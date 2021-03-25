По ком звонят «адские колокола» на Юкатане: Тайна предназначения уникальной древней достопримечатель

Что такое Эль-Сапоте

Так выглядит сенот в разрезе.

Сталактиты похожи по форме на подкову, они не образуют полную окружность.

Необычные сталактиты

Поверхность пещеры покрыта ими почти полностью.

Располагаются эти необычные сталактиты на стыке слоёв галоклина и пресноводного.

Как образовались адские колокола

Эти пещерные образования очень древние.

Процесс их образования продолжается по сей день.