительно и обильно.

Неприхотливые кустарники, которые очень красиво цветут

Сирень обыкновенная


Один из самых популярных и любимых кустарников. Отличается неприхотливостью и потрясающим ароматом. Можно высадить сирень разных цветов, чтобы украсить ею участок.

Неприхотливые кустарники, которые очень красиво цветут

Калина Бульденеж


Эффектный сорт калины обыкновенной. Потрясающие крупные соцветия восхитительного кустарника, не нуждающегося в особом уходе. Однако профилактические обработки от вредителей будут очень кстати.

Неприхотливые кустарники, которые очень красиво цветут

Спирея


Распространённый в наших широтах кустарник с красивым цветением. Это очень терпеливая и неприхотливая культура.
У спиреи много сортов, которые цветут в разное время года.

Неприхотливые кустарники, которые очень красиво цветут

Подробнее о неприхотливых кустарниках для участка смотрите в видео ниже:




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