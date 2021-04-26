5 представителей европейских монарших семей, которые отреклись от престола

В начале января 2020 года принц Гарри и Меган Маркл объявили о сложении с себя обязанностей членов королевской семьи и отказе от всех полагающихся им привилегий, объяснив своё решение стремлением к спокойной жизни. Королева Елизавета II была обескуражена заявлением внука, однако история знает немало подобных случаев. Как складывалась судьба особ королевских кровей после того, как они обрели свободу и возможность жить по собственным правилам?
Людвиг I Баварский
Людвиг I Баварский. / Фото: www.loyalroyal.me
Людвиг I правил Баварией с 1825 года, однако знакомство в 1846 году с танцовщицей Лолой Монтес, которая на самом деле была ирландской авантюристкой Элизой Гильберг, привело в результате не только к отказу Людвига I от престола, но и ко всеобщей ненависти к правителю. Лола Монтес вела себя вызывающе, неоднократно была инициатором крупных скандалов и даже стала причиной вспыхнувших в 1848 году беспорядков в Мюнхене.
Лола Монтес. / Фото: www.podbean.com
В период революционного движения 1848 года король отрёкся от престола в пользу своего сына. Сам Людвиг I с тех пор жил, как простой человек, покровительствовал искусствам, иногда встречался со знатными людьми и скончался в Ницце в 1868 году, пережив своего сына-короля. К моменту смерти Людвига I Баварского страной правил уже его внук, Людвиг II.
Константин Павлович
Великий князь Константин Павлович. / Фото: www.realartist.ru
В императорской династии Романовых тоже был случай отречения от престола ради любви. Сын Павла I впервые сочетался браком исключительно по настоянию семьи ещё в 15-летнем возрасте. Однако и муж, и его супруга Анна Фёдоровна (немецкая принцесса Юлианна Саксен-Кобург-Заальфельдская) были крайне несчастливы. При этом сам Константин Павлович не отказывал себе в романах на стороне, а жену просто изводил ревностью. Несмотря на протесты семьи, он всё же развёлся с женой и в 1820 году женился на графине Жанетте Грудзинской.
Жанетта Грудзинская. / Фото: www.academic.ru
Она была совсем не королевских кровей, а неравный брак позволил Великому князю отказаться от престола. После смерти Александра I Константина Павловича всё же объявили императором, так как его отречение при жизни царя обнародовано не было. Однако князь подтвердил своё отречение и сохранил за собой пост польского главнокомандующего, позже стал наместником Царства Польского. В 1831 году скончался в Витебске от холеры.
Эдуард, герцог Виндзорский
Эдуард VIII. / Фото: www.vesture.eu
Наверное, это был самый громкий случай в европейской истории, когда уже практически взошедший на престол представитель правящей династии отказался от правления, отдав предпочтение личному счастью. Он уже был королём, и до вступления в должность Эдуарду VIII оставалось всего лишь пройти коронацию. Но к счастью для Георга VI, отца Елизаветы II, коронация не позволила бы ему вступить в брак с любимой женщиной Уоллис Симпсон. Она была дважды разведена и явно была недостойна стать королевой-консортом.
Уоллис Симпсон. / Фото: www.factroom.ru
Эдуард VIII решил, что кресло короля не стоит того, чтобы прожить всю жизнь в одиночестве или с человеком, которого не любишь. Он отрёкся от престола и прожил 35 лет вместе со своей возлюбленной. Взошедший на престол Георг VI потребовал сохранения обращения к брату, как к «Его Королевскому высочеству» и присвоил титул герцога Виндзорского, однако запретил появляться в стране без приглашения.
Эдуард, герцог Виндзорский и Уоллис Симпсон. / Фото: www.postila.ru
В 1940 году Эдуард был назначен губернатором Багамских островов, а после окончания Второй мировой войны переехал во Францию, где вместе с супругой Уоллис Симпсон прожил до своей кончины в 1972 году. В Великобританию Эдуард приезжал всего несколько раз, однако полностью примириться с семьёй так и не смог.
Принц Фризо Оранско-Нассауский
Принц Фризо Оранско-Нассауский. / Фото: www.independent.co.uk
Сын королевы Нидерландов тоже предпочёл личное счастье королевским привилегиям. Желание Йохна Фризо жениться на предпринимательнице Мейбл Виссе-Смит, в прошлом которой было немало тёмных пятен, в том числе и связь с известным наркоторговцем, не могло быть удовлетворено. Негоже было члену правящей семьи вступать в брак с женщиной с подмоченной репутацией.
Принц Фризо Оранско-Нассауский и Мейбл Виссе-Смит. / Фото: www.express.co.uk
Принц знал, что его женитьба на Мейб повлечёт за собой автоматическую потерю права на престол, однако отказываться от своего счастья не собирался. Брак принца был счастливым, но недолгим. В 2012 году Йохан Фризо попал под лавину, затем почти полгода провёл в коме и скончался в августе 2013 года.
Луи Люксембургский
Луи Люксембургский. / Фото: www.blogspot.com
Инспекционная поездка принца Луи Ксавье Мари Гийома Люксембургского в Косово оказалась, с одной стороны, счастливой для Луи. Но горячие чувства к сержанту люксембургской армии Тесси Антони заставили принца отказаться от любых притязаний на престол. Впрочем, в момент женитьбы в сентябре 2006 года Луи меньше всего думал о королевских привилегиях. Тогда ему казалось, что счастье с Тесси будет вечным, тем более, что у них уже подрастал сын Габриэль. Вскоре на свет появился Ноа, младший сын пары.
Принц Луи, Тесси Антони и их сын Габриэль в день свадьбы. / Фото: www.wikimedia.org
Однако надежды принца на долгую счастливую жизнь с возлюбленной себя не оправдали: пара развелась в 2017 году. Сейчас Луи Люксембургский считается завидным холостяком, хоть и без права наследования престола.
Принц Гарри и Меган
Британская общественность шокирована заявлением герцогов Сассекских Меган и Гарри о том, что те приняли решение отречься от престола. Напомним, официальное обращение появилось в Instagram четы 8 января. В нем пара информировала: после долгих бесед Меган и Гарри сошлись на том, что больше не хотят находиться под контролем Елизаветы и намерены жить на две страны.
Многие политические и общественные эксперты заявили – у данного решения есть вполне конкретные причины, однако, не все из них так очевидны, как показалось на первый взгляд. Так, практически сразу после обнародования данных британцы заявили: Меган не выдержала постоянного давления со стороны прессы и хейтеров и поэтому уговорила Гарри согласиться на отказ.
Но не все так просто: корреспондент Daily Mail Сэм Гринхилл предположил, что повлиять на результат могли финансы. В последнее время герцоги Сассекские активно жаловались, что титул мешает им делать те деньги, которые они могли бы получать, если бы не являлись старшими членами королевской семьи.
Если раньше Гарри и Меган обязаны были отказываться от любого дохода в пользу престола, то теперь они с легкостью смогут соглашаться на любые выгодные сделки. При этом не факт, что Гарри откажется от средств, которые ему предоставляет принц Чарльз.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии