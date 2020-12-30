Эстонская закуска "Тарендис"

Я не ошибусь, если скажу, что малосольную селёдочку наш народ любит. Мы любим и обычное селёдочное филе под лучком, и в добавлении рубленой сельди в различные салаты. Форшмак - это самое известное и знаменитое блюдо из рубленого селёдочного филе. А в нашей полосе чаще на столах можно увидеть популярный салат "Селёдка под шубой".

Но сегодня я хочу отойти от традиционных блюд и предложить вам приготовить необычный продукт родом из национальной эстонской кухни под названием "Тарендис". Это холодная закуска с непривычным для нас сочетанием ингредиентов из рубленой сельди в сметанной заливке с добавлением свежих огурцов. Невероятно вкусное блюдо! Попробуйте!