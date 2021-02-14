Жизнь девочки в СССР

Эти фотографии сделаны японским фотографом Ясухико Миядзима в рамках международного проекта японского издательства «Кайсэйся» под названием «Дети мира» в 80-х годах. Повседневная жизнь советской четвероклассницы Кати в 1987 году здесь передана в полной мере.



Через два года в Америка вышла перепечатка японской книги с добавленными комментариями, касательно жизни в Советском Союзе.











Семья Кати живет в сталинской двенадцатиэтажке на Кутузовском проспекте, в двухкомнатной квартире, площадь которой 37 квадратных метров. Мама – Ольга, отец – Саша.







Снимок сделан 13 января 1987 года в 4-а классе московской школы №711, в котором училась тогда Катя.







Школьная столовая. Все знакомо до боли – и огромные баки из нержавейки и алюминия, и эти стопки тарелок, и горы нарезанного хлеба на металлических подносах. Даже запах вспомнился.







Обед в школьной столовой. Сразу вспомнились эти обеды… морковка, суп, который никто не ел и компот…







Школьная перемена.







Катя учит уроки. Помните такие подставки для книг?







Фломастеры, телефон, подставка для канцелярских предметов… Все это было дома у каждого советского школьника.







Батареи, вазоны с непонятными цветами, настольная лампа и полированный ученический стол. Все как у всех.

Тоже классика. Лепка пельменей. Сколько их было перелеплено дома…Праздничный стол по- советски . Выпечка, фрукты, конфеты, «Байкал» и «Тархун», программа «Время».Скоро Новый год.Игра с отцом в «Морской бой».Катя в пионерлагере.И снова до боли знакомая столовка…Пионерский костер…Отец Кати – автослесарь.Мама – школьная медсестра. Типичный советский медпункт в школе. Тесная комнатушка, кушетка, пару стульев, агитка.Поход в Макдональдс. Сочники и Фанта. По тем временам это было очень круто.Автомат «Баскетбол».На игровых автоматах. Кате явно скучно.Обычный выходной день в обычном центре обычного советского города.Минус 25. Россия!В этом кадре ухвачены самые характерные детали московского уличного оформления 1980-х: автобусно-троллейбусная остановка с узкими вертикальными стеклами, выпуклые пластиковые дорожные знаки с лампами внутри, поднятый над землей милицейский пост («свисток в стакане»), часы с квадратным циферблатом и щит со свежей «Вечеркой».Довольно странный кадр. Шашлык на улице в мороз.Счастье советского ребенка домакдональдсовской эпохи – бутерброд с колбасой.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)