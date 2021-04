Сила одержимости: что могут творить фанаты знаменитостей

Они ежедневно посещают страницы знаменитостей в Instagram, «Твиттере» «вКонтакте» и других социальных сетях. Они готовы пересечь континент и продать последнюю рубашку, чтобы попасть на премьерное выступление артистов или заполучить вещи с их автографом. Они – фанаты, и они не остановятся ни перед чем, чтобы стать ближе к своему кумиру.









Они готовы меняться до неузнаваемости

Дарят странные подарки

А в итоге страдают кумиры

Наглядным подтверждением этих слов может послужить британец Джордан Парк, известный на весь мир, как «мужская версия Ким Кардашьян». Мужчина настолько одержим внешностью любимой артистки, что делает все возможное и невозможное , чтобы хотя бы внешне стать похожим на свой идеал. Ради осуществления своей мечты мужчина не только уже потратил свыше 300 тыс. фунтов, но и неоднократно прибегал к пластике (так, нос он переделывал уже трижды).Еще одной жертвой слепого подражания стала Джесси Джей. Ее фанатка была настолько поглощена образом популярной американской поп-звезды, что стала носить одежду тех же марок и фасонов, что и она, сделала аналогичную стрижку и татуировки. Однако этого девушке показалось мало. Она получила доступ к личной почте певицы, где периодически демонстрировала свои достижения. Сначала Джесси снисходительно относилась ко всем этим поступкам, однако в дальнейшем ей пришлось заблокировать сумасшедшую фанатку.Дело в том, что звезда серьезно повредила ногу и должна была некоторое время носить гипс. Увидев фотографию с травмированной Джей, ее поклонница, не долго думая, сломала себе ногу, не забыв поделиться своим достижением с артисткой.И конечно же, говоря об одержимости, нельзя не упомянуть и об известном репере Дрейке, который был просто шокирован, когда узнал, что татуировка с его именем теперь украшает лоб одной из его фанаток. Бытует мнение, что девушка излишне серьезно восприняла слова одной из его песен: «Tat my name on you so I know it's real» (сделай себе тату с моим именем, чтобы я знал, что ты настоящая). Хотя это вполне может быть и очередным проявлением нездоровой фанатской любви.Наталья Орейро может гордиться своими поклонницами. Выросшие на романтических историях «Дикого Ангела» и Валерии из «Богатых и знаменитых» девушки регулярно радуют актрису теплыми и душевными подарками, вроде совместно связанного пледа или книги, в которой собраны все их письма, благодарности и пожелания . А вот k-pop исполнителям в этом вопросе везет гораздо меньше. Малолетние южнокорейские фанатки («сасэн-фанаты») уже давно завоевали пальму первенства по извращенности своих фантазий. Им мало просто увидеть своего кумира или порадовать его символическим презентом. Им нужно обязательно выделиться, чтобы запомниться не только артисту, но и другим его поклонникам. Так, один из участников популярной группы «2PM» получил письмо, которое одна молодая особа написала собственной менструальной кровью, и клок лобковых волос, как доказательство серьезности ее намерений. Как утверждает сама девушка, она уверена, что после такого Тэк Ён просто не сможет без нее жить.А группа «TVXQ» и вовсе уже не знает чего ждать. По словам молодых людей, им не только заказывали доставку еды на дом (платить за которую вынуждены были сами исполнители), но также подсовывали в сумки ношенное женское белье, похищали личные печати для подделки свидетельства о браке и даже обмазывали двери гостиничных номеров экскрементами, помечая таким образом территорию.«Пока смерть не разлучит нас» – именно так воспринимал свои отношения с Сандрой Буллок Джошуа Корбетт – один из ее поклонников, который не только пристально следил за личной жизнью актрисы, но и проник в ее дом под покровом ночи. Когда злоумышленника забрала полиция, перепуганная женщина нашла тетрадь с запиской, в которой Джошуа утверждал, что Сандра его жена, и они принадлежат друг другу по законам Бога.С ситуацией «без меня меня женили» довелось столкнуться и австралийскому актеру Хью Джекману, известному широкой публике по роли Росомахи из «Людей Икс». Когда он выполнял привычный комплекс упражнений в тренажерном зале, на него неожиданно набросилась дама с электробритвой. Однако больше шокировало звезду даже не само покушение, а его мотивы. По словам женщины, они с Хью должны были пожениться, а она просто собиралась сбрить «мерзкие бакенбарды», которые портили внешний вид ее будущего мужа. Видимо, не смутил ее даже тот факт, что в отличие от Логана, Джекман имел куда более скромную растительность на лице.А Александр Абдулов чудом избежал тяжелых увечий, когда одна из неадекватных фанаток попыталась плеснуть ему соляную кислоту прямо в лицо. К счастью, опасная жидкость не достигла своей цели, однако окажись актер чуть менее расторопным, кто знает, с какими бы увечьями ему пришлось бы жить .