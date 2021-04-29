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Вечнозелёные растения для красивого участка

Чтобы ваш сад был самым красивым и уютным, необходимо продумать ландшафт. В статье мы расскажем о растениях, которые не только обладают ярким внешним видом, но и требуют минимум вашего внимания.

1. Аукуба


Оригинальное название этого растения полностью соответствует его внешнему виду. У него преобладают не только интересные пятнистые листья, но и привлекательные красные ягодки, которые смогут украсить совершенно любой сад.
Вечнозелёные растения для красивого участка

2. Эонимус 


Пестрые листья этого растения смогут вас радовать почти круглый год. Растение обладает интересным узором листков и возможностью разрастаться по всему саду.

Вечнозелёные растения для красивого участка

3. Калина


ДавидаВесной растение будет обеспечивать вам яркий ландшафт за счет белых цветков, а в остальное время оно радует своих садоводов темно-зелеными листьями, которые красиво переливаются на солнце. Еще одна особенность – осенью у растения появляются голубые ягодки.
Вечнозелёные растения для красивого участка

4. Гардения 


Величественная гардения невероятно красивая, ароматная и яркая. Чаще всего именно это растение используют для украшения сада, а уже потом – дома в вазе.
Вечнозелёные растения для красивого участка

5. Камелия


 Нежное растение обладает очень большой силой. Прекрасные бутончики в приятном розовом оттенке смогут добавить красок в любой сад. Есть сорта с желтыми и белыми бутончиками.
Кстати, эти растения могут радовать вас не только весной и летом, но и в более холодное время года.
Вечнозелёные растения для красивого участка

6. Холли 


У холли очень выразительные лепестки, которые имеют геометрическую острую форму. Помимо зеленых и ярких лепестков, растение также позволяет наслаждаться красными ягодками. Бесспорно, растение украсит сад и сделает его очень оригинальным и красивым.
Вечнозелёные растения для красивого участка

7. Можжевельник


Блю ЭрроуМожжевельник смотрится очень интересно благодаря его яркому окрасу. Растет он практически круглый год и требует лишь совсем немного вашего внимания.
Вечнозелёные растения для красивого участка

8. Нандина


Красные ягодки и тонкие листья в зеленом цвете настолько идеально вольются в любой ландшафт, что даже не нужны дополнительные насаждения. Кроме ягод, растение также радует садоводов своими белыми цветочками.
Вечнозелёные растения для красивого участка

9. Скумпия кожевенная


 Темно-фиолетовый оттенок этого растения разнообразит скучный сад с зелеными классическими цветами. Растение вырастает относительно невысоким, но способно разрастаться на несколько метров. Осенью листва меняет свой насыщенный оттенок на более утонченный ярко-оранжевый цвет.
Вечнозелёные растения для красивого участка

10. Туя Мистер


Боулинг БоллОсобенность этого растения заключается в круглой форме. Именно за счет такого декоративного вида его часто используют в качестве украшения бордюров или дополнительного ограждения территории.
Вечнозелёные растения для красивого участка

Примечание: все фотографии взяты с открытых ресурсов.
Представленные растения смогут облагородить любой сад. Примечательны представленные сорта тем, что они радуют садовников не только в период весна-лето, но и в более холодную погоду.
А какое растение вам понравилось больше всего? Расскажите нам об этом в комментариях!
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