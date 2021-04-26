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5 представителей европейских монарших семей, которые отреклись от престола


5 представителей европейских монарших семей, которые отреклись от престола


В начале января 2020 года принц Гарри и Меган Маркл объявили о сложении с себя обязанностей членов королевской семьи и отказе от всех полагающихся им привилегий, объяснив своё решение стремлением к спокойной жизни. Королева Елизавета II была обескуражена заявлением внука, однако история знает немало подобных случаев. Как складывалась судьба особ королевских кровей после того, как они обрели свободу и возможность жить по собственным правилам?

Людвиг I Баварский


Людвиг I Баварский. / Фото: www.loyalroyal.me

Людвиг I Баварский. / Фото: www.loyalroyal.me

 

Людвиг I правил Баварией с 1825 года, однако знакомство в 1846 году с танцовщицей Лолой Монтес, которая на самом деле была ирландской авантюристкой Элизой Гильберг, привело в результате не только к отказу Людвига I от престола, но и ко всеобщей ненависти к правителю. Лола Монтес вела себя вызывающе, неоднократно была инициатором крупных скандалов и даже стала причиной вспыхнувших в 1848 году беспорядков в Мюнхене.
Лола Монтес. / Фото: www.podbean.com

Лола Монтес. / Фото: www.podbean.com

 

В период революционного движения 1848 года король отрёкся от престола в пользу своего сына. Сам Людвиг I с тех пор жил, как простой человек, покровительствовал искусствам, иногда встречался со знатными людьми и скончался в Ницце в 1868 году, пережив своего сына-короля. К моменту смерти Людвига I Баварского страной правил уже его внук, Людвиг II.

Константин Павлович


Великий князь Константин Павлович. / Фото: www.realartist.ru

Великий князь Константин Павлович. / Фото: www.realartist.ru

 

В императорской династии Романовых тоже был случай отречения от престола ради любви. Сын Павла I впервые сочетался браком исключительно по настоянию семьи ещё в 15-летнем возрасте. Однако и муж, и его супруга Анна Фёдоровна (немецкая принцесса Юлианна Саксен-Кобург-Заальфельдская) были крайне несчастливы. При этом сам Константин Павлович не отказывал себе в романах на стороне, а жену просто изводил ревностью. Несмотря на протесты семьи, он всё же развёлся с женой и в 1820 году женился на графине Жанетте Грудзинской.
Жанетта Грудзинская. / Фото: www.academic.ru

Жанетта Грудзинская. / Фото: www.academic.ru

 

Она была совсем не королевских кровей, а неравный брак позволил Великому князю отказаться от престола. После смерти Александра I Константина Павловича всё же объявили императором, так как его отречение при жизни царя обнародовано не было.
Однако князь подтвердил своё отречение и сохранил за собой пост польского главнокомандующего, позже стал наместником Царства Польского. В 1831 году скончался в Витебске от холеры.

Эдуард, герцог Виндзорский


Эдуард VIII. / Фото: www.vesture.eu

Эдуард VIII. / Фото: www.vesture.eu

 

Наверное, это был самый громкий случай в европейской истории, когда уже практически взошедший на престол представитель правящей династии отказался от правления, отдав предпочтение личному счастью. Он уже был королём, и до вступления в должность Эдуарду VIII оставалось всего лишь пройти коронацию. Но к счастью для Георга VI, отца Елизаветы II, коронация не позволила бы ему вступить в брак с любимой женщиной Уоллис Симпсон. Она была дважды разведена и явно была недостойна стать королевой-консортом.
Уоллис Симпсон. / Фото: www.factroom.ru

Уоллис Симпсон. / Фото: www.factroom.ru

 

Эдуард VIII решил, что кресло короля не стоит того, чтобы прожить всю жизнь в одиночестве или с человеком, которого не любишь. Он отрёкся от престола и прожил 35 лет вместе со своей возлюбленной. Взошедший на престол Георг VI потребовал сохранения обращения к брату, как к «Его Королевскому высочеству» и присвоил титул герцога Виндзорского, однако запретил появляться в стране без приглашения.
Эдуард, герцог Виндзорский и Уоллис Симпсон. / Фото: www.postila.ru

Эдуард, герцог Виндзорский и Уоллис Симпсон. / Фото: www.postila.ru

 

В 1940 году Эдуард был назначен губернатором Багамских островов, а после окончания Второй мировой войны переехал во Францию, где вместе с супругой Уоллис Симпсон прожил до своей кончины в 1972 году. В Великобританию Эдуард приезжал всего несколько раз, однако полностью примириться с семьёй так и не смог.

