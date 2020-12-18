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Художник рисует необыкновенные картины пальцем на iPad



Испанский художник Хайме Санхуан Окабо (Jaime Sanjuan Ocabo) использует свой iPad для создания уникальных сюрреалистических картин, в качестве кисти при этом оказывается палец, а холстом — сенсорный дисплей. Верится с трудом, но так и есть. Хайме Санхуан Окабо не использует больше ничего. В свое время художник получил художественное образование и даже написал диссертацию на тему сочетания искусства и современных технологий. Как ни печально, но все это не принесло никаких плодов. Хайме Санхуан почти четыре года не мог найти работу по специальности, пока ему не дали попользоваться iPad. Тут, наконец, слава таки нашла своего героя :)

Художник рисует необыкновенные картины пальцем на iPad

Художник рисует необыкновенные картины пальцем на iPad

Художник рисует необыкновенные картины пальцем на iPad

Художник рисует необыкновенные картины пальцем на iPad

Художник рисует необыкновенные картины пальцем на iPad

Художник рисует необыкновенные картины пальцем на iPad

Художник рисует необыкновенные картины пальцем на iPad

Художник рисует необыкновенные картины пальцем на iPad

Художник рисует необыкновенные картины пальцем на iPad

Художник рисует необыкновенные картины пальцем на iPad

Художник рисует необыкновенные картины пальцем на iPad

 

Художник рисует необыкновенные картины пальцем на iPad

 

Художник рисует необыкновенные картины пальцем на iPad

Художник рисует необыкновенные картины пальцем на iPad

Художник рисует необыкновенные картины пальцем на iPad

Художник рисует необыкновенные картины пальцем на iPad

Художник рисует необыкновенные картины пальцем на iPad

Художник рисует необыкновенные картины пальцем на iPad

 

Художник рисует необыкновенные картины пальцем на iPad

 

Художник рисует необыкновенные картины пальцем на iPad

Художник рисует необыкновенные картины пальцем на iPad

Художник рисует необыкновенные картины пальцем на iPad

Художник рисует необыкновенные картины пальцем на iPad

Художник рисует необыкновенные картины пальцем на iPad


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Художник рисует необыкновенные картины пальцем на iPad

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Художник рисует необыкновенные картины пальцем на iPadПодписаться на мой Instagram



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