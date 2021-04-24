Неприхотливые кустарники, которые очень красиво цветут

На участке и так растёт множество растений, и каждое требует индивидуального ухода. Чтобы облегчить себе задачу, лучше всего выбирать наиболее неприхотливые кустарники, чтобы они радовали пышным цветением и не требовали к себе много внимания.

Предлагаем вам ознакомиться с пятью такими красивыми кустарниками!



Луизеания (миндаль трехлопастный)

Чубушник (жасмин садовый)

Сирень обыкновенная

Калина Бульденеж

Спирея

Неприхотливый кустарник, который быстро растёт и цветёт в весенне-летний сезон без дополнительного ухода. Его часто путают с сакурой. Луизеании достаточно не требователен к почве и устойчив к засухе.Прекрасный кустарник с устойчивостью к заморозкам и плохой погоде. Аромат чубушника очень напоминает жасмин. Цветёт растение продолжительно и обильно.Один из самых популярных и любимых кустарников. Отличается неприхотливостью и потрясающим ароматом. Можно высадить сирень разных цветов, чтобы украсить ею участок.Эффектный сорт калины обыкновенной. Потрясающие крупные соцветия восхитительного кустарника, не нуждающегося в особом уходе. Однако профилактические обработки от вредителей будут очень кстати.Распространённый в наших широтах кустарник с красивым цветением. Это очень терпеливая и неприхотливая культура.У спиреи много сортов, которые цветут в разное время года.Подробнее о неприхотливых кустарниках для участка смотрите в видео ниже: