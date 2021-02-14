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Жизнь девочки в СССР

Эти фотографии сделаны японским фотографом Ясухико Миядзима в рамках международного проекта японского издательства «Кайсэйся» под названием «Дети мира» в 80-х годах. Повседневная жизнь советской четвероклассницы Кати в 1987 году здесь передана в полной мере.

Через два года в Америка вышла перепечатка японской книги с добавленными комментариями, касательно жизни в Советском Союзе.

Будни ребенка в СССР

Будни ребенка в СССР

Семья Кати живет в сталинской двенадцатиэтажке на Кутузовском проспекте, в двухкомнатной квартире, площадь которой 37 квадратных метров. Мама – Ольга, отец – Саша.

Будни ребенка в СССР

Снимок сделан 13 января 1987 года в 4-а классе московской школы №711, в котором училась тогда Катя.

Будни ребенка в СССР

Школьная столовая. Все знакомо до боли – и огромные баки из нержавейки и алюминия, и эти стопки тарелок, и горы нарезанного хлеба на металлических подносах. Даже запах вспомнился.

Будни ребенка в СССР

Обед в школьной столовой. Сразу вспомнились эти обеды… морковка, суп, который никто не ел и компот…

Будни ребенка в СССР

Школьная перемена.

Будни ребенка в СССР

Катя учит уроки. Помните такие подставки для книг?

Будни ребенка в СССР

Фломастеры, телефон, подставка для канцелярских предметов… Все это было дома у каждого советского школьника.

Будни ребенка в СССР

Батареи, вазоны с непонятными цветами, настольная лампа и полированный ученический стол. Все как у всех.



Будни ребенка в СССР

Будни ребенка в СССР

Тоже классика. Лепка пельменей. Сколько их было перелеплено дома…

Будни ребенка в СССР

Праздничный стол по-советски. Выпечка, фрукты, конфеты, «Байкал» и «Тархун», программа «Время».

Будни ребенка в СССР

Скоро Новый год.

Будни ребенка в СССР

Игра с отцом в «Морской бой».

Будни ребенка в СССР

Катя в пионерлагере.

Будни ребенка в СССР

И снова до боли знакомая столовка…

Будни ребенка в СССР

Пионерский костер…

Будни ребенка в СССР

Отец Кати – автослесарь.

Будни ребенка в СССР

Мама – школьная медсестра. Типичный советский медпункт в школе. Тесная комнатушка, кушетка, пару стульев, агитка.

Будни ребенка в СССР

Поход в Макдональдс. Сочники и Фанта. По тем временам это было очень круто.

Будни ребенка в СССР

Автомат «Баскетбол».

Будни ребенка в СССР

На игровых автоматах. Кате явно скучно.

Будни ребенка в СССР

Обычный выходной день в обычном центре обычного советского города.

Будни ребенка в СССР

Минус 25. Россия!

Будни ребенка в СССР

В этом кадре ухвачены самые характерные детали московского уличного оформления 1980-х: автобусно-троллейбусная остановка с узкими вертикальными стеклами, выпуклые пластиковые дорожные знаки с лампами внутри, поднятый над землей милицейский пост («свисток в стакане»), часы с квадратным циферблатом и щит со свежей «Вечеркой».

Будни ребенка в СССР

Довольно странный кадр. Шашлык на улице в мороз.

Будни ребенка в СССР

Счастье советского ребенка домакдональдсовской эпохи – бутерброд с колбасой.

Будни ребенка в СССР

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