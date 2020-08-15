17 фотографий, в которых хочется оказаться прямо сейчас

Есть снимки, на которые смотришь с замиранием сердца, которые вызывают приятные воспоминания. А есть такие кадры, в которых хочется оказаться немедленно. Эти атмосферные фотографии путешествий со всех концов земли как бы говорят нам: «Этот мир невообразим и прекрасен».
Мы собрали для вас такие снимки. Найдите несколько свободных минут и понаслаждайтесь.
Isac Goulart
Niklas
Michaela Potterbaum
Yuriy Zaveryukha
Francesco Iacobelli
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