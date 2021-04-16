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Как превратить унылую стену в произведение искусства: 3D Street Art Кайфы Козимо


Как превратить унылую стену в произведение искусства: 3D Street Art Кайфы Козимо


Улицы практически всех городов мира почти одинаково серы и скучны. Всё, что вносит разнообразие в унылый индустриальный пейзаж, в основном, относится к вывескам и витринам магазинов, кафе. Но есть ещё кое-что. Иногда, идя по улицам города, мы видим то тут, то там, разрисованные стены. Отношение к этому всегда однозначное: «Вандалы!», - возмущённо восклицаем мы. Но есть уличные художники, способные превратить обычную пустую серую стену в настоящее произведение искусства.

У уличного искусства очень плохая репутация. Зачастую это чистой воды вандализм, что безусловно, является преступлением, требующим наказания по закону. В Милане живёт талантливый художник Козимо Чоне Кайфа. Он создаёт на пустых пространствах города удивительные картины. В некоторых из них вы даже сможете стать участником сюжета — ведь это потрясающе реалистичные интерактивные 3D-полотна.
Работы выглядят настолько реалистично, что в сюжете можно поучаствовать.

Работы выглядят настолько реалистично, что в сюжете можно поучаствовать.

 

«Идея родилась из желания выбраться из коробки. Во всех моих проектах я стараюсь оставлять эмоциональный посыл о беспокойстве, радости жизни и просто о том, что меня окружает вокруг», - говорит художник. Для самовыражения существует бесконечно огромное количество различных видов искусства.
Стрит-арт один из них.

Это визуальное искусство, оно достаточно молодо и характеризуется такими терминами, как «постграффити», «независимое публичное искусство».
Далеко не все уличные художники вне закона - есть мастера, которым власти выдают специальные разрешения на работу.

Далеко не все уличные художники вне закона - есть мастера, которым власти выдают специальные разрешения на работу.

 

Не все уличные художники вне закона. Во многих городах мира власти даже отводят для этого специальные места, куда граффити-художники могут приходить и рисовать абсолютно спокойно и законно. Некоторые художники даже получают разрешения на создание своих работ.
Власти некоторых городов даже отводят специальные места, где уличные художники могут творить.

Власти некоторых городов даже отводят специальные места, где уличные художники могут творить.

 

Самыми распространёнными видами уличного искусства являются граффити, созданные с помощью баллончиков с краской. Бывают трафаретные граффити, используются различные плакаты и наклейки. Встречаются даже уличные инсталляции и скульптуры. Абсолютно все произведения, которые мы видим в общественных местах, можно отнести к уличному искусству.
Мастер стрит-арт, Козимо Кайфа создаёт граффити в 3D. Его картины взаимодействуют с окружающими предметами и зданиями, а иногда и с прохожими. Под различными углами зрения создаются разнообразные оптические иллюзии.
Козимо Кайфа в совершенстве обладает умением превратить унылый индустриальный пейзаж в произведение искусства.

Козимо Кайфа в совершенстве обладает умением превратить унылый индустриальный пейзаж в произведение искусства.

 

Родился Козимо Чоне Кайфа в Турции, на полуострове Галлиполи, 26 мая 1979 года. С детства он безумно любил рисовать. Иначе, наверное, было и невозможно, ведь вся семья и друзья Козимо, в той или иной степени, были связаны с искусством, в окружении его он рос.
Козимо долго и упорно трудился над своим мастерством, совершенствовал свою технику.

Козимо долго и упорно трудился над своим мастерством, совершенствовал свою технику.

 

Сначала он освоил технику рисования на холсте, но потом услышал о таком явлении, как граффити. Это направление очень сильно увлекло художника. Козимо очень много трудился над своим мастерством, совершенствовал свою технику и теперь его работы 3D-стрит-арт просто потрясающие.
В детстве Козимо был окружён творческими людьми, поэтому его увлечение изобразительным искусством, можно сказать, закономерно.

В детстве Козимо был окружён творческими людьми, поэтому его увлечение изобразительным искусством, можно сказать, закономерно.

 

Техника Козимо, стиль его работы — всё это чрезвычайно увлекательно. То, как он играет с перспективой — просто поражает воображение. С одной стороны, под одним углом зрения, его произведение может выглядеть весьма странно и деформированно. Но, если смотреть с другой стороны и под иным углом, то оно выглядит совершенно нормально.
Именно использование такой техники и даёт тот самый 3D-эффект.
Создание такого эффекта реальности даётся весьма нелегко.

Создание такого эффекта реальности даётся весьма нелегко.

 

При этом изображение получается объёмным и невероятно реалистичным, кажется, что нарисованное является частью окружающей среды. Создание такого эффекта даётся очень нелегко. Для этого требуется отличное знание теории изобразительного искусства и способность эффективно использовать то, что тебя окружает.
Художник использует окружающее его пространство по максимуму.

Художник использует окружающее его пространство по максимуму.

 

Всеми этими качествами обладает Кайфа. Его стрит-арт работы безумно популярны. Видение художника, интерпретации, умение мастерски, по максимуму, использовать окружение, снискали ему широкую известность и, даже можно сказать, славу. У Козимо более 21 тысячи подписчиков в Instagram и он получает сотнями в день сообщения. Его приглашают различные компании для создания рекламы.
Окружающие предметы становятся полноправными участниками работ Козимо.

Окружающие предметы становятся полноправными участниками работ Козимо.

 

Каждый день мастер стрит-арт публикует свои работы, как уже готовые, так и находящиеся в процессе. Также на его странице много публикаций просто рисунков и иллюзий. Его работы действительно уникальны и имеют отличный от других стиль и технику.

По материалам boredpanda.com

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Как превратить унылую стену в произведение искусства: 3D Street Art Кайфы Козимо

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Как превратить унылую стену в произведение искусства: 3D Street Art Кайфы КозимоПодписаться на мой Instagram
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