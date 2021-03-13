Советы для тех, кто любит мультиварки

Сегодня практически у каждой хозяйки на кухне есть мультиварка, и это не удивительно. Мультиварка, действительно, незаменимая вещь, которая помогает сэкономить время на приготовлении вкусных и полезных блюд.
А для того, чтобы сделать использование мультиварки еще более удобным и простым, обязательно обратите внимание на эти лайфхаки.
Смело кладите всю крышку, а не только уплотнительное кольцо, в посудомоечную машину на верхнюю полку
Перед загрузкой крышки в посудомойку не забудьте снять эту деталь
Для режима тушения или варки можно использовать обычную стеклянную крышку
Ручка мультиварки может выступать в качестве фиксатора крышки
Для быстрой очистки силиконового кольца понадобится два стакана уксуса или воды с соком лимона. Налейте жидкость в чашу и включите режим «приготовление на пару» на несколько минут
Если силиконовые кольца стали слишком грязные, вы можете купить новые. Они продаются отдельно
Для проверки качества новой мультиварки в ней необходимо вскипятить воду. А чтобы не использовать устройство вхолостую, при проверки техники сварите в ней яйца
Не ставьте мультиварку под шкафами, так как пар, образующийся во время приготовления пищи, может испортить мебель
Для перенаправления потока пара можно использовать специальный пароотвод
В мультиварке можно одновременно готовить несколько блюд, для этого используйте решетки, которые идут в комплекте
Мультиварка отлично подходит для приготовления десертов, вам больше не придется беспокоиться о том, что выпечка пропечется неравномерно или подгорит с одной стороны
Для удобства использования мультиварки приобретите специальную силиконовую прихватку
Для простоты извлечения решетки со дна мультиварки можно использовать фольгу, которая поможет удлинить ручки
Всегда заливайте в мультиварку не менее 1/2 стакана воды или другой жидкости. В противном случае устройство может перегреться
Мультиварка — довольно большой кухонный прибор, которому может быть сложно найти место на столешнице. На помощь в этом случае придет многоуровневая тележка
Чтобы открыть мультиварку и не обжечься паром, используйте деревянную ложку с длинной ручкой
Советы для тех, кто любит мультиварки
Сегодня практически у каждой хозяйки на кухне есть мультиварка, и это не удивительно. Мультиварка, действительно, незаменимая вещь, которая помогает сэкономить время на приготовлении вкусных и полезных блюд.
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