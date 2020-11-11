Защита от мошенников и еще 4 причины, почему нужно забирать чек на кассе

Причина 1: Проверка

Чек нужно проверять, не отходя от кассы. / Фото: ru.sm.news

Причина 2: Получение кэшбека

За некоторое покупки можно получить кэшбек. / Фото: garpo.ru

Причина 3: Возврат денег, если качество вещи вас не устраивает

Предоставив чек на кассе, можно обменять товар или вернуть деньги. / Фото: profflawyer.ru

Причина 4: Учет личных финансов

Чеки помогают вести учет расходов. / Фото: kleo.ru

Причина 5: Защита от мошенников

Мошенники могу воспользоваться вашим чеком, чтобы украсть товар в магазине. / Фото:fbm.ru