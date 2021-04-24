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Тайна пирамиды Закревского – усыпальницы российского обер-прокурора, который был без ума от Египта


Тайна пирамиды Закревского – усыпальницы российского обер-прокурора, который был без ума от Египта

Загадка и гипнотическая притягательность египетских пирамид всегда не давала покоя любителям мистики и истории древних цивилизаций. Соорудить нечто подобное пытались и пытаются поклонники египетской культуры во многих уголках планеты. На украинской земле, например, самой известной «копией» египетского чуда света стала так называемая пирамида Закревского, выстроенная более 120 лет назад. Увидеть эту родовую усыпальницу можно и сейчас.

Поклонник Древнего Египта


Все началось с того, что обер-прокурор Игнатий Закревский, состоявший на службе y Александра III, в конце позапрошлого века был отправлен в качестве посла Российской Империи в Египет. Известному сенатору и богатому помещику, представителю древнего и почитаемого дворянского рода и раньше приходилось бывать в разных странах, но египетская культура произвела на него самое сильное впечатление. Особенно поразила его грандиозная красота пирамид.
Сохранившиеся фото Игнатия Закревского.

Сохранившиеся фото Игнатия Закревского.

 

Вернувшись на родину, Закревский загорелся идеей возвести в своем имении в Полтавской области мини-копию египетской пирамиды. В 1899 году девятиметровая постройка была готова. Её поставили над склепом, в котором покоились предки сенатора.
Сохранившееся первоначальное фото пирамиды.

Сохранившееся первоначальное фото пирамиды.

 

Закревский скончался в 1906 году, находясь в Египте (к этому времени он уже был освобожден от службы). Его забальзамированное тело дочери доставили в Полтавскую область и захоронили в пирамиде-усыпальнице (такова была последняя воля помещика). В ней же были впоследствии похоронены и его близкие.

Языческо-православная пирамида


При возведении пирамиды Игнатий Закревский постарался соблюсти все правила, по которым были построены египетские шедевры, однако это не было точной мини-копией. Дело в том, что в свой проект он привнес нечто неожиданное. Например, стены своей фамильной усыпальницы помещик расписал снаружи цитатами из Библии, а внутри – фресками в египетском стиле. На входе он поставил привезенную из Египта статую богини Изиды, которая в древнем Египте символизировала женское начало и почиталась как мать бога Хора, земным воплощением которого считались египетские фараоны, и в то же время над входом, на портике, возвышался православный крест.
Так выглядит пирамида в наши дни. /Фото:kraina-ua.com

Так выглядит пирамида в наши дни. /Фото:kraina-ua.com

 

В внутри пирамиды Закревский установил языческий алтарь с… христианским Распятием, а сверху – тоже крест. Иными словами, в своей усыпальнице он умудрился соединить две абсолютно разные культуры и две религии, что некоторые историки рассматривают как символ толерантного отношения к любым конфессиям.

К этому стоит добавить, что египтоман Игнатий Закревский, помимо всего прочего, был еще и членом Масонской ложи. Такой вот интересный религиозный симбиоз в одном человеке.
Пирамида в наши дни. /Фото:navkoloua.com

Пирамида в наши дни. /Фото:navkoloua.com

 

Кирпичную кладку рабочие залили цементом, что намного увеличило их толщину. Такую технологию использовали зодчие в Египте. На кирпич был нанесен рисунок в виде мозаичных плит. Цокольная часть пирамиды была изготовлена из тесаного гранита.

Вместо усыпальницы – кладовая…


После революции уникальную усыпальницу Закревских (равно как и расположенный рядом православный храм) разграбили большевики, устроив в пирамиде склад, и она постепенно пришла в очень плачевное состояние.

После распада СССР ситуация не изменилась – в конце прошлого века в усыпальницу просто кидали мусор, и, надо сказать, пирамида до сих пор не отреставрирована. Снаружи кирпичи кое-где прилично разрушены, а от богатого и изысканного внутреннего убранства почти ничего не осталось.
Фрагмент утерянного внутреннего убранства. /Фото:otzovik.com

Фрагмент утерянного внутреннего убранства. /Фото:otzovik.com

 
Так пирамида теперь выглядит внутри. /Фото:otzovik.com

Так пирамида теперь выглядит внутри. /Фото:otzovik.com

 

Есть мнение, что разрушиться окончательно пирамиде не дал особый рецепт покрывавшего кирпич раствора, который был замешан на цементе с добавлением яичных белков.

Что касается останков Закревских, то при глумлении над пирамидой большевики вытащили их из усыпальницы и осквернили. Позже местные жители похоронили останки на расположенном рядом сельском кладбище.
Даже теперь в этой пирамиде есть что-то таинственное и притягательное. /Фото:navkoloua.com

Даже теперь в этой пирамиде есть что-то таинственное и притягательное. /Фото:navkoloua.com

 

Многие жители здешнего села Березовоя Рудка до сих пор верят, что пирамида обладает уникальными свойствами и исполняет желания. Они утверждают, что если человек, который страдает от какого-либо недуга, войдет внутрь, встанет в центре пирамиды и прочитает православную молитву, он обязательно излечится.

Текст: Анна Белова

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Тайна пирамиды Закревского – усыпальницы российского обер-прокурора, который был без ума от Египта

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Тайна пирамиды Закревского – усыпальницы российского обер-прокурора, который был без ума от ЕгиптаПодписаться на мой Instagram
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