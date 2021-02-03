Почему «малый голландец» Герард Доу писал портреты без ушей, которые стоили дороже картин Рембрандта

Золотой век истории Нидерландов дал миру в том числе и много талантливых живописцев. Был среди них Герард Доу, некогда оцененный чрезвычайно высоко, потом почти забытый, а в XX веке снова вернувшийся в ряды великих. Немудрено – его работами интересовались европейские монархи, и каждая из них стоила баснословных денег – Рембрандт проигрывал в этом своему ученику Доу. Насколько заслуженной была эта слава и почему творчество «малого голландца» из Лейдена встречает противоречивые отклики?
Герард Доу – первый ученик Рембрандта
Автопортрет Г. Доу в возрасте около 24 лет.
Герард (Геррит) Доу жил и творил в очень благоприятное для художника время. Он родился в 1613 году в городе Лейдене. Отец был мастером по изготовлению витражей, он и дал сыну первые навыки рисования и гравюры. С девяти лет мальчик был отдан на обучение к граверу Варфоломею Долендо, затем повышал мастерство у художника по стеклу Петера Коухорна. Когда же Доу исполнилось пятнадцать, его преподавателем стал Рембрандт, тоже житель Лейдена.
На картине «Женщина, читающая Библию» Доу, возможно, изобразил мать Рембрандта
Это обстоятельство должно, казалось бы, подчеркнуть особенное дарование и талант молодого лейденца, на самом же деле все обстояло чуть проще – Рембрандту на тот момент было всего лишь двадцать два, и сам он лишь искал свой стиль. Доу вместе со своим наставником участвовал в этих поисках. Первые работы Герарда Доу действительно несут на себе отпечаток ранней манеры Рембрандта. Считается, что на картине «Женщина, читающая Библию» Доу изобразил мать своего учителя, хотя не все искусствоведы придерживаются этого мнения. В 1631 году Рембрандт уехал из родного города в Амстердам, и Доу продолжил свой самостоятельный путь в искусстве.
Г. Доу. «Ученый, точащий перо»
В те времена работы художникам хватало, заказчики тоже не переводились. Голландские бюргеры могли себе позволить украшать стены дома картинами – не настолько, разумеется, монументальными, как творения итальянцев и французов, предназначенные скорее для дворцов и палаццо. Потому и стали популярными произведения небольшого формата, да на повседневные, камерные темы – их потом назовут «малыми голландцами». Доу не просто занял свое место в этой нише, он сумел довести характерные черты голландской живописи XVII века до особых высот.
Г. Доу. «Врач»
Собственная манера письма сложилась у Герарда Доу довольно рано и практически не менялась на всем протяжении его жизни – да и незачем ей было меняться, ведь произведения художника были крайне востребованы и ценились исключительно высоко. Доу работал очень тщательно, кропотливо, а следовательно – долго. По рассказам одного из заказчиков, одну лишь руку на портрете он мог писать пять дней. На рукоятке метлы виден узор дерева, спящий кот или собака написаны с точностью вплоть до шерстинки. Многочисленные и точно воспроизведенные детали стали характерной особенностью художника.
«Изысканный художник»
Г. Доу. «Служанка у окна»
Большинство картин Доу – маленькие, самым большим стало полотно под названием «Знахарь», 83 на 112 сантиметров. Небольшой размер и большое количество деталей как будто подчеркивали особенную ценность картины. Доу использовал для работы увеличительное стекло, а также собственноручно изготовленные кисти – «тоньше человеческого ногтя», как отзывался о них один из его коллег-художников.
Г. Доу. «Женщина, которая ест кашу»
На картине могло быть до двенадцати слоев краски, при этом Доу добивался гладкой поверхности – тому причиной, вероятно, был перенятый от отца опыт работы со стеклом. Картины художника часто производят такое же впечатление, как и кукольный домик – то же обилие знакомых, но крошечных и изготовленных с особой тщательностью предметов, то же стремление разглядывать видимое, искать, угадывать скрытое.
