Любопытное о сгущенном молоке

Несмотря на то, что родиной сгущенного молока, все-таки, являются Соединенные Штаты Америки, вклад изобретателя данного продукта был весомым и для нашей страны. Как известно, сгущенное молоко входило в состав пищевого пайка еще со времен второй мировой войны. Затем оно же входило в состав пайков для военных, работников государственных предприятий и других гражданских лиц. Кроме того, она помогала пережить периоды продовольственного дефицита.
Кто придумал «сгущенку»
Идея получения сгущенного молока была предложена в 1810 году французом Николя Аппером. Этот парижский кондитер обнаружил, что если прокипятить банку с соком, ее содержимое долго не испортится. А после долгих опытов он выяснил, что молоко лучше хранится в запаянных жестяных банках, которые к тому же не лопаются при кипячении.
Изобретатель консервирования французский повар Николя Франсуа Аппер
Николя Аппер, который в начале XIX века по "заказу" самого Наполеона Бонапарта изобрёл молоко длительного хранения. Аппер уваривал молоко до 2/3 от первоначального объёма, расфасовывал в стеклянные бутыли, тщательно укупоривал их и пастеризовал несколько часов. Вкус полученного продукта понравился Наполеону, и кондитер был щедро награждён. Однако сами французы отнеслись к изобретению Аппера довольно прохладно.
В 1810 году Николя Аппер получил награду за изобретение лично из рук Наполеона Бонапарта. В городе, где умер изобретатель, ему был установлен бронзовый бюст. Однако это изобретение было запатентовано американцем Гейлом Борденом 19 августа 1856 года. В 1850 Борден взяв за основу идею француза создал «мясной сухарь», и в 1851 был приглашён в Лондон на торговую выставку. Возвращаясь, он стал свидетелем гибели нескольких детей по причине отравления недоброкачественным молоком больных коров. С этого момента Борден занялся сгущением молока. Он изобрел первый аппарат для получения сгущенного молока с сахаром, 19/08/1856 запатентовал способ получения сгущенного молока и в 1858 году в США был построен первый завод по его производству.
Американец Гейл Борден (1801–1874), разработчик способов длительного хранения продуктов, создатель пищевых концентратов, запатентовал сгущенное молоко. Патент на сладкое лакомство, которое необязательно было хранить на холоде, он получил сразу в двух странах — у себя на родине и в Великобритании.). А в России промышленное производство началось в 1881-м, когда под Оренбургом открылся небольшой завод по производству сгущенного молока с сахаром. Изначально сгущенное молоко хранилось в консервных банках, однако в настоящее время встречается и в другой таре - стеклянных и пластиковых банках, тубах и т.д.
Справедливости ради заметим, что существует и другая версия происхождения сгущёнки. Согласно ей, она была изобретена в Аргентине примерно в то же время, что и во Франции. А некоторые учёные утверждают, что сгущённым молоком лакомились жители Древней Индии аж 5000 лет назад!
Русская сгущёнка
В Россию же сгущёнка пришла чуть позже. Первый завод по её производству был открыт в Оренбурге в 1881 году. И… быстро закрылся, так как продукция не пользовалась популярностью. Позже, в начале XX века, государственные мужи осознали значимость сгущённого молока для нужд армии, и производить продукт стали на кондитерских фабриках. В годы Великой Отечественной войны сгущёнка, выпускаемая в ограниченных объёмах, поступала в основном на фронт. А после победы сладкое лакомство решено было запустить и в массовое производство. В 1952 году в краснодарском посёлке Кореновск построили завод по производству молочных консервов. А позже на сгущённое молоко был разработан ГОСТ 2903-78.
Что касается сгущёнки варёной: существует легенда, что этот продукт — результат шалости сына наркома внутренней и внешней торговли СССР Анастаса Микояна. Мальчик из любопытства попробовал сварить банку сгущённого молока, она взорвалась, а вкус коричневых брызг восхитил как ребёнка, так и его отца. Однако производить варёную сгущёнку в России начали только в 90-х годах XX века. Правда, по мнению многих, промышленный продукт всё же сильно уступает во вкусе домашнему.
Памятники сгущенке в России
Несмотря на то, что родиной сгущенного молока, все-таки, являются Соединенные Штаты Америки, вклад изобретателя данного продукта был весомым и для нашей страны. Как известно, сгущенное молоко входило в состав пищевого пайка еще со времен второй мировой войны. Затем оно же входило в состав пайков для военных, работников государственных предприятий и других гражданских лиц. Кроме того, она помогала пережить периоды продовольственного дефицита. Не удивительно, что во многих городах России на сегодня можно увидеть памятники сгущенке.
Самый известный — это памятник сгущенке в Рогачеве. Рогачев — райцентр в Гомельской области, в 210 км от Минска. Не очень крупный, но знаменитый, поскольку местный молочноконсервный комбинат производит знаменитую на постсоветском пространстве сгущенку в жестяных банках с сине-белой этикеткой. Проверенный десятилетиями рецепт, ГОСТ, которого придерживаются здесь, не изменился со времен СССР. Так что выражение «вкус, знакомый с детства» — это как раз про здешнее сгущенное молоко. Его открыли на 75-летие местного молочного комбината. Стоит отметить, что скульпторы постарались на славу, и огромная банка выглядит совсем как настоящая. Местные жители даже шутят, что ее не мешало бы наполнить оригинальным продуктом и прикрутить к банке краник.памятник сгущенке в Сургуте Он, кстати, является еще и первым в стране памятником этому молочному продукту.
В основание памятного знака заложена капсула с обращением к потомкам и текст оды сгущенному молоку.
Автор памятного знака – Олег Отчик – рассказал что при обсуждении варианта композиции рассматривалось множество вариантов. К примеру, на постаменте мог появиться рог изобилия (рог присутствует на гербе Рогачева).
В итоге все же остановились на более современном варианте, — говорит Олег Отчик. — А мозаика — это уникальная техника, которая в современной Беларуси до настоящего момента использовалась только в оформлении экстерьеров.
Стекло, использованное при создании памятного знака, кстати, американское. И долговечное. Олег Отчик пообещал, что как минимум 100 лет композиция будет радовать глаз жителей и гостей Рогачева.
В Екатеринбурге тоже можно увидеть огромную банку сгущенки. Чуть позже подобный монумент был открыт и в Сургуте. Из этого можно сделать вывод, что родиной сгущенки может считаться Америка, зато в России ее любят не меньше, чем на исторической родине. Проверенная временем технология
Технология изготовления сгущенного молока такова. Сначала варится чрезвычайно густой сахарный сироп. Эта густая раскаленная масса заливается только что пастеризованным молоком 2,5% жирности, после чего смесь проходит три стадии кипячения - сначала из молока выпаривается 10% воды, затем 20%, потом еще 30%. Получившаяся густая масса кремового оттенка подается на охлаждение, в вакуумный кристаллизатор, а затем на фасовочную линию.
В каждой банке – литр молока
В каждой банке сконцентрирован целый литр молока, в котором растворено 200 граммов сахара. У сгущенки столь высокая энергетическая ценность, что в Великую Отечественную войну ее специально давали раненым бойцам. Сгущенное молоко и сегодня входит в стандартный набор продуктовых наборов спасателей МЧС - его вывозят на места катастроф и стихийных бедствий.
«Классический» дизайн
Бело-голубой дизайн этикетки сгущенного молока разработала в 1939 году Ираида Фомина - дочь известного советского архитектора. Этот образ был столь постоянен из десятилетия в десятилетие, что до сих пор используется в качестве своеобразного «бренда».
Как выбрать в магазине лучшую сгущёнку?
Прежде всего обратите внимание на название. Правильные варианты — "Цельное сгущённое молоко с сахаром", "Сгущённые сливки с сахаром" или "Обезжиренное сгущённое молоко с сахаром". И никаких "Сгущёнок", "Варёнок" и "Сгущённого особого"!
Традиционная упаковка сгущённого молока — жестяная банка, хотя сейчас можно найти этот продукт в дойпаках или пластиковых бутылках. Выбор, конечно, за вами, но в последнем случае велик риск обнаружить внутри молокосодержащий продукт.
Если вы собираетесь приобрести сгущёнку в жестяной банке, изучите маркировку, выбитую на крышке. У качественного продукта первой в верхнем ряду стоит буква М — кодовый знак товара. Следующие 3 цифры — код предприятия-изготовителя, а вот на последние стоит обратить особое внимание — молоко, сгущённое с сахаром без каких-либо добавок, обозначается числом 76. Внизу — дата выработки продукта. Знайте, что срок хранения натуральной сгущёнки всего 12 месяцев.
Рассмотрим этикетку. Прежде всего ищите ГОСТ Р 53436-2009. Если видите другие цифры-буквы или ТУ, то, скорее всего, перед вами молокосодержащий продукт, а не цельное сгущённое молоко. Теперь изучим состав. По ГОСТу продукт должен быть изготовлен только из цельного коровьего молока (сливок), сахара и воды. Допустимо также добавление консерванта — аскорбиновой кислоты. Всё остальное, поверьте, от лукавого.
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