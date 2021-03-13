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Советы для тех, кто любит мультиварки

Сегодня практически у каждой хозяйки на кухне есть мультиварка, и это не удивительно. Мультиварка, действительно, незаменимая вещь, которая помогает сэкономить время на приготовлении вкусных и полезных блюд.
А для того, чтобы сделать использование мультиварки еще более удобным и простым, обязательно обратите внимание на эти лайфхаки.

Смело кладите всю крышку, а не только уплотнительное кольцо, в посудомоечную машину на верхнюю полку
Советы для тех, кто любит мультиварки

Перед загрузкой крышки в посудомойку не забудьте снять эту деталь

Советы для тех, кто любит мультиварки

Для режима тушения или варки можно использовать обычную стеклянную крышку
Советы для тех, кто любит мультиварки

Ручка мультиварки может выступать в качестве фиксатора крышки
Советы для тех, кто любит мультиварки

Для быстрой очистки силиконового кольца понадобится два стакана уксуса или воды с соком лимона. Налейте жидкость в чашу и включите режим «приготовление на пару» на несколько минут
Советы для тех, кто любит мультиварки

Если силиконовые кольца стали слишком грязные, вы можете купить новые. Они продаются отдельно

Советы для тех, кто любит мультиварки

Для проверки качества новой мультиварки в ней необходимо вскипятить воду. А чтобы не использовать устройство вхолостую, при проверки техники сварите в ней яйца
Советы для тех, кто любит мультиварки

Не ставьте мультиварку под шкафами, так как пар, образующийся во время приготовления пищи, может испортить мебель
Советы для тех, кто любит мультиварки

Для перенаправления потока пара можно использовать специальный пароотвод
Советы для тех, кто любит мультиварки

В мультиварке можно одновременно готовить несколько блюд, для этого используйте решетки, которые идут в комплекте
Советы для тех, кто любит мультиварки

Мультиварка отлично подходит для приготовления десертов, вам больше не придется беспокоиться о том, что выпечка пропечется неравномерно или подгорит с одной стороны

Советы для тех, кто любит мультиварки

Для удобства использования мультиварки приобретите специальную силиконовую прихватку
Советы для тех, кто любит мультиварки

Для простоты извлечения решетки со дна мультиварки можно использовать фольгу, которая поможет удлинить ручки
Советы для тех, кто любит мультиварки

Всегда заливайте в мультиварку не менее 1/2 стакана воды или другой жидкости.

В противном случае устройство может перегреться
Советы для тех, кто любит мультиварки

Мультиварка — довольно большой кухонный прибор, которому может быть сложно найти место на столешнице. На помощь в этом случае придет многоуровневая тележка
Советы для тех, кто любит мультиварки

Чтобы открыть мультиварку и не обжечься паром, используйте деревянную ложку с длинной ручкой

Советы для тех, кто любит мультиварки

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Мультиваркасоветы
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