Советы для тех, кто любит мультиварки

Сегодня практически у каждой хозяйки на кухне есть мультиварка, и это не удивительно. Мультиварка, действительно, незаменимая вещь, которая помогает сэкономить время на приготовлении вкусных и полезных блюд.

А для того, чтобы сделать использование мультиварки еще более удобным и простым, обязательно обратите внимание на эти лайфхаки.



Смело кладите всю крышку, а не только уплотнительное кольцо, в посудомоечную машину на верхнюю полку





Перед загрузкой крышки в посудомойку не забудьте снять эту деталь







Для режима тушения или варки можно использовать обычную стеклянную крышку





Ручка мультиварки может выступать в качестве фиксатора крышки





Для быстрой очистки силиконового кольца понадобится два стакана уксуса или воды с соком лимона. Налейте жидкость в чашу и включите режим «приготовление на пару» на несколько минут





Если силиконовые кольца стали слишком грязные, вы можете купить новые. Они продаются отдельно







Для проверки качества новой мультиварки в ней необходимо вскипятить воду. А чтобы не использовать устройство вхолостую, при проверки техники сварите в ней яйца





Не ставьте мультиварку под шкафами, так как пар, образующийся во время приготовления пищи, может испортить мебель





Для перенаправления потока пара можно использовать специальный пароотвод





В мультиварке можно одновременно готовить несколько блюд, для этого используйте решетки, которые идут в комплекте





Мультиварка отлично подходит для приготовления десертов, вам больше не придется беспокоиться о том, что выпечка пропечется неравномерно или подгорит с одной стороны







Для удобства использования мультиварки приобретите специальную силиконовую прихватку





Для простоты извлечения решетки со дна мультиварки можно использовать фольгу, которая поможет удлинить ручки





Всегда заливайте в мультиварку не менее 1/2 стакана воды или другой жидкости. В противном случае устройство может перегреться





Мультиварка — довольно большой кухонный прибор, которому может быть сложно найти место на столешнице. На помощь в этом случае придет многоуровневая тележка





Чтобы открыть мультиварку и не обжечься паром, используйте деревянную ложку с длинной ручкой



