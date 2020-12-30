Эстонская закуска "Тарендис"

Я не ошибусь, если скажу, что малосольную селёдочку наш народ любит. Мы любим и обычное селёдочное филе под лучком, и в добавлении рубленой сельди в различные салаты. Форшмак - это самое известное и знаменитое блюдо из рубленого селёдочного филе. А в нашей полосе чаще на столах можно увидеть популярный салат "Селёдка под шубой".
Но сегодня я хочу отойти от традиционных блюд и предложить вам приготовить необычный продукт родом из национальной эстонской кухни под названием "Тарендис". Это холодная закуска с непривычным для нас сочетанием ингредиентов из рубленой сельди в сметанной заливке с добавлением свежих огурцов. Невероятно вкусное блюдо! Попробуйте!
Общая информация
Подготовка: 20 минут + 6 часов на застывание
Готовка: 10 минут
Общее количество: 6 часов 30 минут
Количество порций: 6
Ингредиенты
-300 гр филе малосольной сельди
-1 небольшая белая луковица
-1 средний пучок укропа
-4 огурца
-400 гр жирной сметаны (у меня жирностью 25%)
-10 гр желатина
-соль и перец по вкусу
Процесс
-Желатин залить 1/2 стакана холодной воды, перемешать и оставить размокать на 20 минут.
-Сельдь разделать, очистить от костей и нарезать небольшими кубиками.
-Огурцы очистить от кожи, крупных семян и нарезать небольшими кубиками.Посолить и оставить на 10-15 минут.
-Луковицу и укроп мелко нарезать.
-Размоченный желатин помешивая нагреть на водяной бане до получения однородной жидкой консистенции. Немного остудить.
-В большой чаше смешать сметану и желатиновую смесь. Влить образовавшийся сок от огурцов и хорошо перемешать до однородности.
-В сметанную заливку добавить нарезанные укроп, огурцы, сельдь и лук. Досолить при необходимости, поперчить и хорошо перемешать. (По желанию закуску можно сделать послойной. Для этого сметанную заливку разделить поровну на две чаши. В первую добавить зелень и огурцы, а во вторую - сельдь и лук. Выкладывать смесь в форму, чередуя слои).
-Выложить полученную смесь в прямоугольную форму или порционные формы (например, небольшие стаканы) и убрать в холодильник на 6 часов, а лучше на ночь.
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