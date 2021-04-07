Сила одержимости: что могут творить фанаты знаменитостей

Они ежедневно посещают страницы знаменитостей в Instagram, «Твиттере» «вКонтакте» и других социальных сетях. Они готовы пересечь континент и продать последнюю рубашку, чтобы попасть на премьерное выступление артистов или заполучить вещи с их автографом. Они – фанаты, и они не остановятся ни перед чем, чтобы стать ближе к своему кумиру.









Они готовы меняться до неузнаваемости

Дарят странные подарки

А в итоге страдают кумиры