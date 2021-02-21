«Подземный собор» Лодзи, или Путешествие в самую красивую водно-канализационную систему Европы

Каждый старинный город может похвастаться наличием подземных катакомб, водоотводов, туннелей, которые создавались на протяжении многих веков. Не стал исключением и польский город Лодзь, в котором в идеальном состоянии сохранилась водно-канализационная система, действующая и по сей день. Этот грандиозный инженерный объект признан самой красивой канализационной системой Европы, вызывающей повышенный интерес не только у исследователей техногенных подземных сооружений, но и журналистов, и даже …музыкантов, которым изредка разрешают давать здесь концерты.
«Подземный собор» и канализационные туннели Лодзи (Польша). | Фото: moya-planeta.ru/ polomedia.ru.
Скрытые глубины некоторых старинных населенных могут быть намного привлекательней сохранившихся архитектурных достопримечательностей на улочках самого города. Ярким примером подобного несоответствия стал город Лодзь, расположенный в центральной части Польши.
Строительство канализационного коллектора, впритык к реке Ясен (Лодзь, Польша). | Фото: moya-planeta.ru.
Несмотря на то, что Лодзь основали еще в далеком 1423 году, он больше всего привлекает своим подземным инженерным сооружением, спроектированным лишь в 1901-1909 гг. Этим объектом стала вполне прозаичная водно-канализационная система города, правда разработана она была с поистине королевским размахом.http://funhere.ru/?p=16470
Исторические снимки строительства самой красивой водно-канализационной системы Европы (Лодзь, Польша). | Фото: moya-planeta.ru.
Столь амбициозный проект целых 8 лет разрабатывал известный инженер английского происхождения Вильям Линдлей (William Lindley, 1853-1917 гг.), который создавал знаменитую канализационную систему Самары, признанную одной из самых красивых в России. Не стало удивлением, что лодзинский подземный объект отличается величественностью и красотой, под стать дворцам или грандиозным соборам.http://funhere.ru/?p=16470
Один из четырех резервуаров для хранения воды, который спроектировал Вильям Линдлей (Лодзь, Польша). | Фото: polomedia.ru.
Справка: Вильям Линдлей был настолько неординарным и талантливым инженером, что смог создать уникальные объекты, равным которым нет во всей Европе до сих пор. Именно в Лодзи, наравне с канализационными туннелями протяженностью 105 км он спроектировал невероятные подземные резервуары для питьевой воды, которые располагаются на самой высокой точке города - 260 метров над уровнем моря. Помимо того, что емкости выполняют функцию гигантской водонапорной башни, эти сооружения являются настоящим шедевром архитектуры. Лукообразные стены 60 метровой высоты, выложенные из кирпича, обожженного по специальной технологии, удивляют не только своей способностью противостоять давлению 100 тыс. кубометров воды.
Гигантские резервуары для воды получили название «Подземные соборы» (Лодзь, Польша). | Фото: polomedia.ru.
Как оказалось, самая неординарная и неожиданная архитектурная достопримечательность города находится внутри водного объекта. Великолепное убранство в виде 100 кирпичных сводчатых куполов, опирающихся на 81 колонну в каждом из 4 резервуаров, способны поразить воображение даже видавших виды туристов и исследователей.
В каждом резервуаре создано по 81 колонне, которые поддерживают 100 куполов. | Фото: polomedia.ru.
Именно эти резервуары со временем и прозвали «Подземным собором», ведь слава о них разлетелась не только по стране, но и по всему миру. Как стало известно авторам Novate.ru, два раза в год один из резервуаров полностью осушается, и специалисты местного водоканала проводят ряд мероприятий, предусмотренных правилами эксплуатации подобных объектов – полную дезинфекцию, восстановительные и консервирующие работы.
Раз в полгода каждый резервуар проходит полное техническое обслуживание (Лодзь, Польша). | Фото: polomedia.ru.
