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Эстонская закуска "Тарендис"

Эстонская закуска "Тарендис" Еда, Кухня, Другая кухня, Кулинария, Лига Кулинаров, Рецепт, Селедка, Закуска, Длиннопост

Я не ошибусь, если скажу, что малосольную селёдочку наш народ любит. Мы любим и обычное селёдочное филе под лучком, и в добавлении рубленой сельди в различные салаты. Форшмак - это самое известное и знаменитое блюдо из рубленого селёдочного филе. А в нашей полосе чаще на столах можно увидеть популярный салат "Селёдка под шубой".

Но сегодня я хочу отойти от традиционных блюд и предложить вам приготовить необычный продукт родом из национальной эстонской кухни под названием "Тарендис".  Это холодная закуска с непривычным для нас сочетанием ингредиентов из рубленой сельди в сметанной заливке с добавлением свежих огурцов. Невероятно вкусное блюдо! Попробуйте!

Эстонская закуска "Тарендис" Еда, Кухня, Другая кухня, Кулинария, Лига Кулинаров, Рецепт, Селедка, Закуска, Длиннопост

Общая информация

Подготовка: 20 минут + 6 часов на застывание

Готовка: 10 минут

Общее количество: 6 часов 30 минут

Количество порций: 6

 

Ингредиенты

Эстонская закуска "Тарендис" Еда, Кухня, Другая кухня, Кулинария, Лига Кулинаров, Рецепт, Селедка, Закуска, Длиннопост

-300 гр филе малосольной сельди

-1 небольшая белая луковица

-1 средний пучок укропа

-4 огурца

-400 гр жирной сметаны (у меня жирностью 25%)

-10 гр желатина

-соль и перец по вкусу

 

Процесс

-Желатин залить 1/2 стакана холодной воды, перемешать и оставить размокать на 20 минут.

-Сельдь разделать, очистить от костей и нарезать небольшими кубиками.

Эстонская закуска "Тарендис" Еда, Кухня, Другая кухня, Кулинария, Лига Кулинаров, Рецепт, Селедка, Закуска, Длиннопост

-Огурцы очистить от кожи, крупных семян и нарезать небольшими кубиками.

Посолить и оставить на 10-15 минут.

Эстонская закуска "Тарендис" Еда, Кухня, Другая кухня, Кулинария, Лига Кулинаров, Рецепт, Селедка, Закуска, Длиннопост

-Луковицу и укроп мелко нарезать.

Эстонская закуска "Тарендис" Еда, Кухня, Другая кухня, Кулинария, Лига Кулинаров, Рецепт, Селедка, Закуска, Длиннопост
Эстонская закуска "Тарендис" Еда, Кухня, Другая кухня, Кулинария, Лига Кулинаров, Рецепт, Селедка, Закуска, Длиннопост

-Размоченный желатин помешивая нагреть на водяной бане до получения однородной жидкой консистенции. Немного остудить.

-В большой чаше смешать сметану и желатиновую смесь. Влить образовавшийся сок от огурцов и хорошо перемешать до однородности.

-В сметанную заливку добавить нарезанные укроп, огурцы, сельдь и лук. Досолить при необходимости, поперчить и хорошо перемешать. (По желанию закуску можно сделать послойной. Для этого сметанную заливку разделить поровну на две чаши. В первую добавить зелень и огурцы, а во вторую - сельдь и лук. Выкладывать смесь в форму, чередуя слои).

-Выложить полученную смесь в прямоугольную форму или порционные формы (например, небольшие стаканы) и убрать в холодильник на 6 часов, а лучше на ночь.

Эстонская закуска "Тарендис" Еда, Кухня, Другая кухня, Кулинария, Лига Кулинаров, Рецепт, Селедка, Закуска, Длиннопост
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