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10 древних памятников Индии, которые хранят исторические тайны этой страны


10 древних памятников Индии, которые хранят исторические тайны этой страны

Индия - страна противоположностей, не похожая ни на одну другую. В ней существует очень много разных религий, языков, верований и традиций. Поэтому неудивительно, что исторические места в Индии отражают все многообразие древних архитектурных стилей и культур. Приведем примеры некоторых удивительных исторических памятников Индии.

1. Хава Махал


Хава Махал, также известный как «Дворец Ветров», является одним из лучших туристических достопримечательностей города Джайпур. Этот красивый дворец из розового песчаника был построен в форме короны Господа Кришны махараджей Саваем Пратапом Сингхом в 1799 году. Хава Махал - это также прекрасный пример архитектуры Раджпутаны. Его пирамидальная форма и 953 красивых окна делают это место уникальной достопримечательностью города.
Хава Махал.

Хава Махал.

 

Интерьер дворца примечателен длинными коридорами, а также тем, что в нем нет лестниц - этажи соединены специальными склонами. Целых 953 окон в Хава Махал были сделаны не случайно — они предназначались для женщин королевского гарема, которые никогда не появлялись на публике. Эти окна позволяли им наблюдать за жизнью людей, да и просто любоваться отличным видом на город.

2. Сотовая тюрьма


Сотовая тюрьма, также известная как «Кала Пани», расположена и городе Порт-Блэр на Андаманских и Никобарских островах.
Этот комплекс стал немым свидетелем пыток, которым подвергались индийские активисты, борющиеся за независимость. Его строительство было завершено в 1906 году, и сегодня Кала Пани считают одним из национальных памятников страны.
Сотовая тюрьма.

Сотовая тюрьма.

 

Буквально каждый уголок тюрьмы «может поведать» истории сопротивления, жертв и страданий великих индийских борцов за свободу, таких как Бирендра Кумар Гош, Упендранат Банерджи, Хем Чандра Дас, Улласкар Дутта, Бибхути Бхушан Саркар. В Сотовой тюрьме насчитывается 696 камер-одиночек, отсюда и ее название.

3. Ворота Индии


Ворота Индии - самая известная достопримечательность Мумбаи. Строительство этой арки в индо-сарацинском стиле архитектуре было начато в 1911 году, а завершено в 1924 году. Основной целью создания данного колоссального сооружения было ознаменование визита короля Георга V и королевы Марии, которые посетили Мумбаи в 1911 году.
Ворота Индии.

Ворота Индии.

 

Ворота Индии имеют большое значение в плане того, что они являются прекрасным символом британской Индии и британского императора. Посетители также могут увидеть напротив арки статую Шиваджи — индийского короля-воина XVII века.

4. Чарминар


Чарминар или «Мечеть четырех минаретов» является визитной карточкой города Хайдарабад и значит примерно то, что Тадж-Махал для Агры. Здание было построено в 1591 году султаном Мухаммедом Кули Кутб Шахом в честь победы над эпидемией чумы в этом регионе. Для этого памятника использовался стиль индо-исламской архитектуры, а создали его из гранита, раствора и измельченного мрамора.
Чарминар.

Чарминар.

 

На каждом угле здания расположены четыре изящных по форме 56-метровых минарета, соединенные двойным балконом. На верхний этаж Чарминара, который предназначен для молитв, ведет извилистая лестница из 149 ступеней. Также был построен чудесный подземный туннель, который соединяет Чарминар с Голкондой.

5. Пещеры Аджанты


Аджанта является самым популярным буддийским памятником в Индии, который расположен в Аурангабаде (штат Махараштра). 30 пещер в скалах данного буддистского храмово-монастырского пещерного комплекса были вырезаны еще во II веке до нашей эры. Из 30 пещер пять представляют собой залы со ступами, а остальные — помещения монастыря. Пещеры Аджанты также включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Пещеры Аджанты.

Пещеры Аджанты.

 

Древние картины, иллюстрирующие различные события из жизни Будды, и скульптуры являются главной достопримечательностью этих пещер. А местная наскальная резьба считается одной из самых редких в мире.

