Дизайн отеля Opus в Дубае от Zaha Hadid Architects

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Проектное бюро Zaha Hadid Architects представило очередную легенду — новый отель Opus сети ME Dubai в Дубае





Проект представляет собой две отдельные башни, которые сливаются в единое целое, принимая форму куба. В центре куба создана пустота в свободной форме, что является важным объёмом дизайна по своей сути. Две половины здания по обе стороны пустоты соединены четырёхэтажным атриумом на нижнем уровне, а также асимметричным трёхэтажным мостом шириной 38 метров на высоте 71 метра над землёй. Точная геометрия элементарного стеклянного куба резко контрастирует с текучестью восьмиэтажной пустоты в его центре. Фасады с двойным остеклением имеют УФ покрытие, днём отражают небо, солнце и окружающий города, а ночью пустота Гости отеля получают бутылки из нержавеющей стали для питьевой воды, которые они наполняют в установленных по всему отелю кулерах самостоятельно во время всего пребывания. Отель также сокращает пищевые отходы, отказавшись от шведского стола, а компостеры используются для переработки выбрасываемой органики.



























































































Проектное бюро Zaha Hadid Architects представило очередную легенду — новый отель Opus сети ME Dubai в Дубае , ОАЭ. Это единственный отель, в котором Заха Хадид создала архитектуру и интерьеры.Проект представляет собой две отдельные башни, которые сливаются в единое целое, принимая форму куба. В центре куба создана пустота в свободной форме, что является важным объёмом дизайна по своей сути. Две половины здания по обе стороны пустоты соединены четырёхэтажным атриумом на нижнем уровне, а также асимметричным трёхэтажным мостом шириной 38 метров на высоте 71 метра над землёй. Точная геометрия элементарного стеклянного куба резко контрастирует с текучестью восьмиэтажной пустоты в его центре. Фасады с двойным остеклением имеют УФ покрытие, днём отражают небо, солнце и окружающий города, а ночью пустота освещается динамической инсталляцией за счёт индивидуально управляемых светодиодов внутри каждой стеклянной панели. Мебель от Zaha Hadid Design установлена по всей территории отеля Opus, который включает 74 номера и 19 сьютов. В здании также расположены офисные этажи, резиденции с обслуживанием, рестораны, кафе и бары, включая ROKA и MAINE Land Brasserie. Датчики во всём здании Opus автоматически регулируют вентиляцию и освещение в соответствии с занимаемой площадью для экономии энергии.Гости отеля получают бутылки из нержавеющей стали для питьевой воды, которые они наполняют в установленных по всему отелю кулерах самостоятельно во время всего пребывания. Отель также сокращает пищевые отходы, отказавшись от шведского стола, а компостеры используются для переработки выбрасываемой органики.

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