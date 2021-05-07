Скандальная слава Кейт Мосс: Почему дома моды разрывали контракты с супермоделью





Знаменитая британская модель Кейт Мосс | Фото: lenta.ru, uznayvse.ru



Сегодня 45-летняя британская супермодель Кейт Мосс больше не позволяет себе эпатажных выходок и не привлекает внимания своим скандальным поведением, участвуя в благотворительных мероприятиях вместе с такими же королевами подиума и легендами 1990-х гг. Но на пике своей модельной карьеры она прославилась не только как икона стиля и одна из самых востребованных супермоделей, перевернувших представления о красоте, но и как самая скандальная фигура мира моды, из-за небезупречной репутации которой с ней разрывали контракты ведущие модные дома.