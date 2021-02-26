5 птиц, которые могут напасть на вас

Птицы как-то не ассоциируются у человека с агрессией и опасностью. Если они кому-то и могут причинить вред, то максимум жучкам или другим мелким пташкам. Или нет?
Рассказываем о пяти птицах, встреча с которыми может закончится для человека весьма и весьма плачевно.
Казуар
Книга рекордов Гиннеса называет эту с виду безобидную и симпатичную птицу «Самой опасной птицей на планете». Дело в особой агрессивности: стоит каузару хотя бы просто увидеть человека на территории своего обитания, как он немедленно впадает в ярость и устремляется в атаку.
Ноги у каузара как у страуса, а когти острее ножа, поэтому будете в Австралии — оглядывайтесь по сторонам.
Южноамериканская гарпия
Добрую птицу гарпией не назовут, не так ли? Так. Эта «птичка» весит девять кило и обладает медвежьими когтями, пробивающими череп жалкого двуного, типа нас с вами, с одного удара.
Есть и хорошие новости — южноамериканская гарпия обычно первая на человека не нападает, её вполне устраивают животные помельче — обезьяны, ленивцы — которые идут ей и птенцам на обед.
Дроздовая мухоловка
Другое название этой, довольно мелкой, птички — питоху двуцветный, и это — самая ядовитая птица на планете. Если её яд попадёт человеку в кровь — поминай как звали.
Надо отметить, что это не сама мухоловка выделяет яд — просто она питается ядовитыми жуками, чей яд постепенно накапливается в её организме. Есть ещё несколько видов ядовитых питоху, но двуцветный — самый опасный.
Канадская казарка
Канадская казарка — это огромная, очень красивая и агрессивная утка. Она защищает свою территорию очень энергично и отважно: например, нанося рваные раны и серьёзные переломы случайно забредшим «в гости» гомо сапиенсам.
Казарки могут нам причинить вред и в небе, если стая этих птиц встретится с самолётом, как произошло в 2009 году, когда после встречи с казарками пилоту только чудом удалось без повреждений посадить самолёт.
Вороны
Вороны не особо крупны, не слишком раздражительны и не ядовиты. Зато они очень умны! Интеллект ворон позволяет им «проворачивать» целые комбинации в поисках еды. Например, однажды в Китае 9 поездов сошло с рельсов за один месяц, потому что вороны научились подкладывать на рельсы маленькие камушки щебня. Зачем? А кто их знает.
Также хитрые птицы могут налететь на ребёнка или старика в парке и клевать в голову, пока их «сообщницы» крадут пищу. Особенно часто такое случается с блондинами. Почему воронам так не нравятся светлые волосы — учёным ещё предстоит выяснить. А пока держитесь от них подальше, особенно в весенний период.
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