6. Ступа Санчи


Ступа Санчи (штат Мадхья-Прадеш) является старейшим каменным сооружением в Индии, а также одним из самых популярных буддийских памятников в стране. Она была построена в III веке до нашей эры по приказу императора Ашоки.
Ступа Санчи.

Ступа Санчи.

 

На главных четырех воротах в ступе Санчи изображены сцены из жизни Будды. Также в ней можно найти много резных фигурок и изображений Будды, покрытых лаком, сохранившимся еще со времен империи Маурьев.

7. Майсурский дворец


Майсурский дворец.

Майсурский дворец.

Майсурский дворец можно увидеть в южноиндийском городе Майсур (штат Карнатака). На самом деле он строился разными императорами в разное время. Это главная причина, по которой дворец может похвастаться различными архитектурными стилями — от индо-сарацинского до индуистского, мусульманского, раджпутского и готического.

В основном для строительства использовали серый гранит и розовый мрамор. Общественный дарбар (зал для аудиенций) и королевский свадебный зал внутри дворца сегодня стали главной достопримечательностью для посетителей. Что интересно, оружие и арсенал XIV века, используемые королевской семьей, также хранятся в этом дворце.

8. Кутб-Минар


Кутб-Минар - второй по высоте минарет в стране. Это объект всемирного наследия был построен в Дели. Его фундамент был заложен в 1192 году, а строительство заняло более 75 лет (при этом сменилось несколько правителей). Кутб-Минар также окружен множеством древних сооружений.

Кутб-Минар.

 

Этот древний исламский памятник высотой 72,6 метра сделан из красного песчаника и мрамора. Кутб-Минар состоит из 5 этажей, каждый из которых разделен красиво украшенными балконами. Также примечательна нижняя часть интерьера минарета, украшенная вычурной исламской резьбой.

9. Красный форт


Лал-Кила или «Красный форт», расположенный в Дели, - один из самых знаковых символов Индии, внесенный в список объектов всемирного наследия. Первоначально он был домом для императоров моголов в течение более 200 лет (до 1856 года). Цитадель была построена императором Шах-Джаханом в 1648 году и получила свое название из-за массивных глыб из красного песчаника, из которых она была сделана. Красный форт отражает архитектурные стили моголов, индусов, исламов, персов и тимуридов.
Красный форт.

Красный форт.

 

Красный форт, расположенный на площади 254 гектара, имеет восьмиугольную форму. Для его украшения использовали персидские, европейские и индийские произведения искусства, а также алмазы.

В каждый день независимости Индии с 1947 года премьер-министр страны поднимает национальный флаг у главных ворот Красного форта, после чего выступает с речью. Крепость стала крупнейшим памятником в Дели, который каждый год привлекает посетителей из разных уголков мира.

10. Тадж Махал


Одно из семи чудес света расположено в Агре (штат Уттар-Прадеш). Город Агра стал самым посещаемым иностранцами местом в Индии именно благодаря этому историческому памятнику любви. Белый мраморный мавзолей, который был построен императором Великих Моголов Шах-Джаханом в память о его третьей жене Мумтаз, был внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Тадж Махал.

Тадж Махал.

 

Строительство Тадж-Махала заняло 20 лет и началось в 1632 году. Над возведением мавзолея работало около 20000 человек, а для перевозки материалов использовали 1000 слонов. Архитектурный стиль Тадж-Махала сочетает в себе исламскую, персидскую, османскую, турецкую и индийскую архитектуру.

Четыре стороны Тадж-Махала совершенно идентичны, а самой потрясающей его особенностью является то, что мавзолей принимает разную окраску в разное время дня: розоватый оттенок утром, молочно-белый вечером и золотистый ночью. На его стенах также можно увидеть каллиграфически выведенные персидские стихи.

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10 древних памятников Индии, которые хранят исторические тайны этой страны

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10 древних памятников Индии, которые хранят исторические тайны этой страныПодписаться на мой Instagram
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