Г. Доу. «Молодая дама за туалетом»
В те времена у Доу не было отбоя от почитателей и покупателей. Он предоставил агенту шведской королевы Питеру Спирингу «право первого отказа», то есть возможность купить любое созданное произведение художника; за это право Спиринг платил Доу ежегодно пятьсот гульденов. Мастер писал и портреты, за работу он брал по шесть гульденов в час. С учетом того, насколько тщательно подходил художник к процессу, насколько продолжительной была работа над каждой картиной, можно сделать вывод, что заказчики ему попадались обеспеченные. За один день простой рабочий – как, впрочем, и простой художник – в то время получал около одного гульдена.
Фрагмент картины Г. Доу
В сороковых годах XVII века Герард Доу вступил в Лейденскую гильдию Святого Луки – объединение нидерландских художников, и создал собственную школу под названием Fijnschilders, или «Изысканные художники». У Доу было много учеников и много подражателей.
При жизни Доу его почитателями и покупателями картин стали шведская королева Кристина, английский король Карл II, великий герцог Тосканский Козимо III Медичи, эрцгерцог Леопольд Вильгельм Австрийский. Впоследствии картины Доу приобретали и других монархи и члены их семей, включая Екатерину II и Жозефину Богарне.
Художник прожил в родном Лейдене всю жизнь, так и не женился, прослыл занудой и оставил состояние в двадцать тысяч гульденов. К настоящему времени ему приписывается около двух сотен картин.
Устаревший или модный художник?
Г. Доу. «Молящийся отшельник», часто повторяющийся сюжет в творчестве художника
В XIX веке интерес к произведениям Доу был почти полностью утрачен, больше того, его стиль вызывал у художников нового времени настоящее раздражение. Эта чрезмерная тщательность, кропотливость при создании картин казались полной противоположностью философии новых мастеров, философии импрессионистской. Герард Доу был объявлен художником бездушным, фактически ремесленником, бизнесменом.
В каком-то смысле это было правдой – живопись Доу преследовала цели скорее прикладные, практические – создать своего рода дорогую игрушку для богатого заказчика, предложить ему замысловатое украшение дома, небольшой холст с коллекцией маленьких тщательно написанных предметов, это развлекало гостей и позволяло почувствовать собственную причастность к миру искусства. При этом внимательный взгляд на картины Доу позволяет заметить и ошибки, например, нарушение пропорций человеческого тела (чересчур узкие плечи и прочее), или «отсутствие» у персонажей ушей.
Г. Доу. «Молодая мать». В частности, на этой картине ни у одного из персонажей не увидеть ушей; само произведение же было выкуплено за 4000 гульденов в подарок английскому королю Карлу II
Занимая довольно узкую нишу, Доу писал то, что хотели получить от него заказчики – за очень большие деньги. Это были, как правило, изображения одной-двух фигур в интерьере, часто украшенном скульптурами или барельефами, в помещении непременно показано окно; персонажи на картине заняты повседневными делами или же выполняют свою работу, или читают Библию. Передний план хорошо освещен, в глубине же картины – мрак, похожий на небрежность при создании фона. Герарда Доу называли последователем техники «кьяроскуро», контрастной светотени в стиле Караваджо, критики его стиля, однако, усматривают в таком приеме своеобразный способ сэкономить силы и время.
Г. Доу. «Кошка, присевшая на подоконник в мастерской художника»
Как бы то ни было, а картины Герарда Доу продолжают украшать лучшие музеи мира, в том числе Эрмитаж и Лувр, да и стоимость их на аукционных торгах исчисляется миллионами долларов. Со второй половины XX века отношение к произведениям Доу значительно улучшилось, в его работах видят не только редкую по тщательности технику исполнения, но и скрытые смыслы и символы, отсылки к мифам и пословицам.
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