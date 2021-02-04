6 названий известных брендов, которые первоначально именовались иначе

Нас окружают миллионы различных торговых марок и брендов. О существовании многих мы можем даже не догадываться, однако ряд названий являются известными едва ли не для каждого человека на планете. Вот только далеко не все знают, что целый ряд из них первоначально именоваться совсем не так, как мы привыкли. Вашему вниманию 6 названий мировых брендов, которые раньше назывались совсем иначе.
1. Pepsi
Пепси не всегда назывался именно так. /Фото: muizre.ru
Мало кто об этом знает, но известнейший бренд газировки первоначально назывался совсем по-другому. Если изучить историю Pepsi, то можно выяснить, что в начале 1890-х годов американский фармацевт Калеб Брэдхем создал оригинальный напиток, который сначала был назван «Brad’s Drink», что в переводе с английского языка означает - Напиток Брэда. А в 1898 году он автор его переименовал в известный на всю планету Pepsi. Этим названием напиток обязан так называемому пепсину – ферменту, который есть в состав газировки. А вот официально это имя закрепилось лишь пять лет спустя, ведь только в 1903 году была зарегистрирована соответствующая торговая марка - Pepsi Cola.
Интересный факт: есть еще одна версия, почему Калеб Брэдхем назвал своё жидкое изобретение именно так. Согласно ей, Pepsi является производным от слова диспепсия. Хотя эта версия маловероятна, ведь диспепсией называют болевые ощущения в верхней части живота, а каким образом это связано с напитком, абсолютно неясно. Кроме того, называть продукт питания в честь боли в желудке, мягко говоря, странно.
2. Google
Самый известный в мире поисковик переназывали дважды. /Фото: responsiblefuture.com.ua
Как известно, самый знаменитый в мире поисковик появился в 1996 году. Вот только назывался он несколько непривычно для современного уха - его знали под названием BackRub. А вот два года спустя создатели будущего интернет-гиганта Сергей Брин и Ларри Пейдж решили дать своему детищу новое имя. Но и тогда оно звучало иначе: поисковик должен был называться Googol – то есть, как число, обозначающее единицу со ста нулями. Но как то один из инвесторов проекта по ошибке записал название как Google. И произошло невероятное: этот вариант так понравился основателям, что именно его и решили оставить.
3. Sony
Тот случай, когда японцы поняли, что короткое название - хороший маркетинговый ход. /Фото: cryptonomi.st
Пожалуй, самая известная японская компания техники была создана сразу после Второй мировой войны и производила радиоприёмники. Правда вот, на первом этапе своего существования компания, открытая японцами Акио Морита и Масару Ибука осуществляла свою деятельность под названием «Tokyo Tsushin Kogyo K.K.». Фирма оказалась весьма успешной: ее радиоприемники пользовались большой популярностью среди пользователей и уже в пятидесятые компания начала прокладывать себе путь на мировой рынок. Тогда то основателям и стало ясно, что нынешнее название являестя слишком труднопроизносимым для обывателя, поэтому они его сменили, выбрав более короткое – Sony.
4. eBay
История, как говорящее название появилось из-за занятого первоначального. /Фото: nytimes.com
Первоначально знаменитый интернет-аукцион имел совсем другое, намного более тривиальное название - его именовали просто AuctionWeb. Пока однажды создатель ресурса Пьер Омидьяр, который также являлся владельцем консалтинговой компании Echo Bay, не принял решение, чтобы оба его детища были связаны между собой. Однако не этапе регистрации интернет-домена для объединенного проекта выяснилось, что домен echobay.com уже использовался. И тогда Омидьяр попросту сократил его до известного большинству из нас eBay.
5. S7
Отечественная авиакомпания также изменила название. /Фото: thepresentation.ru
В перечне отечественных брендов также есть довольно интересные истории переименования. Так, российская авиакомпания S7 Airlines ранее называлась «Сибирь» и это наименования продержалось почти пятнадцать лет. Однако в 2005 году руководство компании приняло решение провести тотальный ребрендинг, результатом которого стало создание группы компаний «S7 Group». А для нового названия российского авиагиганта был использован международный код региона – S7.
Интересный факт: не так давно отечественная авиакомпания временно вернула себе старое название - «Авиакомпания „Сибирь“». Произошло это в августе 2019 года: руководство таким образом решило поддержать восстановление сибирского леса после масштабных пожаром, которые было видно даже из космоса. В течение месяца компания собирала средства на восполнение лесного массива, отдавая на эту цель по сто рублей с каждого проданного билета. В результате удалось собрать сумму, которую хватит на посадку миллиона деревьев. После окончания сбора авиакомпания вновь вернула себе название S7 Airlines.
6. Firefox
Из птицы в...панду. /Фото: hsto.org
Популярный интернет-браузер Firefox первоначально имел название Phoenix (от англ. Феникс), однако когда авторы попытались его зарегистрировать, это сделать попросту не удалось из-за уже существовавшей IT-компании Phoenix Technologies. Поэтому его название изменили на Firebird (от англ. Огненная птица), однако и оно оказалось уже занятым. Тогда создателям браузера пришлось перебрать много различных вариантов, прежде чем они и остановились на знакомом большинству из нас слове Firefox.
Занимательная информация: слово firefox в английском языке обозначает даже не лисицу, совсем другое животное - красную панду.
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