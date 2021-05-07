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Скандальная слава Кейт Мосс: Почему дома моды разрывали контракты с супермоделью


Знаменитая британская модель Кейт Мосс | Фото: lenta.ru, uznayvse.ru

Знаменитая британская модель Кейт Мосс | Фото: lenta.ru, uznayvse.ru


Сегодня 45-летняя британская супермодель Кейт Мосс больше не позволяет себе эпатажных выходок и не привлекает внимания своим скандальным поведением, участвуя в благотворительных мероприятиях вместе с такими же королевами подиума и легендами 1990-х гг. Но на пике своей модельной карьеры она прославилась не только как икона стиля и одна из самых востребованных супермоделей, перевернувших представления о красоте, но и как самая скандальная фигура мира моды, из-за небезупречной репутации которой с ней разрывали контракты ведущие модные дома.



Одна из самых востребованных и успешных супермоделей Кейт Мосс | Фото: lenta.ru


Одна из самых востребованных и успешных супермоделей Кейт Мосс | Фото: lenta.ru


В юности Кейт Мосс была обычным подростком, каких в Лондоне были тысячи. Когда ей исполнилось 13 лет, родители развелись, и девочке пришлось подрабатывать продавцом в магазине игрушек и в кассах аттракционов. Мальчики к ней интереса не проявляли – Кейт была невзрачной, худой, угловатой, больше похожей на юношу-подростка. Сама о себе она говорила: «Мне никогда не нравилась моя внешность, поэтому комплексов всегда было достаточно. В школе мальчики-ровесники совершенно не обращали на меня внимания. Я ужасно страдала из-за своей плоской груди, даже хотела увеличить ее с помощью силикона.
Но мне все же удалось избавиться от комплексов».


Супермодель, перевернувшая представления о красоте | Фото: compromat.ru

Супермодель, перевернувшая представления о красоте | Фото: compromat.ru


Однажды в аэропорту на нее обратила внимание хозяйка лондонского модельного агентства «Сторм» и предложила девушке принять участие в кастинге. Так началась ее модельная карьера. В то, что ее ждет на этом поприще блестящее будущее, тогда не верила даже она сама – уж слишком ее внешний облик отличался от эталонов красоты, господствовавших в модельном мире. Но именно Кейт Мосс было суждено перевернуть представления о красоте и стать иконой андрогинности, вскоре взорвавшей мир высокой моды.


Супермодель, перевернувшая представления о красоте | Фото: uznayvse.ru

Супермодель, перевернувшая представления о красоте | Фото: uznayvse.ru


При росте 170 см вес девушки составлял 46 кг, сама себе она казалась плоской, неженственной и некрасивой. Но вскоре один из законодателей моды Кельвин Кляйн сумел переубедить ее в этом. Одним из первых он начал популяризировать стиль унисекс, а Кейт, по его мнению, была идеальным воплощением идеи «бесполости». Она стала лицом нового парфюма От Кельвина Кляйна под названием «Единый», который побил все рекорды по объемам продаж. Дизайнер говорил о своей любимице: «Она похожа на женщину и ребенка одновременно. Именно такой тип сексуальности завораживает».


Кейт Мосс в юности | Фото: uznayvse.ru

Кейт Мосс в юности | Фото: uznayvse.ru

 


Кейт Мосс на обложках модных журналов | Фото: mylitta.ru

Кейт Мосс на обложках модных журналов | Фото: mylitta.ru


Стиль Кейт Мосс, который называли «героиновым шиком», благодаря ей стал настоящим трендом в мире высокой моды. Он подразумевал исключительную худобу, даже изможденность, бледность кожи, темные круги под глазами. Кельвина Кляйна называли родоначальником героинового шика в мире моды и рекламы. На плакатах с рекламой нижнего белья этого бренда Кейт Мосс выглядела невинной и порочной одновременно, полуженщиной-полуподростком.


Кейт Мосс в юности | Фото: 24smi.org


Пытаясь соответствовать новым стандартам красоты, девушки-модели изнуряли себя диетами, результатом чего чаще всего становилась анорексия. Конечно, в обществе реакция на новую моду была неоднозначной: так, журналистка, Эми Спиндлер обвиняла модных фотографов и дизайнеров в пропаганде наркомании и анорексии и клеймила позором моду на героиновый шик. После гибели от передозировки наркотиками 21-летнего фотографа Дэвида Сорренти даже президент США Билл Клинтон на пресс-конференции в 1997 г. обратил внимание на главную проблему современной моды: «Модные фотографии последних лет сделали героиновую наркоманию гламурной и сексуальной. Но наркомания – это не красота, это уродство. Это смерть. А прославление смерти губительно для любого общества. Не нужно рекламировать наркоманию, чтобы продавать одежду».


