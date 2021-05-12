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Плацкарт по-японски: поезд, в котором хочется жить


Плацкарт по-японски: поезд, в котором хочется жить

Чтоб я так ездил! Вот, что хочется воскликнуть, когда видишь отдельные японские поезда. Технологии страны восходящего солнца приятно удивляют иностранцев с завидной регулярностью. Достаточно посмотреть на составы вроде Sunrise, чтобы понять, какими должны быть все пассажирские поезда на планете. Ведь он настолько крутой, что его название должны быть записано в словарь, как синоним слова «комфорт».

Отличный состав. |Фото: trainspo.com.

Отличный состав. |Фото: trainspo.com.

 

Традиционно в Японии уделяется большое внимание железнодорожному транспорту. Достаточно упомянуть, что именно в этой стране находится 45 из 51 наиболее загруженных пассажирами станций в мире. Высокие технологии, умелые мастера и готовность вкладывать деньги позволяют японцам (периодически) создавать действительно исключительные пассажирские составы. Одним из таких является Sunrise Express – воплощение комфорта и удобства.
Состоит из двух поездов. |Фото: neoteo.com.

Состоит из двух поездов. |Фото: neoteo.com.

 

Итак, Sunrise Express – это японский ночной поезд, который на самом деле состоит из двух составов. Первый – это Sunrise Izumo. Второй - Sunrise Seto. Составы обладают идентичным набором вагонов. Единым целым экспресс следует от Токио к Окаяме. В пункте назначения Sunrise разделяется на два отдельных состава.
Один следует по дороге к Идзумоши, а второй по дороге к Такамацу. Добравшись туда, составы разворачиваются и следуют обратно к Окаяме, где вновь соединяются в одно целое и следуют в Токио.
Такой вот плацкарт. |Фото: skyscrapercity.com.

Такой вот плацкарт. |Фото: skyscrapercity.com.

 

Роскошный Sunrise Express может похвастаться наличием мест 6 типов. Так, «Single Deluxe» — это, по сути, первый класс на одного человека, небольшая уютная комната со стулом, столом и персональной раковиной, отдельным радио и собственным бесплатным душем. Места «Sunrise Twin», «Single Twin», «Single» и «Solo» соответствуют второму классу. Рассчитаны они на 1-2 человек и оборудованы почти также круто, как и купе первого класса.
Купе первого класса. ¦Фото: news.ua.

Купе первого класса. ¦Фото: news.ua.

 

Есть в ночном экспрессе и свой плацкарт – это отделение «Nobinobi», которое (по сути) является одной большой спальной комнатой, которая разделена на отдельные кровати при помощи совсем крохотных перегородок. Перед тем, как занять свое место, полагается снимать обувь на входе. В «общих» вагонах также предусмотрены туалеты, душ (платный, 1 талон на 6 минут), игровые автоматы, комнаты отдыха, кабинки для курения. Предусмотрены в Sunrise Express и места для инвалидов.

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Плацкарт по-японски: поезд, в котором хочется жить

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Плацкарт по-японски: поезд, в котором хочется житьПодписаться на мой Instagram
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