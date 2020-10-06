Деликатесы, которые были популярны на Руси

В каждой стране свои деликатесы. Местным жителям они кажутся совершенно привычными и естественными, туристы же бывают удивлены и зачастую не испытывают удовольствия при употреблении определенного лакомства. Сегодня людей сложно удивить чем-то, туризм развит, во всех странах существуют рестораны, предлагающие блюда различных кухонь мира. Но порой совершенно необязательно ехать куда-то за тысячи километров. Можно просто узнать, какие необычные блюда были распространенные в старой Руси. Поверьте, здесь есть чему удивиться.
Сытный хлеб из камыша и камышовый сахар, который пришел из древности и помог солдатам во время Великой отечественной войны
Хлеб всему голова. К нему отношения на Руси особое. Но оказывается, для его изготовления использовали не только цельнозерновую муку. В стране много болотистых местностей, где растет камыш. Это привычное для многих регионов растение. Именно из него с успехом делали сытный и достаточно вкусный хлеб. Использовались корневища камыша, в которых больше всего сахара и крахмала. Собирать растение рекомендовалось перед самым началом цветения, весной, когда оно наиболее питательно. Корневища нужно было тонко нарезать и высушить. Когда они становились похожи на современные чипсы, их мололи, делали камышовую муку, из которой и выпекался хлеб. Но не только это. Из камыша готовили вкуснейший сладкий сироп. Если корневище не резать на кусочки, а мелко постругать, залить водой и прокипятить в течение часа, то получится камышовый сок. После этого его нужно варить, пока не станет густым. Во время Великой Отечественной войны старинный русский рецепт помог спастись от голода многим солдатам. Инструкцию, в которой рассказывалось как сделать из камыша муку и сахар, сбрасывали с самолетов. Бойцы могли воспользоваться кулинарным опытом поколений и продержаться в сложных условиях.
Кивиак, издающий отвратительный запах, который северные народы могли есть только на улице
Если вы бывали на арктическом побережье, то вполне возможно могли попробовать странное лакомство под названием кивиак. Его готовили много веков назад, делают и сегодня. Люди, узнав, как его делают, бывают очень удивлены. Чтобы приготовить кивиак, берется туша тюленя без головы и тушки птиц, относящихся к семейству чистиковых. На шкуре млекопитающего делаются разрезы, сквозь которые туша набивается птицами, причем их даже не потрошат и не ощипывают. Когда процесс заканчивается, швы замазывают салом, а тушу отправляют на своеобразную консервацию. Сложно поверить, но кивиак закапывают в землю и придавливают камнями, и так он может готовиться минимум три месяца и максимум полтора года! Когда проходит время, лакомство откапывают, распарывают швы, достают птиц, чистят от кожи и перьев и едят. За время, что туша лежит в земле, она приобретает своеобразный запах и вкус. Аромат настолько сильный и неприятный, что угощаться этим блюдом рекомендуется исключительно на улице.
Баланда: тюремное питание тут не причем
Когда произносится слово баланда, у большинства людей возникает ассоциация с жидким и невкусным тюремным супом. Однако это совсем не так: такое название носит традиционный мордовский суп из овощей. Готовили его в основном летом из лебеды и чертополоха. Листья мелко нарезали, обдавали кипятком, добавляли мелко порезанную морковь и лук. После этого травы и овощи заливались молоком и варились до готовности. Нужно было не пропустить момент закипания баланды, потому что именно в это время в нее добавляли манную крупу. Получался своеобразный деликатес, напоминающий пюре, очень вкусный и полезный. К столу баланду подавали, посыпав укропом и мелко покрошенными яичными желтками. Очень вкусно.
Каша из дерева: как из березы кашу делали
Все знают русскую народную сказку «Каша из топора», но, оказывается, существует еще и каша из березы. Особенно распространено это кушанье было на севере Руси. Использовались березовые поленья, с которых сдиралась верхняя кора, чтобы можно было подобраться к так называемой флоэме, тонкой мембране. Ее нужно было залить водой, чтобы размочить, а потом как следует уварить. Получалась масса, напоминающая жидкую манку. Березовую кашу ели с солью, но иногда добавляли рыбью кровь или икру.
Алкоголь из свеклы: свекольный квас и тайны его приготовления
Квас всегда пользовался огромной популярностью на Руси. Из чего только его не делали! К пятнадцатому веку существовало не менее 500 видов этого вкусного напитка, который содержал алкоголь и был крепче обычного пива. Квас готовили из ягод, фруктов, хлеба. Очень оригинальный вкус имел напиток на основе свеклы. Делался он так: свеклу нужно было почистить, разрезать на мелкие куски и залить водой. После этого емкость закрывали тканью и ставили на холод, например, в погреб. Там заготовка должна была настаиваться до готовности, то есть до момента, пока на поверхность не всплывали пузыри. После процеживания квас можно было пить. Если хотелось сделать напиток побыстрее и покачественнее, использовали дополнительные ингредиенты, такие как морковь, мед, лимон, дрожжи, сахар. А ягоды, специи и сметана наполняли квас неповторимыми вкусовыми оттенками.
Деликатес для знати: от квашеной капусты к квашеным ананасам
В 18 веке в Россию завезли ананасы. Поначалу эти фрукты причислялись к овощам, типа капусты. Знатные люди имели свои оранжереи, в которых ананасы выращивались в больших количествах для проведения своеобразных экспериментов по кулинарии. Например, князь Григорий Потемкин просто жить не мог без квашеной капусты. Поэтому он приказал поварам также квасить и ананасы. Такое лакомство использовалось в качестве закуски под водочку. Граф Александр Строганов предпочитал тушеные или жареные ананасы, которые с удовольствием употреблял как необычный гарнир к мясу. А вот граф Петр Завадовский любил угощать своих гостей борщом или солянкой с ананасами, которые для этого специально квасились в бочках.
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