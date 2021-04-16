Как превратить унылую стену в произведение искусства: 3D Street Art Кайфы Козимо

Улицы практически всех городов мира почти одинаково серы и скучны. Всё, что вносит разнообразие в унылый индустриальный пейзаж, в основном, относится к вывескам и витринам магазинов, кафе. Но есть ещё кое-что. Иногда, идя по улицам города, мы видим то тут, то там, разрисованные стены. Отношение к этому всегда однозначное: «Вандалы!», - возмущённо восклицаем мы. Но есть уличные художники, способные превратить обычную пустую серую стену в настоящее произведение искусства.
У уличного искусства очень плохая репутация. Зачастую это чистой воды вандализм, что безусловно, является преступлением, требующим наказания по закону. В Милане живёт талантливый художник Козимо Чоне Кайфа. Он создаёт на пустых пространствах города удивительные картины. В некоторых из них вы даже сможете стать участником сюжета — ведь это потрясающе реалистичные интерактивные 3D-полотна.
Работы выглядят настолько реалистично, что в сюжете можно поучаствовать.
«Идея родилась из желания выбраться из коробки. Во всех моих проектах я стараюсь оставлять эмоциональный посыл о беспокойстве, радости жизни и просто о том, что меня окружает вокруг», - говорит художник. Для самовыражения существует бесконечно огромное количество различных видов искусства. Стрит-арт один из них.
Это визуальное искусство, оно достаточно молодо и характеризуется такими терминами, как «постграффити», «независимое публичное искусство».
Далеко не все уличные художники вне закона - есть мастера, которым власти выдают специальные разрешения на работу.
Не все уличные художники вне закона. Во многих городах мира власти даже отводят для этого специальные места, куда граффити-художники могут приходить и рисовать абсолютно спокойно и законно. Некоторые художники даже получают разрешения на создание своих работ.
Власти некоторых городов даже отводят специальные места, где уличные художники могут творить.
Самыми распространёнными видами уличного искусства являются граффити, созданные с помощью баллончиков с краской. Бывают трафаретные граффити, используются различные плакаты и наклейки. Встречаются даже уличные инсталляции и скульптуры. Абсолютно все произведения, которые мы видим в общественных местах, можно отнести к уличному искусству.
Мастер стрит-арт, Козимо Кайфа создаёт граффити в 3D. Его картины взаимодействуют с окружающими предметами и зданиями, а иногда и с прохожими. Под различными углами зрения создаются разнообразные оптические иллюзии.
Козимо Кайфа в совершенстве обладает умением превратить унылый индустриальный пейзаж в произведение искусства.
Родился Козимо Чоне Кайфа в Турции, на полуострове Галлиполи, 26 мая 1979 года. С детства он безумно любил рисовать. Иначе, наверное, было и невозможно, ведь вся семья и друзья Козимо, в той или иной степени, были связаны с искусством, в окружении его он рос.
Козимо долго и упорно трудился над своим мастерством, совершенствовал свою технику.
Сначала он освоил технику рисования на холсте, но потом услышал о таком явлении, как граффити. Это направление очень сильно увлекло художника. Козимо очень много трудился над своим мастерством, совершенствовал свою технику и теперь его работы 3D-стрит-арт просто потрясающие.
В детстве Козимо был окружён творческими людьми, поэтому его увлечение изобразительным искусством, можно сказать, закономерно.
Техника Козимо, стиль его работы — всё это чрезвычайно увлекательно. То, как он играет с перспективой — просто поражает воображение. С одной стороны, под одним углом зрения, его произведение может выглядеть весьма странно и деформированно. Но, если смотреть с другой стороны и под иным углом, то оно выглядит совершенно нормально.
Именно использование такой техники и даёт тот самый 3D-эффект.
Создание такого эффекта реальности даётся весьма нелегко.
При этом изображение получается объёмным и невероятно реалистичным, кажется, что нарисованное является частью окружающей среды. Создание такого эффекта даётся очень нелегко. Для этого требуется отличное знание теории изобразительного искусства и способность эффективно использовать то, что тебя окружает.
Художник использует окружающее его пространство по максимуму.
Всеми этими качествами обладает Кайфа. Его стрит-арт работы безумно популярны. Видение художника, интерпретации, умение мастерски, по максимуму, использовать окружение, снискали ему широкую известность и, даже можно сказать, славу. У Козимо более 21 тысячи подписчиков в Instagram и он получает сотнями в день сообщения. Его приглашают различные компании для создания рекламы.
Окружающие предметы становятся полноправными участниками работ Козимо.
Каждый день мастер стрит-арт публикует свои работы, как уже готовые, так и находящиеся в процессе. Также на его странице много публикаций просто рисунков и иллюзий. Его работы действительно уникальны и имеют отличный от других стиль и технику.
По материалам boredpanda.com
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