В тот момент, когда уникальный объект пустует, начинается настоящее нашествие журналистов, музыкантов и просто исследователей техногенных подземных сооружений, которые стремятся попасть в внутрь «Подземного кафедрального собора». Невзирая на то, что это все-таки закрытый стратегический объект города, руководители предприятия ZWiK и власти идут на уступки заинтересованным и разрешают проводить фотосъемку, исследования и даже камерные концерты.
Во время обслуживания резервуара в него пускают журналистов (Лодзь, Польша). | Фото: polomedia.ru.
В рамках «Фестиваля четырех культур», в галерее водного резервуара проходил «Подземный концерт» (Лодзь, Польша). | Фото: polomedia.ru.
Не менее впечатляет и разветвленная подземная сеть водно-канализационной системы города. Так сложилось, что создание этого жизненно необходимого объекта затянулось на многие десятилетия и строительством руководил уже не сам автор проекта, а его ученик – инженер Стефан Скрызван (Stefan Skrzywan). На эти масштабные работы горсовет Лодзи выделил баснословные по тем временам деньги – 5 млн. злотых, с учетом курса доллара на 1924 г., сумма составила почти 1 млн дол. Это стало возможным лишь потому, что страна к этому времени уже добилась независимости. Учитывая, что Польша в этот период переживала очередной экономический и политический кризис, многие приравнивают столь масштабное строительство к подвигу.
Так выглядит коллектор реки Лодки (Лодзь, Польша). | Фото: urban3p.ru.
Несмотря на значительные сложности, возникшие в ходе строительных работ, до начала Второй мировой войны каждый третий житель города уже имел возможность пользоваться центральной канализацией. К этому времени также были созданы основные ветки, общая протяженность которых составила 105 км. К запуску туннелей были созданы и запущены в эксплуатацию 2 из 4 резервуаров, спроектированных Линдлеем. Всего же таких гигантских емкостей для воды было построено 10, шесть из которых создавались уже из бетона совсем по другому проекту.
Камеры и туннели, созданные по проекту инженера William Lindley (Лодзь, Польша). | Фото: moya-planeta.ru.
Лишь небольшой каменный бортик отделяет стоки от дождевой воды, идущей в ближайшую реку (Лодзь, Польша). | Фото: pikabu.ru.
Как и в большинстве европейских водно-канализационных объектах, в лодзинском создавали по 2 канала одновременно. Один из них рассчитан для сбора канализационных стоков, то есть коллектор, который отводит сточные воды за пределы канализации к насосным станциям и очистным сооружениям. Другой же канал, отделенный всего лишь небольшим бортиком, справляется с потоками дождевой воды, которые доставляются сразу в реку. Но это при обычной ситуации, когда наполняемость канала позволяет быстро сбрасывать массив осадков. Во время же сильных ливней поток нечистот из коллектора смешивается с дождевой водой и уходит в открытые водоемы, что заканчивается напряженными экологическими ситуациями.
Красота подземного сооружения как магнитом притягивает любителей экстрима (Лодзь, Польша). | Фото: pikabu.ru/ moya-planeta.ru.
Кирпичная кладка в постоянно сыром подземелье до сих пор прекрасно сохранилась (Лодзь, Польша). | Фото: pikabu.ru.
Если не брать во внимание техническую составляющую работы самого подземного сооружения, а рассматривать его с точки зрения архитектуры, то здесь есть чему удивляться и чем наслаждаться. Сводчатые арочные потолки, колонны на разветвлениях туннелей, различные мостики, практически идеальная сохранность целостность кладки, огромные размеры и необыкновенный цвет всех поверхностей (отделано все красным кирпичом, обожженным по особой технологии) – все это производит неизгладимое впечатление.
В подземелье Лодзи лучше не спускаться, если предвидится дождь (Лодзь, Польша). | Фото: moya-planeta.ru/ urban3p.ru.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии