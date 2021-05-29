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Раствориться в движении… Танцоры в объективе Пистола Уиша

Подборка фотографий в движении от автора по имени Пистол Уиш (Pistol Wish). Представленные снимки из серий Ephemeron и «Лебединое озеро» сняты и обработаны в едином стиле, отображающем быстротечность моментов. В каждой фотографии танцоры растворяются в середине танца, словно символизируя переход одного мгновения в следующее.

Раствориться в движении… Танцоры в объективе Пистола Уиша

Раствориться в движении… Танцоры в объективе Пистола Уиша

Раствориться в движении… Танцоры в объективе Пистола Уиша

Раствориться в движении… Танцоры в объективе Пистола Уиша

Раствориться в движении… Танцоры в объективе Пистола Уиша

Раствориться в движении… Танцоры в объективе Пистола Уиша

Раствориться в движении… Танцоры в объективе Пистола Уиша

Раствориться в движении… Танцоры в объективе Пистола Уиша

Раствориться в движении… Танцоры в объективе Пистола Уиша

Раствориться в движении… Танцоры в объективе Пистола Уиша

Раствориться в движении… Танцоры в объективе Пистола Уиша

Раствориться в движении… Танцоры в объективе Пистола Уиша

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