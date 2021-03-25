По ком звонят «адские колокола» на Юкатане: Тайна предназначения уникальной древней достопримечатель

Ceнοты — οднa из ключeвыx дοcтοпpимeчaтeльнοcтeй пοлyοcтpοвa Юкaтaн в Meкcикe. На самом деле вecь регион просто пpοнизaн ceнοтaми. Иx там нe дecятки, их тыcячи! Ещё столько же, если не больше, предстоит открыть. Дpeвниe мaйя вepили, чтο ceнοты — этο пyть в пοдзeмный миp, гдe οбитaют души yмepших и бοги cмepти. В глубине священного сенота Эль Сапоте образовались уникальные необычные сталактиты. Выглядят они совсем не так как по идее должны. Дайверы называют их «Hells Bells» в честь песни австралийской хард-рок-группы AC / DC.
Что такое Эль-Сапоте
Вместо обычной для этих образований удлинённой заостренной книзу формы, свисающей с крыши пещер, сталактиты в Эль Сапоте имеют коническую и полую форму. Больше всего они по виду напоминают колокольчики или абажуры. Эль Сапоте — это карстовая воронка, заполненная водой, глубиной несколько десятков метров.
Так выглядит сенот в разрезе.
Именно там в глубине этого священного сенота майя находятся весьма необычной формы сталактиты. Дайверы именуют их адскими колоколами. Встречаются эти уникальные образования примерно на полпути при спуске вглубь пещеры, которая имеет форму песочных часов.
Они располагаются в пределах узкого шестиметрового прохода. В этом месте сталактиты покрывают почти всю поверхность пещеры. Зловещие адские колокола имеют круглую или эллиптическую форму. Обычно они не образуют полного кольца. Большинство из них имеют открытый сегмент от четверти до одной трети стенки кольца. Это делает их похожими на подковы. Открытая часть конуса всегда обращена к стенам пещеры.
Сталактиты похожи по форме на подкову, они не образуют полную окружность.
Необычные сталактиты
Эти специфические пещерные образования могут достигать очень больших размеров. Они бывают более двух метров в длину и почти метр в ширину. Стенки достигают толщины три сантиметра.
Карбонатные отложения вызывают испарения углекислого газа. В результате происходит насыщение кальцита, он выпадает в осадок и формируются сталактиты. Под водой этот процесс более сложный, так как нет доступа воздуха.
Поверхность пещеры покрыта ими почти полностью.
Пещерные системы Юкатана затоплены солёной морской водой. Она просачивается снизу и насыщается также и пресными грунтовыми водами, которые поступают сверху. Интересно то, что эти два слоя не смешиваются. Они разделены между собой промежуточным слоем, который называется галоклин.
Располагаются эти необычные сталактиты на стыке слоёв галоклина и пресноводного.
Как образовались адские колокола
Адские колокола находятся как раз на границе между галоклином и слоем пресной воды. Сталактиты не растут в солевом слое, ведь соль растворяет кальцит. Исследователи обнаружили, что содержание кислорода в слое галоклина почти равно нулю. Пресноводный слой содержит кислород. Профессор Вольфганг Стиннесбек из Института наук о Земле Гейдельбергского университета, руководит командой, которая исследовала фантастический подземный мир нашей планеты. Учёные считают, что рост Hells Bells обусловлен конкретными физическими и биогеохимическими условиями верхнего слоя и галоклинового.
Эти пещерные образования очень древние.
Процесс их образования продолжается по сей день.
Адские колокола очень древние. Радиометрическое датирование показывает, что они начали расти примерно 5000 лет назад. Этот невероятно любопытный процесс продолжается по сей день.
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