«Подземный собор» Лодзи, или Путешествие в самую красивую водно-канализационную систему Европы

«Подземный собор» и канализационные туннели Лодзи (Польша). | Фото: moya-planeta.ru/ polomedia.ru.

Строительство канализационного коллектора, впритык к реке Ясен (Лодзь, Польша). | Фото: moya-planeta.ru.

Исторические снимки строительства самой красивой водно-канализационной системы Европы (Лодзь, Польша). | Фото: moya-planeta.ru.

Один из четырех резервуаров для хранения воды, который спроектировал Вильям Линдлей (Лодзь, Польша). | Фото: polomedia.ru.

Гигантские резервуары для воды получили название «Подземные соборы» (Лодзь, Польша). | Фото: polomedia.ru.

В каждом резервуаре создано по 81 колонне, которые поддерживают 100 куполов. | Фото: polomedia.ru.

Раз в полгода каждый резервуар проходит полное техническое обслуживание (Лодзь, Польша). | Фото: polomedia.ru.

Во время обслуживания резервуара в него пускают журналистов (Лодзь, Польша). | Фото: polomedia.ru.

В рамках «Фестиваля четырех культур», в галерее водного резервуара проходил «Подземный концерт» (Лодзь, Польша). | Фото: polomedia.ru.

Так выглядит коллектор реки Лодки (Лодзь, Польша). | Фото: urban3p.ru.

Камеры и туннели, созданные по проекту инженера William Lindley (Лодзь, Польша). | Фото: moya-planeta.ru.

Лишь небольшой каменный бортик отделяет стоки от дождевой воды, идущей в ближайшую реку (Лодзь, Польша). | Фото: pikabu.ru.

Красота подземного сооружения как магнитом притягивает любителей экстрима (Лодзь, Польша). | Фото: pikabu.ru/ moya-planeta.ru.

Кирпичная кладка в постоянно сыром подземелье до сих пор прекрасно сохранилась (Лодзь, Польша). | Фото: pikabu.ru.

В подземелье Лодзи лучше не спускаться, если предвидится дождь (Лодзь, Польша) . | Фото: moya-planeta.ru/ urban3p.ru.