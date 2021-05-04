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В национальном парке отстреливают людей, чтобы сберечь носорогов

Индийский национальный парк Казиранга гордится своими успехами в сохранении однорогих носорогов. Этот вид, обитающий в Южной и Юго-Восточной Азии, оказался на грани исчезновения в эпоху европейской колонизации. К концу XIX века осталось считаное количество особей. В Казиранге вовремя спохватились и сумели добиться увеличения популяции до двух с лишним тысяч. Вот только их методы, скажем так, вызывают вопросы.

В национальном парке отстреливают людей, чтобы сберечь носорогов


В национальном парке отстреливают людей, чтобы сберечь носорогов

Рога индийского единорога на черном рынке оцениваются дороже золота: около шести тысяч долларов за сто граммов. Местные верят, что снадобья на основе этого ингредиента спасают почти от всех болезней, от рака до импотенции.

В национальном парке отстреливают людей, чтобы сберечь носорогов

Естественно, желающих добыть златоносный рог — пусть это и незаконно — предостаточно. Борьба с браконьерами — главная забота национальных парков и заповедников.

В национальном парке отстреливают людей, чтобы сберечь носорогов

Несколько лет назад власти штата Ассам легализировали убийство людей, охотящихся на тигров и носорогов, и борьба превратилась в войну. С тех пор охранники парка Казиранга убили не менее 50 браконьеров!

В национальном парке отстреливают людей, чтобы сберечь носорогов

В адрес руководства парка градом сыпятся обвинения в превышении должностных полномочий. Дело в том, что стражи дикой природы стреляют даже в тех, кого только подозревают в браконьерстве. Но им все сходит с рук.



В национальном парке отстреливают людей, чтобы сберечь носорогов

В национальном парке отстреливают людей, чтобы сберечь носорогов

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