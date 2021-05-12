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Бои голышом, синие тела и другие факты о пиктах - древнем шотландском племени


Бои голышом, синие тела и другие факты о пиктах - древнем шотландском племени

Итак, кем именно были пикты. Это были таинственные люди, которые проживали в северной Англии и южной Шотландии и фигурировали в анналах римской истории в течение первых нескольких веков нашей эры. Хотя о пиктах известно очень мало, историки знают, что они доставили немало хлопот римлянам, которые пытались покорить британские острова. Также, как оказалось, они были чрезвычайно талантливыми художниками. А что самое интересное, древние пикты, возможно, даже не считали себя единой группой людей. Но кем же они были.

1. Синяя краска и татуировки


Пикты - разрисованные воины с края земли.

Пикты - разрисованные воины с края земли.

Хотя это было предметом многих исторических споров, во времена вторжения римлян на Британские острова рассказывали, что пикты окрашивали свои тела в синий цвет, чтобы выглядеть «более дикими в бою». В переводе с латыни «пикты» как раз переводится как «раскрашенные», потому что они предположительно также делали много татуировок, помимо окрашивания всего тела в синий цвет.

2. Они были жестокими пиратами


Пикты - они тоже пираты.

Пикты - они тоже пираты.

Судя по всему, пикты почти не делали разницы между торговлей и пиратством во время своей прибрежной торговли с римлянами вдоль южных берегов Британских островов. Граждане Лондиниума (римское название Лондона) рассказывали о том, как после успешного налета на небольшое римско-британское поселение мимо их города проплывали целые группы пиктских пиратов на кораблях, перегруженных трофеями и пленниками.
Хотя римские британцы предпринимали попытки организовать контратаки против пиктских пиратов, партизанский стиль пиктов невероятно усложнял это.

3. Они исчезли в Средние века


Кеннет Мак Альпин - человек, который иничтожил пиктов.

Кеннет Мак Альпин - человек, который иничтожил пиктов.

К началу средневековья в Шотландии больше не существовало людей, называемых «пиктами». Во время правления шотландско-ирландского короля Кеннета Мак Альпина (у которого, кстати, мать могла быть пиктом) Шотландия стала относительно объединенным королевством. Похоже, что новое гэльское королевство попросту ассимилировало пиктов. Но проходило ли это мирно... Легенда гласит, что Кеннет и его шотландско-ирландские войска фактически убили пиктских дворян на банкете, а затем захватили власть.

4. Власть по материнской линии


Власть в королевстве пиктов передавалась не от отца к сыну, а от случайного родственника к случайному родственнику. Некоторые ученые высказали мнение, что раз королевская кровь не передавалась по отцовской линии у пиктов, то власть была матрилинейной, а это означает, что женщины рода (сестры, племянницы и т.д.) были единственными, кто мог бы претендовать на трон.
Власть от матери к сыну.

Власть от матери к сыну.

 

Матрилинейность позволяла пиктам выбирать из большего числа кандидатов, в отличие от одного или двух сыновей одного монарха. Хотя ученые не совсем уверены, как именно пикты выбирали своих королей, стоит отметить, что если власть шла по родословной матери, это не обязательно означало, что женщины получали больше власти в обществе.

5. Неизвестно, как пикты называли сами себя


Пикты были не единой группой людей, а конфедерацией племен, которую римляне называли одним именем. Термин «пикты» - или «разрисованные» - был уничижительным прозвищем, которое римляне дали своим врагам. Название подразумевало, что пикты были варварами, разрисовывающими самих себя. Как называли себя пикты (или даже вообще, считали ли они себя одной группой и дали ли себе название), неизвестно.

6. Они были мастерами резьбы по камню


Пикты - мастера-гравёры по камню.

Пикты - мастера-гравёры по камню.

 

Пикты были мастерами-граверами, и им явно нравилось украшать множество камней Шотландии замысловатыми узорами. Есть приблизительно 350 сохранившихся пиктских камней, и все они содержат изображения, которые варьируются от драконов до лошадей, от вихрей до крестов. И все эти рисунки имеют по-настоящему красивый художественный стиль. Хотя большинство содержат только символические изображения, на некоторых из них есть древний ирландский алфавит «огамическое письмо».

7. Сражения голышом


Римляне утверждали, что пикты и другие народы, которых они считали «варварами», сражались голыми. Это не так безумно, как может показаться; на самом деле существует длительная история людей, сражающихся обнаженными. И пикты иногда сами изображали себя голыми на некоторых из своих камней.

8. Они, вероятно, не носили клетчатые килты


Когда речь заходит о шотландцах, современные люди сразу представляются клетчатые килты, но нет никаких доказательств того, что их предки-пикты носили эти «юбки». Существует множество свидетельств того, что древние люди в Западной Европе носили одежды из ткани, но ни одно из них не подтверждает идею о том, что у каждого клана был свой собственный рисунок или что клетка тогда имела то же значение, что и сейчас. Фактически, некоторые ученые утверждают, что отдельные клановые узоры - это относительно недавнее изобретение, вызванное поэтическим интересом к культуре Хайленда в XVIII веке.

9. Святому Патрику они явно не нравились


Святой Патрик, которому так не нравились пикты.

Святой Патрик, которому так не нравились пикты.

 

Святой Патрик, главный религиозный деятель христианской Ирландии, родился в Британии. Там он контактировал с пиктами и другими людьми, которые еще не были христианами, и явно не был их фанатом. В своем письме воинам Керетика Землевладельца Патрик осудил своих соотечественников, назвав их такими же плохими, как ирландцы и «пикты-отступники» за убийство новообращенных христиан. Неизвестно, что именно он имел в виду под «отступником» (приняли ли пикты христианство, а затем отвергли христианство или полностью отрицали его).

10. Пикты были настоящей проблемой для римских британцев


Римские источники сообщают, что пикты были весьма проблемной группой, когда речь шла о рейдах на север Британии. Например, в 367 году н.э. пикты объединились с группой других племенных конфедераций из Ирландии, Германии и других стран, чтобы создать так называемый «варварский заговор». Используя секретных агентов, чтобы обеспечить разведку, пикты вместе с другими одолела римлян, но всего через несколько лет император послал войска и восстановил контроль над землями мятежных племен.

11. Они были опытными моряками


Живущие на побережье северной Англии и южной Шотландии, пикты часто выходили в море и со временем поднаторели в этом. Именно их мореходное мастерство позволило пиктам создавать альянсы с западноевропейскими народами против римлян. Это также означало, что пикты были одними из первых людей, на которых напали люди, которых сегодня называют викингами.

12. 10% шотландцев произошли от пиктов


Согласно генетическому исследованию 2013 года, около 10% шотландцев произошли от древних пиктов. Характерный для пиктов маркер Y-хромосомы R1b-S530 встречался в 10 раз чаще у мужчин шотландского патрилинеального происхождения, чем у других особей. Напротив, только 0,8% англичан и 3% протестированных ирландцев имели подобный ген.

13. Ученые смогли восстановить облик пиктов


Возможно, пикты выглядели именно так.

Возможно, пикты выглядели именно так.

 

Ученые недавно реконструировали лицо зверски убитого пикта-мужчины. Погибший около 600 г. н.э. парень был похоронен в глубине шотландской пещеры. Реконструкция показала, что этот пикт довольно прилично выглядел и был довольно молод, и он умер после пяти очень сильных ударов по голове.

14. Их язык остается загадкой


На пиктских камнях с великолепной резьбой иногда встречаются надписи на языке этих людей. К сожалению, историкам никак не удается расшифровать язык пиктов, поскольку существует только несколько десятков примеров использования этих символов. Но ученые знают, что у пиктов был свой язык и его примеры сохранились в географических названиях по всей. Места, названия которых начинаются с «Aber-», «Cat-», «Dol-» и «Pit-», имеют пиктское происхождение.

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Бои голышом, синие тела и другие факты о пиктах - древнем шотландском племени

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