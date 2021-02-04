6 названий известных брендов, которые первоначально именовались иначе

1. Pepsi

Пепси не всегда назывался именно так. /Фото: muizre.ru

2. Google

Самый известный в мире поисковик переназывали дважды. /Фото: responsiblefuture.com.ua

3. Sony

Тот случай, когда японцы поняли, что короткое название - хороший маркетинговый ход. /Фото: cryptonomi.st

4. eBay

История, как говорящее название появилось из-за занятого первоначального. /Фото: nytimes.com

5. S7

Отечественная авиакомпания также изменила название. /Фото: thepresentation.ru

6. Firefox

Из птицы в...панду. /Фото: hsto.org