Знаменитая британская модель Кейт Мосс | Фото: mylitta.ru

Знаменитая британская модель Кейт Мосс | Фото: mylitta.ru


В центре скандала оказалась Кейт Мосс – ведь она не только воплощала новый идеал красоты, но и сама, как утверждали журналисты, страдала анорексией и наркотической зависимостью. Сама модель эти слухи упорно отрицала, называя их выдумками желтой прессы и интригами конкурентов. В 1998 г. Кейт попала в частную психиатрическую клинику, где, по официальной версии, лечилась от истощения, но журналисты утверждали, что настоящей причиной был алкоголизм. В 2005 г. разразился громкий скандал: одно из ведущих британских изданий «Daily Mirror» опубликовало фото, на котором Кейт Мосс была запечатлена в момент употребления кокаина. Материал вышел под заголовком «Кокаиновая Кейт». Продолжать отпираться было бессмысленно. Все ведущие модные бренды тут же расторгли контракты со скандальной моделью. Даже Кельвин Кляйн прекратил свое долголетнее сотрудничество с супермоделью.


Снимок, который окончательно испортил репутацию супермодели | Фото: peopletalk.ru

Снимок, который окончательно испортил репутацию супермодели | Фото: peopletalk.ru


Несмотря на то, что тогда ее карьера висела на волоске, Кейт Мосс удалось уладить этот конфликт. Она принесла публичные извинения: «Я полностью беру на себя ответственность за все свои действия и также соглашаюсь с наличием у меня некоторых личностных проблем, которые мне необходимо признать. Я уже предпринимаю сложные, но необходимые шаги для их разрешения». Она извинилась перед «родными, друзьями, коллегами и всеми, на ком дурно отразилось» ее поведение. Ее прилюдного покаяния оказалось достаточно для того, чтобы ее тут же простили, контракты были возобновлены, а гонорары вновь достигли заоблачных высот. Британские журналисты сокрушались: «Она не кино- и не рок-звезда, не первая леди государства, но ей позволено все и даже больше».


Знаменитая британская модель Кейт Мосс | Фото: mylitta.ru

Знаменитая британская модель Кейт Мосс | Фото: mylitta.ru

 


Одна из самых востребованных и успешных супермоделей Кейт Мосс | Фото: uznayvse.ru

Одна из самых востребованных и успешных супермоделей Кейт Мосс | Фото: uznayvse.ru


Свой первый миллион Кейт Мосс получила в 20 лет. К 2000 г. она уже была одной из самых высокооплачиваемых мировых моделей. Выпуск собственной линии одежды увеличил ее капитал на 5 млн долларов – и это после скандала в 2005 г.! Спустя год британский скульптор Марк Куинн отлил бронзовую скульптуру под названием «Сфинкс», изображающую супермодель в позе из йоги. Собственное имя она превратила в бренд, получив патент, запрещающий использовать словосочетание «Кейт Мосс» без ее разрешения, если это происходило с целью извлечения прибыли.


Супермодель, перевернувшая представления о красоте | Фото: mylitta.ru

Супермодель, перевернувшая представления о красоте | Фото: mylitta.ru

 


Одна из самых востребованных и успешных супермоделей Кейт Мосс | Фото: hochu.ua

Одна из самых востребованных и успешных супермоделей Кейт Мосс | Фото: hochu.ua


С ее именем были связаны и другие скандалы. Она всегда слыла несдержанной и бескомпромиссной, от нее часто можно было услышать нецензурную брань. В 2009 г. на церемонии вручения премии «Человек года» ведущий мероприятия позволил себе неосторожную шутку о ее личной жизни. В ответ модель разразилась тирадой из ненормативной лексики в прямом эфире. В 2015 г. она вновь «отличилась», устроив пьяный дебош в самолете.


В последнее время модель часто слышит критику в адрес своей изменившейся внешности | Фото: hochu.ua

В последнее время модель часто слышит критику в адрес своей изменившейся внешности | Фото: hochu.ua


Однако в последние годы имя Кейт Мосс все чаще упоминается уже не в связи со скандалами, а в контексте ее профессиональной деятельности: она является креативным директором одного из косметических брендов, редактирует британский «Vogue», участвует в фотосессиях и благотворительных модных показах. В 2013 г. Кейт Мосс получила награду от «British Fashion Awards» за ее вклад в развитие индустрии моды за 25 лет модельной карьеры. И хотя ее внешний вид сегодня вызывает волну критики в адрес неидеальных параметров, модель наконец пришла к выводу о том, что не стоит следить за тем, как ее воспринимает публика, и что истинное удовольствие от жизни можно получать только при условии бережного отношения к своему здоровью.


В последнее время модель часто слышит критику в адрес своей изменившейся внешности | Фото: wday.ru, hochu.ua

В последнее время модель часто слышит критику в адрес своей изменившейся внешности | Фото: wday.ru, hochu.ua

 


Знаменитая британская модель Кейт Мосс | Фото: kleo.ru

Знаменитая британская модель Кейт Мосс | Фото: kleo.ru

 

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Скандальная слава Кейт Мосс: Почему дома моды разрывали контракты с супермоделью

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