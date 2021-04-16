Как превратить унылую стену в произведение искусства: 3D Street Art Кайфы Козимо

Работы выглядят настолько реалистично, что в сюжете можно поучаствовать.

Далеко не все уличные художники вне закона - есть мастера, которым власти выдают специальные разрешения на работу.

Власти некоторых городов даже отводят специальные места, где уличные художники могут творить.

Козимо Кайфа в совершенстве обладает умением превратить унылый индустриальный пейзаж в произведение искусства.

Козимо долго и упорно трудился над своим мастерством, совершенствовал свою технику.

В детстве Козимо был окружён творческими людьми, поэтому его увлечение изобразительным искусством, можно сказать, закономерно.

Создание такого эффекта реальности даётся весьма нелегко.

Художник использует окружающее его пространство по максимуму.

Окружающие предметы становятся полноправными участниками работ Козимо.