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Дивные шторы: 20 практичных идей для украшения интерьера комнат

Любые перемены в доме – к лучшему. Потому, если есть желание что-то изменить, но при этом нет финансовых возможностей, стоит начать со штор. Шторы являются одним из важнейших элементов декора в каждой комнате. Они влияют на количество света, цветовые акценты и дают ощущение законченности интерьеру, поэтому тщательно подобранные шторы создадут неповторимую, особую атмосферу в доме.

Интерьер в зеленых тонах с красивыми шторами в тон.

Дивные шторы: 20 практичных идей для украшения интерьера комнат

1. Оливковая радость

Светлая комната в оливковых тонах с лимонными шторами.

Дивные шторы: 20 практичных идей для украшения интерьера комнат

2. Зимняя прохлада

Комната в холодных серо-голубых тонах со шторами, которые дополняют интерьер.

Дивные шторы: 20 практичных идей для украшения интерьера комнат

3. Кофе с молоком

Симпатичный интерьер спальни в кофейных тона с шторами такого же оттенка.

Дивные шторы: 20 практичных идей для украшения интерьера комнат

4. Крем-суфле

Столовая в нежных и светлых тонах с белыми шторами, которые еще больше освежают интерьер.

Дивные шторы: 20 практичных идей для украшения интерьера комнат

5. Яркий акцент

Серо-белая гостинная с бирюзовыми шторами, которые добавляют интерьеру комнаты ярких красок.

Дивные шторы: 20 практичных идей для украшения интерьера комнат

6. Большая компания

Гостиная рассчитанная на большое количество гостей, украшена симпатичными шторами в зеленых тонах.

Дивные шторы: 20 практичных идей для украшения интерьера комнат

7. Черно-розовые краски

Комната оформлена в черно-розовых тонах и украшена шторами, которые дополняют интерьер.

Дивные шторы: 20 практичных идей для украшения интерьера комнат

8. Серые оттенки

Столовая в серых тонах с интересными полосатыми шторами, которые просто отлично вписались в общий вид комнаты.


Дивные шторы: 20 практичных идей для украшения интерьера комнат

9. Столовая в горчичных тонах

Горчичные оттенки преобладают в оформлении столовой с симпатичными шторами в тон.

Дивные шторы: 20 практичных идей для украшения интерьера комнат

10. Место для отдыха

Спальня в зеленых, бежевых и синих цветах, с интересными шторами.

Дивные шторы: 20 практичных идей для украшения интерьера комнат

11. Светлая гостиная

Гостиная комната с белыми шторами и с симпатичными синими мягкими стульями.

Дивные шторы: 20 практичных идей для украшения интерьера комнат

12. Оливковая гостиная

Оформление гостиной в оливковых тонах с дорогими элементами декора и темно-оливковыми шторами.

Дивные шторы: 20 практичных идей для украшения интерьера комнат

13. Интересный интерьер

Интерьер комнаты для отдыха украшен симпатичными шторами.

Дивные шторы: 20 практичных идей для украшения интерьера комнат

14. Серо-синяя столовая

Столовая оформлена в серо-синих оттенках с прекрасными шторами, которые дополняют интерьер.

Дивные шторы: 20 практичных идей для украшения интерьера комнат

15. Сине-зеленый интерьер

Гостиная оформлена в сине-зеленых тонах с симпатичными шторами.

Дивные шторы: 20 практичных идей для украшения интерьера комнат

16. Сине-белые фантазии

Интерьер гостиной комнаты украшают белые шторы, которые освежают её.

Дивные шторы: 20 практичных идей для украшения интерьера комнат

17. Жизнь в полоску

Столовая с обоями и шторами в полоску, которые делают её ярче.

Дивные шторы: 20 практичных идей для украшения интерьера комнат

18. Вишни на снегу

Светлая комната в белых тонах с вишневыми шторами.

Дивные шторы: 20 практичных идей для украшения интерьера комнат

19. Спокойствие и гармония

Интерьер в зеленых тонах создает прекрасную атмосферу для отдыха, дополнен красивыми шторами в тон.

Дивные шторы: 20 практичных идей для украшения интерьера комнат

20. Зебра

Кофейно-кремовая комната с полосатыми шторами, которые гармонично списались в общий интерьер комнаты.

Дивные шторы: 20 практичных идей для украшения интерьера комнат

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