Принц Фризо Оранско-Нассауский


Принц Фризо Оранско-Нассауский. / Фото: www.independent.co.uk

Принц Фризо Оранско-Нассауский. / Фото: www.independent.co.uk

 

Сын королевы Нидерландов тоже предпочёл личное счастье королевским привилегиям. Желание Йохна Фризо жениться на предпринимательнице Мейбл Виссе-Смит, в прошлом которой было немало тёмных пятен, в том числе и связь с известным наркоторговцем, не могло быть удовлетворено. Негоже было члену правящей семьи вступать в брак с женщиной с подмоченной репутацией.
Принц Фризо Оранско-Нассауский и Мейбл Виссе-Смит. / Фото: www.express.co.uk

Принц Фризо Оранско-Нассауский и Мейбл Виссе-Смит. / Фото: www.express.co.uk

 

Принц знал, что его женитьба на Мейб повлечёт за собой автоматическую потерю права на престол, однако отказываться от своего счастья не собирался. Брак принца был счастливым, но недолгим. В 2012 году Йохан Фризо попал под лавину, затем почти полгода провёл в коме и скончался в августе 2013 года.

Луи Люксембургский


Луи Люксембургский. / Фото: www.blogspot.com

Луи Люксембургский. / Фото: www.blogspot.com

 

Инспекционная поездка принца Луи Ксавье Мари Гийома Люксембургского в Косово оказалась, с одной стороны, счастливой для Луи. Но горячие чувства к сержанту люксембургской армии Тесси Антони заставили принца отказаться от любых притязаний на престол. Впрочем, в момент женитьбы в сентябре 2006 года Луи меньше всего думал о королевских привилегиях. Тогда ему казалось, что счастье с Тесси будет вечным, тем более, что у них уже подрастал сын Габриэль. Вскоре на свет появился Ноа, младший сын пары.
Принц Луи, Тесси Антони и их сын Габриэль в день свадьбы. / Фото: www.wikimedia.org

Принц Луи, Тесси Антони и их сын Габриэль в день свадьбы. / Фото: www.wikimedia.org

 

Однако надежды принца на долгую счастливую жизнь с возлюбленной себя не оправдали: пара развелась в 2017 году. Сейчас Луи Люксембургский считается завидным холостяком, хоть и без права наследования престола.

Принц Гарри и Меган


5 представителей европейских монарших семей, которые отреклись от престола


 

Британская общественность шокирована заявлением герцогов Сассекских Меган и Гарри о том, что те приняли решение отречься от престола. Напомним, официальное обращение появилось в Instagram четы 8 января. В нем пара информировала: после долгих бесед Меган и Гарри сошлись на том, что больше не хотят находиться под контролем Елизаветы и намерены жить на две страны.

Многие политические и общественные эксперты заявили – у данного решения есть вполне конкретные причины, однако, не все из них так очевидны, как показалось на первый взгляд. Так, практически сразу после обнародования данных британцы заявили: Меган не выдержала постоянного давления со стороны прессы и хейтеров и поэтому уговорила Гарри согласиться на отказ.

Но не все так просто: корреспондент Daily Mail Сэм Гринхилл предположил, что повлиять на результат могли финансы. В последнее время герцоги Сассекские активно жаловались, что титул мешает им делать те деньги, которые они могли бы получать, если бы не являлись старшими членами королевской семьи.

Если раньше Гарри и Меган обязаны были отказываться от любого дохода в пользу престола, то теперь они с легкостью смогут соглашаться на любые выгодные сделки. При этом не факт, что Гарри откажется от средств, которые ему предоставляет принц Чарльз.

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5 представителей европейских монарших семей, которые отреклись от престола

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