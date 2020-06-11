Зачем просверливают ещё одно отверстие в ключах

Сегодня расскажем про одну очень маленькую, но при этом очень полезную бутовую хитрость, которая поможет значительно облегчить процесс возвращения из тамбура в квартиру. Речь пойдет о том, зачем некоторые хозяева проделывают в своих ключах ровненькое отверстие рядом с тем, за которое уже держится общее кольцо цепочки. Совет, который потребует для реализации всего ничего, а от привычной головной боли избавит навсегда.



Как много на просторах родного Отечества людей, у которых в тамбуре не горит свет? Ну или во всяком случае таких, у кого в тамбуре свет перегорает (конечно же) в самый неподходящий момент. Наверняка, немало и тех, у кого стоит освещение, загорающееся по хлопку и затухающее через несколько секунд. К чему все это? Да к тому, что каждый из нас хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда нужно искать нужный ключ в полной темноте. Впрочем, у многих людей связка ключей достаточно большая, более того, состоит она преимущественно из ключей одного и того же вида. Найти среди них нужный – сложно, а найти среди них нужный еще и на ощупь – вообще невозможно. Существуют разные способы маркировки «нужного» ключа, но сегодня мы расскажем про действительно лучший из них, который поможет в любой ситуации, в том числе в кромешной тьме.

Итак, все, что нужно сделать, это просверлить в шапке ключа еще одно небольшое отверстие под кольцо, сбоку от уже имеющегося. После этого необходимо снять ключ и прицепить его за новое, а не за старое отверстие. Таким образом, данный ключик будет висеть в связке под углом и сразу же станет выделяться из общей массы. Просто и удобно. Сделать отверстие можно самостоятельно. Однако если в доме нет инструмента (свободного времени, навыка, желания), то можно обратиться за помощью к мастеру-столяру, занимающемуся дубликатами ключей. Он просверлит отверстие в шапке максимум за 50 рублей.Особенно удобно в темноте. ¦Фото: ya . ru.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: