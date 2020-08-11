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Любопытное о сгущенном молоке

Несмотря на то, что родиной сгущенного молока, все-таки, являются Соединенные Штаты Америки, вклад изобретателя данного продукта был весомым и для нашей страны. Как известно, сгущенное молоко входило в состав пищевого пайка еще со времен второй мировой войны. Затем оно же входило в состав пайков для военных, работников государственных предприятий и других гражданских лиц. Кроме того, она помогала пережить периоды продовольственного дефицита.

Любопытное о сгущенном молоке

Кто придумал «сгущенку»


Идея получения сгущенного молока была предложена в 1810 году французом Николя Аппером. Этот парижский кондитер обнаружил, что если прокипятить банку с соком, ее содержимое долго не испортится. А после долгих опытов он выяснил, что молоко лучше хранится в запаянных жестяных банках, которые к тому же не лопаются при кипячении.

Изобретатель консервирования французский повар Николя Франсуа Аппер


Любопытное о сгущенном молоке

Николя Аппер, который в начале XIX века по "заказу" самого Наполеона Бонапарта изобрёл молоко длительного хранения. Аппер уваривал молоко до 2/3 от первоначального объёма, расфасовывал в стеклянные бутыли, тщательно укупоривал их и пастеризовал несколько часов. Вкус полученного продукта понравился Наполеону, и кондитер был щедро награждён.
Однако сами французы отнеслись к изобретению Аппера довольно прохладно.

Любопытное о сгущенном молоке

В 1810 году Николя Аппер получил награду за изобретение лично из рук Наполеона Бонапарта. В городе, где умер изобретатель, ему был установлен бронзовый бюст. Однако это изобретение было запатентовано американцем Гейлом Борденом 19 августа 1856 года. В 1850 Борден взяв за основу идею француза создал «мясной сухарь», и в 1851 был приглашён в Лондон на торговую выставку. Возвращаясь, он стал свидетелем гибели нескольких детей по причине отравления недоброкачественным молоком больных коров. С этого момента Борден занялся сгущением молока. Он изобрел первый аппарат для получения сгущенного молока с сахаром, 19/08/1856 запатентовал способ получения сгущенного молока и в 1858 году в США был построен первый завод по его производству.

Любопытное о сгущенном молоке

Американец Гейл Борден (1801–1874), разработчик способов длительного хранения продуктов, создатель пищевых концентратов, запатентовал сгущенное молоко. Патент на сладкое лакомство, которое необязательно было хранить на холоде, он получил сразу в двух странах — у себя на родине и в Великобритании.). А в России промышленное производство началось в 1881-м, когда под Оренбургом открылся небольшой завод по производству сгущенного молока с сахаром. Изначально сгущенное молоко хранилось в консервных банках, однако в настоящее время встречается и в другой таре - стеклянных и пластиковых банках, тубах и т.д.

Любопытное о сгущенном молоке

Справедливости ради заметим, что существует и другая версия происхождения сгущёнки. Согласно ей, она была изобретена в Аргентине примерно в то же время, что и во Франции. А некоторые учёные утверждают, что сгущённым молоком лакомились жители Древней Индии аж 5000 лет назад!

Русская сгущёнка


В Россию же сгущёнка пришла чуть позже. Первый завод по её производству был открыт в Оренбурге в 1881 году. И… быстро закрылся, так как продукция не пользовалась популярностью. Позже, в начале XX века, государственные мужи осознали значимость сгущённого молока для нужд армии, и производить продукт стали на кондитерских фабриках. В годы Великой Отечественной войны сгущёнка, выпускаемая в ограниченных объёмах, поступала в основном на фронт. А после победы сладкое лакомство решено было запустить и в массовое производство. В 1952 году в краснодарском посёлке Кореновск построили завод по производству молочных консервов. А позже на сгущённое молоко был разработан ГОСТ 2903-78.

Любопытное о сгущенном молоке

Что касается сгущёнки варёной: существует легенда, что этот продукт — результат шалости сына наркома внутренней и внешней торговли СССР Анастаса Микояна. Мальчик из любопытства попробовал сварить банку сгущённого молока, она взорвалась, а вкус коричневых брызг восхитил как ребёнка, так и его отца. Однако производить варёную сгущёнку в России начали только в 90-х годах XX века. Правда, по мнению многих, промышленный продукт всё же сильно уступает во вкусе домашнему. Любопытное о сгущенном молоке

Памятники сгущенке в России


Несмотря на то, что родиной сгущенного молока, все-таки, являются Соединенные Штаты Америки, вклад изобретателя данного продукта был весомым и для нашей страны. Как известно, сгущенное молоко входило в состав пищевого пайка еще со времен второй мировой войны. Затем оно же входило в состав пайков для военных, работников государственных предприятий и других гражданских лиц. Кроме того, она помогала пережить периоды продовольственного дефицита. Не удивительно, что во многих городах России на сегодня можно увидеть памятники сгущенке.

Любопытное о сгущенном молоке

Самый известный — это памятник сгущенке в Рогачеве. Рогачев — райцентр в Гомельской области, в 210 км от Минска. Не очень крупный, но знаменитый, поскольку местный молочноконсервный комбинат производит знаменитую на постсоветском пространстве сгущенку в жестяных банках с сине-белой этикеткой. Проверенный десятилетиями рецепт, ГОСТ, которого придерживаются здесь, не изменился со времен СССР. Так что выражение «вкус, знакомый с детства» — это как раз про здешнее сгущенное молоко. Его открыли на 75-летие местного молочного комбината. Стоит отметить, что скульпторы постарались на славу, и огромная банка выглядит совсем как настоящая. Местные жители даже шутят, что ее не мешало бы наполнить оригинальным продуктом и прикрутить к банке краник.памятник сгущенке в Сургуте Он, кстати, является еще и первым в стране памятником этому молочному продукту.

Любопытное о сгущенном молоке

В основание памятного знака заложена капсула с обращением к потомкам и текст оды сгущенному молоку.

Любопытное о сгущенном молоке

Автор памятного знака – Олег Отчик – рассказал что при обсуждении варианта композиции рассматривалось множество вариантов. К примеру, на постаменте мог появиться рог изобилия (рог присутствует на гербе Рогачева).

Любопытное о сгущенном молоке

В итоге все же остановились на более современном варианте, — говорит Олег Отчик. — А мозаика — это уникальная техника, которая в современной Беларуси до настоящего момента использовалась только в оформлении экстерьеров.

Любопытное о сгущенном молоке

Стекло, использованное при создании памятного знака, кстати, американское. И долговечное. Олег Отчик пообещал, что как минимум 100 лет композиция будет радовать глаз жителей и гостей Рогачева.

Любопытное о сгущенном молоке

Любопытное о сгущенном молоке

Любопытное о сгущенном молоке

В Екатеринбурге тоже можно увидеть огромную банку сгущенки. Чуть позже подобный монумент был открыт и в Сургуте. Из этого можно сделать вывод, что родиной сгущенки может считаться Америка, зато в России ее любят не меньше, чем на исторической родине. Проверенная временем технология

Любопытное о сгущенном молоке

Технология изготовления сгущенного молока такова. Сначала варится чрезвычайно густой сахарный сироп. Эта густая раскаленная масса заливается только что пастеризованным молоком 2,5% жирности, после чего смесь проходит три стадии кипячения - сначала из молока выпаривается 10% воды, затем 20%, потом еще 30%. Получившаяся густая масса кремового оттенка подается на охлаждение, в вакуумный кристаллизатор, а затем на фасовочную линию.

В каждой банке – литр молока


Любопытное о сгущенном молоке

В каждой банке сконцентрирован целый литр молока, в котором растворено 200 граммов сахара. У сгущенки столь высокая энергетическая ценность, что в Великую Отечественную войну ее специально давали раненым бойцам. Сгущенное молоко и сегодня входит в стандартный набор продуктовых наборов спасателей МЧС - его вывозят на места катастроф и стихийных бедствий.


«Классический» дизайн


Любопытное о сгущенном молоке

Бело-голубой дизайн этикетки сгущенного молока разработала в 1939 году Ираида Фомина - дочь известного советского архитектора. Этот образ был столь постоянен из десятилетия в десятилетие, что до сих пор используется в качестве своеобразного «бренда».

Как выбрать в магазине лучшую сгущёнку?


Любопытное о сгущенном молоке

Прежде всего обратите внимание на название. Правильные варианты — "Цельное сгущённое молоко с сахаром", "Сгущённые сливки с сахаром" или "Обезжиренное сгущённое молоко с сахаром". И никаких "Сгущёнок", "Варёнок" и "Сгущённого особого"! Любопытное о сгущенном молоке

Традиционная упаковка сгущённого молока — жестяная банка, хотя сейчас можно найти этот продукт в дойпаках или пластиковых бутылках. Выбор, конечно, за вами, но в последнем случае велик риск обнаружить внутри молокосодержащий продукт.

Любопытное о сгущенном молоке

Если вы собираетесь приобрести сгущёнку в жестяной банке, изучите маркировку, выбитую на крышке. У качественного продукта первой в верхнем ряду стоит буква М — кодовый знак товара. Следующие 3 цифры — код предприятия-изготовителя, а вот на последние стоит обратить особое внимание — молоко, сгущённое с сахаром без каких-либо добавок, обозначается числом 76. Внизу — дата выработки продукта. Знайте, что срок хранения натуральной сгущёнки всего 12 месяцев.

Любопытное о сгущенном молоке

Рассмотрим этикетку. Прежде всего ищите ГОСТ Р 53436-2009. Если видите другие цифры-буквы или ТУ, то, скорее всего, перед вами молокосодержащий продукт, а не цельное сгущённое молоко. Теперь изучим состав. По ГОСТу продукт должен быть изготовлен только из цельного коровьего молока (сливок), сахара и воды. Допустимо также добавление консерванта — аскорбиновой кислоты. Всё остальное, поверьте, от лукавого.

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