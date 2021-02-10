15 вдохновляющих открыток, которые помогут вернуть веру в себя

Непростые дни, когда всё валится из рук и не складывается, бывают у всех без исключения. Мы собрали открытки с мыслями известных людей именно на этот случай. Эти открытки поддержат в трудный час, помогут поймать баланс в ежедневной суете, сменить точку зрения и увидеть свет в конце тоннеля. Поверьте, порой даже этого вполне хватает!































































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