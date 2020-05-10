Самые дорогие нематериальные покупки

У большинства вещей в мире есть цена. В одних случаях совсем небольшая, в других же - запредельная. Вот только одно дело, когда богачи выкладывают целое состояние за что-то материальное, и совсем другое, когда огромные суммы денег отдаются за то, чего нельзя коснуться. Вашему вниманию 5 самых дорогих нематериальных покупок в мире.





1. Парковочное место

2. Ужин с Михаилом Горбачевым

3. Полет в космос

4. Игровое имущество

5. Свадьба