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Самые ужасные прически знаменитостей

Самые ужасные прически знаменитостей

Красота в глазах смотрящего, но давайте будем реалистами: некоторые прически знаменитостей оставляют желать лучшего. Список самых плохих звездных причесок в сегодняшней подборке.

Самые ужасные прически знаменитостей

Поклонники стильной Бейонсе были шокированы, когда певица появилась на публике с челкой. К счастью она поняла, что это была ошибка и поспешила исправить ситуацию.

Самые ужасные прически знаменитостей

Не обязательно быть миллиардером, чтобы иметь хорошую прическу. Дональд Трамп явно не тратит свои миллиарды на поход в парикмахерскую.

Самые ужасные прически знаменитостей

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Самые ужасные прически знаменитостей

Скарлет Йоханссон и ее самая плохая прическа.

Самые ужасные прически знаменитостей

В начале своей карьеры прическа Джастина Бибера была похожа на шлем. Но по какой-то причине он завоевал сердца миллионов поклонниц, которые влюбились в его прическу.

Самые ужасные прически знаменитостей

Обычно у знаменитостей очень дорогие парикмахеры. Глядя на прическу Келли Осборн начинаешь в этом сомневаться.

Самые ужасные прически знаменитостей

Роберт Паттинсон шокировал всех своей прической под горшок.

Самые ужасные прически знаменитостей

Певица Майли Сайрус всегда удивляла нас своими образами. Ей очень идут короткие стрижки, но только не эта.

Самые ужасные прически знаменитостей

Такая прическа уместна в 16, но не в 30. Именно столько лет было Марайе Кери, когда было сделано это фото.

Самые ужасные прически знаменитостей

В 1990 Джулия Робертс часто экспериментировала со своими волосами.


Самые ужасные прически знаменитостей

Шайа ЛаБаф с выбритыми висками и косичкой.

Самые ужасные прически знаменитостей

Прическа Джастина Тимберлейка в 2000 году.

Самые ужасные прически знаменитостей

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Самые ужасные прически знаменитостей

И снова Келли Осборн, но на этот раз она демонстрирует свою любовь к розовому цвету.

Самые ужасные прически знаменитостей

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Самые ужасные прически знаменитостей

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Самые ужасные прически знаменитостей

Снимок сделан в Вествуде штат Калифорния 17 апреля 1986 года. Сара Джессика Паркер и ее пышная завивка с поднятой челкой. Но здесь стоит сделать скидку на 80-е, когда такие прически были в моде.

Самые ужасные прически знаменитостей

Певица Ферги в 2004 году с косичками и дредами.

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