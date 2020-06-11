Зачем просверливают ещё одно отверстие в ключах

Сегодня расскажем про одну очень маленькую, но при этом очень полезную бутовую хитрость, которая поможет значительно облегчить процесс возвращения из тамбура в квартиру. Речь пойдет о том, зачем некоторые хозяева проделывают в своих ключах ровненькое отверстие рядом с тем, за которое уже держится общее кольцо цепочки. Совет, который потребует для реализации всего ничего, а от привычной головной боли избавит навсегда.
Как много на просторах родного Отечества людей, у которых в тамбуре не горит свет? Ну или во всяком случае таких, у кого в тамбуре свет перегорает (конечно же) в самый неподходящий момент. Наверняка, немало и тех, у кого стоит освещение, загорающееся по хлопку и затухающее через несколько секунд. К чему все это? Да к тому, что каждый из нас хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда нужно искать нужный ключ в полной темноте. Впрочем, у многих людей связка ключей достаточно большая, более того, состоит она преимущественно из ключей одного и того же вида. Найти среди них нужный – сложно, а найти среди них нужный еще и на ощупь – вообще невозможно. Существуют разные способы маркировки «нужного» ключа, но сегодня мы расскажем про действительно лучший из них, который поможет в любой ситуации, в том числе в кромешной тьме.
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