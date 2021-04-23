Оноре де Бальзак и Эвелина Ганская: роман в письмах длиной в 17 лет

Французский писатель Оноре де Бальзак никогда не страдал от отсутствия женского внимания, но любовью всей жизни он называл польку и русскую подданную Эвелину Ганскую. Их роман в письмах продолжался целых 17 лет, а когда, наконец, влюбленные сумели воссоединиться, для счастья у них осталось всего 5 месяцев.











Тучного неуклюжего Оноре де Бальзака сложно назвать красавцем. Но, несмотря на это, писатель всегда имел успех у дам. Будучи знатоком женской психологии, он мог покорить даму одним лишь взглядом, улыбкой, мимолетно брошенной репликой.



Когда Оноре де Бальзак стал знаменитым, на его адрес начали приходить горы писем от влюбленных поклонниц. Искушенный женским вниманием писатель не обращал на них никакого внимания. Но однажды Бальзак получил загадочное письмо. Дама писала: «Ваша душа прожила века, милостивый государь, а между тем меня уверили, что Вы еще молоды, и мне захотелось познакомиться с Вами… Когда я читала Ваши произведения, сердце мое трепетало; Вы показываете истинное достоинство женщины, любовь для женщины — дар небес, божественная эманация; меня восхищает в Вас восхитительная тонкость души, она-то и позволила Вам угадать душу женщины».







Эвелина Ганская – польская помещица и русская подданная.

На конверте не было обратного адреса , а вместо имени стояла подпись «Чужестранка». Бальзак был заинтригован. Вскоре после первого письма пришло второе, в котором незнакомка предлагала продолжить переписку. В знак своего согласия писатель должен был опубликовать объявление в газете «Котидьен», единственном издании, которое выходило на французском языке в Российской империи.Читая письма от Чужестранки, Оноре де Бальзак понимал, что их пишет образованная дама с тонкой душевной организацией. Он все больше влюблялся в незнакомку и засыпал ее восторженными письмами. В конце концов, они условились о встрече.Бальзак отправился в Швейцарию в городок Невшатель в 1833 году. Увидев друг друга в первый раз, они почувствовали себя ужасно неловко. Писатель был в восторге, т. к. его возлюбленная оказалась гораздо красивее, чем он предполагал. Это была Эвелина Ганская, дочь знаменитого графа Ржевутского. Она приехала с мужем из его родового замка в Верховне (Житомирская область, Украина).Сама же Эвелина была разочарована, увидев обрюзгшего растрепанного писателя. Но это было до тех пор, пока он не начал говорить. Обаяние и восторг Бальзака покорили ее. Влюбленные стали встречаться в обществе или дома у Ганских. Супругу Эвелины очень льстило внимание именитого писателя. На людях Эвелина и Оноре соблюдали все правила приличия, а кипевшие в них страсти выливались в длинные романтические письма. Спустя некоторое время Ганские продолжили свой путь по Европе. Влюбленные после этого не виделись долгих восемь лет. В письмах Бальзак и Ганская мечтали, что вскоре смогут быть вместе, т. к. муж Эвелины был на 17 лет старше ее, но годы шли, и ничего не менялось.Поместье Ганских в Верховне.Ганская овдовела 1841 году. Бальзак отправил ей сдержанное письмо, боясь огорчить Эвелину, оплакивавшую кончину мужа, своей радостью. Но вдова не готова была выходить замуж снова, она отклонила предложение руки и сердца писателя. Кроме этого, брак с французом грозил графине лишением богатства, которые муж оставил в наследство ей, а не родственникам.Еще пять лет влюбленные встречались тайком, пока император Николай I не дал согласия на их союз. К тому же Ганская отказалась от имения в пользу дочери, чтобы родственники не чинили препятствий ее новому браку. В 1850 году, через 17 лет после знакомства, Эвелина Ганская и Оноре де Бальзак обвенчались в Бердичеве. Окрыленный счастьем Бальзак писал: «Я женился на единственной женщине, которую любил, которую люблю еще больше, чем прежде, и буду любить до самой смерти. Союз этот, думается мне — награда, ниспосланная мне Богом за многие превратности моей судьбы, за годы труда, за испытанные и преодоленные трудности. У меня не было ни счастливой юности, ни цветущей весны, зато будет самое блистательное лето и самая теплая осень».Памятные таблички в селе Верховня.Но счастье длилось недолго. К тому времени писатель из здорового мужчины превратился в больного старика. Врачи поставили диагноз «гипертрофия сердца», чему виной был кофе, который писатель пил литрами, т. к. считал, что без него нельзя приступать к работе. А Эвелина тут же после свадьбы превратилась в сиделку. Он не мог ходить, писать, а в минуты просветления Бальзак твердил, что они еще будут счастливы. Через 5 месяцев после женитьбы писатель скончался. В наследство Ганской он оставил колоссальные долги. Чтобы их погасить, графине пришлось распродать практически все свое имущество. Эвелина Ганская пережила Бальзака на 30 лет. Все это время она посвятила тому, чтобы увековечить произведения своего возлюбленного.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)