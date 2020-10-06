Деликатесы, которые были популярны на Руси

В каждой стране свои деликатесы. Местным жителям они кажутся совершенно привычными и естественными, туристы же бывают удивлены и зачастую не испытывают удовольствия при употреблении определенного лакомства. Сегодня людей сложно удивить чем-то, туризм развит, во всех странах существуют рестораны, предлагающие блюда различных кухонь мира. Но порой совершенно необязательно ехать куда-то за тысячи километров. Можно просто узнать, какие необычные блюда были распространенные в старой Руси. Поверьте, здесь есть чему удивиться.









Сытный хлеб из камыша и камышовый сахар, который пришел из древности и помог солдатам во время Великой отечественной войны

Кивиак, издающий отвратительный запах, который северные народы могли есть только на улице

Баланда: тюремное питание тут не причем

Каша из дерева: как из березы кашу делали

Алкоголь из свеклы: свекольный квас и тайны его приготовления

Деликатес для знати: от квашеной капусты к квашеным ананасам