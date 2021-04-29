Вечнозелёные растения для красивого участка

Чтобы ваш сад был самым красивым и уютным, необходимо продумать ландшафт. В статье мы расскажем о растениях, которые не только обладают ярким внешним видом, но и требуют минимум вашего внимания.
1. Аукуба
Оригинальное название этого растения полностью соответствует его внешнему виду. У него преобладают не только интересные пятнистые листья, но и привлекательные красные ягодки, которые смогут украсить совершенно любой сад.
2. Эонимус
Пестрые листья этого растения смогут вас радовать почти круглый год. Растение обладает интересным узором листков и возможностью разрастаться по всему саду.
3. Калина
ДавидаВесной растение будет обеспечивать вам яркий ландшафт за счет белых цветков, а в остальное время оно радует своих садоводов темно-зелеными листьями, которые красиво переливаются на солнце. Еще одна особенность – осенью у растения появляются голубые ягодки.
4. Гардения
Величественная гардения невероятно красивая, ароматная и яркая. Чаще всего именно это растение используют для украшения сада, а уже потом – дома в вазе.
5. Камелия
Нежное растение обладает очень большой силой. Прекрасные бутончики в приятном розовом оттенке смогут добавить красок в любой сад. Есть сорта с желтыми и белыми бутончиками. Кстати, эти растения могут радовать вас не только весной и летом, но и в более холодное время года.
6. Холли
У холли очень выразительные лепестки, которые имеют геометрическую острую форму. Помимо зеленых и ярких лепестков, растение также позволяет наслаждаться красными ягодками. Бесспорно, растение украсит сад и сделает его очень оригинальным и красивым.
7. Можжевельник
Блю ЭрроуМожжевельник смотрится очень интересно благодаря его яркому окрасу. Растет он практически круглый год и требует лишь совсем немного вашего внимания.
8. Нандина
Красные ягодки и тонкие листья в зеленом цвете настолько идеально вольются в любой ландшафт, что даже не нужны дополнительные насаждения. Кроме ягод, растение также радует садоводов своими белыми цветочками.
9. Скумпия кожевенная
Темно-фиолетовый оттенок этого растения разнообразит скучный сад с зелеными классическими цветами. Растение вырастает относительно невысоким, но способно разрастаться на несколько метров. Осенью листва меняет свой насыщенный оттенок на более утонченный ярко-оранжевый цвет.
10. Туя Мистер
Боулинг БоллОсобенность этого растения заключается в круглой форме. Именно за счет такого декоративного вида его часто используют в качестве украшения бордюров или дополнительного ограждения территории.
Примечание: все фотографии взяты с открытых ресурсов.
Представленные растения смогут облагородить любой сад. Примечательны представленные сорта тем, что они радуют садовников не только в период весна-лето, но и в более холодную погоду.
А какое растение вам понравилось больше всего? Расскажите нам об этом в комментариях!
Читать далее →
Свежие комментарии