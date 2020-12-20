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15 наиболее впечатляющих фортов в мире

15 наиболее впечатляющих фортов в мире

Форты с давних времен служат для защиты и укрытия от вражеских нападений. Некоторые из таких сооружений не только надежны и функциональны, но и просто поражают воображение. В этой подборке собраны самые могучие военные крепости: от старинных замков до современных военных баз.

1. Гибралтарская скала.


15 наиболее впечатляющих фортов в мире

Скала, расположенная в Гибралтарском проливе, в южной части Пиренейского полуострова. Долгое время она служила крепостью для английского гарнизона, а во время Второй мировой войны была укреплена и стала ключевой точкой британской обороны в Средиземном море.

2. Подземный комплекс в горе Шайенн.


15 наиболее впечатляющих фортов в мире

В горе Шайенн расположен Центр объединенного командования воздушно-космической обороны Северной Америки. Главная особенность форта – массивная входная дверь весом в 25 тонн. С июля 2006 года подземный комплекс начали использовать в невоенных целях – там проводились съемки популярного сериала «Звездные врата».

3. Форт Читторгарх.


15 наиболее впечатляющих фортов в мире
Крупнейший форт в Индии, занимающий 700 акров земли, расположен на вершине 590-метровой горы. Неприступное сооружение со сторожевыми башнями и железными дверями в металлических шипах. Внутри форта имеется система резервуаров для сбора дождевой воды, вмещающая до миллиарда галлонов, благодаря чему форт мог выдерживать многолетнюю осаду.

4. Виндзорский замок.


15 наиболее впечатляющих фортов в мире
Один из старейших и крупнейших замков в мире, он служил домом для британской королевской семьи в течение целого тысячелетия. Построен Вильгельмом Завоевателем в качестве стратегического военного форта. Стены замка, до сих пор остаются крепкими и в нем по-прежнему проводятся официальные церемонии и встречи, связанные с королевской семьей Великобритании.

5. Форт Джефферсон.


15 наиболее впечатляющих фортов в мире
Форт XIX века, расположенный на острове Гарден-Ки. Некогда служил тюрьмой для участников заговора с целью убийства президента Линкольна. В настоящее время является туристическим объектом.

6. Пражский град.


15 наиболее впечатляющих фортов в мире
Один из самых больших замковых комплексов в мире, его площадь составляет более 230 тысяч квадратных метров. Поначалу Пражский град выполнял функцию бастионного укрепления, а позднее замок стал резиденцией чешских королей.

7. Боинг Б-17 «Летающая крепость».


15 наиболее впечатляющих фортов в мире
Тяжелый цельнометаллический четырехмоторный бомбардировщик, участвовал в боях во время Второй мировой войны. Известен своей несокрушимостью: самолет не раз возвращался с поля боя при очень значительных повреждениях.

8. Замок Мариенбург.


15 наиболее впечатляющих фортов в мире
Крупнейший из средневековых кирпичных замков в мире, в XIV и XV веках он служил резиденцией для Тевтонского ордена. В 1410 году крепость успешно выдержала продолжительную осаду.

9. Авианосец «Нимиц», плавающая крепость.


15 наиболее впечатляющих фортов в мире
Настоящая автономная плавающая крепость, оснащенная ядерной силовой установкой. Способен перевозить на борту 60 самолетов и более 5000 военнослужащих.

10. Форт Нокс.


15 наиболее впечатляющих фортов в мире
Военная база, на территории которой находится хранилище золотых запасов США. Стены форта состоят из гранита, покрытого бетоном, а входная дверь сделана из стали и весит 20 тонн. Помимо этого, форт охраняется посредством цифрового и визуального наблюдения и оборудован всеми мыслимыми и немыслимыми высокотехнологичными системами защиты.

11. Форт Самтер.


15 наиболее впечатляющих фортов в мире
Расположенный на небольшом скалистом острове, гранитный форт был построен для защиты порта Чарльстон. Помимо крепких стен, форт был оборудован многоуровневой артиллерийской батареей.

12. Крепость Аламо.


15 наиболее впечатляющих фортов в мире
Изначально Аламо была построена в качестве католической миссии, но позднее стала использоваться в качестве крепости для мексиканской, а затем для техасской армии.

13. Крепость Кёнигштайн.


15 наиболее впечатляющих фортов в мире
Одна из крупнейших крепостей в Европе, ее стены возвышаются на высоту до 41 метра. Также известна своим вторым по глубине колодцем в Европе, благодаря которому осажденные никогда не страдали от жажды.

14. Форт Кастильо-де-Сан-Маркос.


15 наиболее впечатляющих фортов в мире
Самый старый каменный форт в США, был построен для защиты от нападения пиратов.

15. Морская крепость Маунселла.


15 наиболее впечатляющих фортов в мире
Морские зенитные форты, построенные для защиты крупных промышленных центров Великобритании от нападений немецких бомбардировщиков.

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