15 наиболее впечатляющих фортов в мире

Форты с давних времен служат для защиты и укрытия от вражеских нападений. Некоторые из таких сооружений не только надежны и функциональны, но и просто поражают воображение. В этой подборке собраны самые могучие военные крепости: от старинных замков до современных военных баз.
1. Гибралтарская скала.
Скала, расположенная в Гибралтарском проливе, в южной части Пиренейского полуострова. Долгое время она служила крепостью для английского гарнизона, а во время Второй мировой войны была укреплена и стала ключевой точкой британской обороны в Средиземном море.
2. Подземный комплекс в горе Шайенн.
В горе Шайенн расположен Центр объединенного командования воздушно-космической обороны Северной Америки. Главная особенность форта – массивная входная дверь весом в 25 тонн. С июля 2006 года подземный комплекс начали использовать в невоенных целях – там проводились съемки популярного сериала «Звездные врата».
3. Форт Читторгарх.
Крупнейший форт в Индии, занимающий 700 акров земли, расположен на вершине 590-метровой горы. Неприступное сооружение со сторожевыми башнями и железными дверями в металлических шипах. Внутри форта имеется система резервуаров для сбора дождевой воды, вмещающая до миллиарда галлонов, благодаря чему форт мог выдерживать многолетнюю осаду.
4. Виндзорский замок.
Один из старейших и крупнейших замков в мире, он служил домом для британской королевской семьи в течение целого тысячелетия. Построен Вильгельмом Завоевателем в качестве стратегического военного форта. Стены замка, до сих пор остаются крепкими и в нем по-прежнему проводятся официальные церемонии и встречи, связанные с королевской семьей Великобритании.
5. Форт Джефферсон.
Форт XIX века, расположенный на острове Гарден-Ки. Некогда служил тюрьмой для участников заговора с целью убийства президента Линкольна. В настоящее время является туристическим объектом.
6. Пражский град.
Один из самых больших замковых комплексов в мире, его площадь составляет более 230 тысяч квадратных метров. Поначалу Пражский град выполнял функцию бастионного укрепления, а позднее замок стал резиденцией чешских королей.
7. Боинг Б-17 «Летающая крепость».
Тяжелый цельнометаллический четырехмоторный бомбардировщик, участвовал в боях во время Второй мировой войны. Известен своей несокрушимостью: самолет не раз возвращался с поля боя при очень значительных повреждениях.
8. Замок Мариенбург.
Крупнейший из средневековых кирпичных замков в мире, в XIV и XV веках он служил резиденцией для Тевтонского ордена. В 1410 году крепость успешно выдержала продолжительную осаду.
9. Авианосец «Нимиц», плавающая крепость.
Настоящая автономная плавающая крепость, оснащенная ядерной силовой установкой. Способен перевозить на борту 60 самолетов и более 5000 военнослужащих.
10. Форт Нокс.
Военная база, на территории которой находится хранилище золотых запасов США. Стены форта состоят из гранита, покрытого бетоном, а входная дверь сделана из стали и весит 20 тонн. Помимо этого, форт охраняется посредством цифрового и визуального наблюдения и оборудован всеми мыслимыми и немыслимыми высокотехнологичными системами защиты.
11. Форт Самтер.
Расположенный на небольшом скалистом острове, гранитный форт был построен для защиты порта Чарльстон. Помимо крепких стен, форт был оборудован многоуровневой артиллерийской батареей.
12. Крепость Аламо.
Изначально Аламо была построена в качестве католической миссии, но позднее стала использоваться в качестве крепости для мексиканской, а затем для техасской армии.
13. Крепость Кёнигштайн.
Одна из крупнейших крепостей в Европе, ее стены возвышаются на высоту до 41 метра. Также известна своим вторым по глубине колодцем в Европе, благодаря которому осажденные никогда не страдали от жажды.
14. Форт Кастильо-де-Сан-Маркос.
Самый старый каменный форт в США, был построен для защиты от нападения пиратов.
15. Морская крепость Маунселла.
Морские зенитные форты, построенные для защиты крупных промышленных центров Великобритании от нападений немецких бомбардировщиков.
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