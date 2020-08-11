Любопытное о сгущенном молоке

Несмотря на то, что родиной сгущенного молока, все-таки, являются Соединенные Штаты Америки, вклад изобретателя данного продукта был весомым и для нашей страны. Как известно, сгущенное молоко входило в состав пищевого пайка еще со времен второй мировой войны. Затем оно же входило в состав пайков для военных, работников государственных предприятий и других гражданских лиц. Кроме того, она помогала пережить периоды продовольственного дефицита.









Кто придумал «сгущенку»

Изобретатель консервирования французский повар Николя Франсуа Аппер

Русская сгущёнка

Памятники сгущенке в России

В каждой банке – литр молока

«Классический» дизайн

Как выбрать в магазине лучшую сгущёнку?