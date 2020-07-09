Брак по секрету: 18 звёздных пар, которые поженились и никому не сказали

Далеко не все звезды устраивают из свадьбы пышное торжество с приездом на катафалке или приёмом на тысячу гостей. Эти пары рассекретили свою свадьбу гораздо позже, чем она произошла!
Хилари Бёртон и Джефри Дин Морган
Они удивили поклонников буквально на днях, рассказав о свадьбе после десяти лет отношений. Ходили слухи, что они поженились ещё в 2014 году, но тогда этого не произошло. Пара воспитывает сына Гаса и дочь Джордж.
Морган, звезда «Ходячих мертвецов», выложил в «Инстаграм» фото со свадьбы и подписал: «Я мог бы что-то сказать, но слов не хватит. Миссис Морган, я тебя люблю. Спасибо, что делаешь меня самым счастливым мужчиной в мире».
Черри Сиборн и Эд Ширан
После нескольких месяцев упорных слухов певец подтвердил, что тайно женился на своей давней любви. Он назвал её женой в песне Remember the Name, объяснив в интервью, что написал её до того, как они поженились.
Хайди Клум и Том Каулитц
В июле 2019 года подтвердились слухи о том, что они вступили в брак. Актёры встречались с февраля прошлого года и обручились в декабре.
Зои Кравитц и Карл Гусман
В мае 2019 года звезда «Большой маленькой лжи» (а также будущая Женщина-кошка из «Бэтмена») вышла замуж за коллегу.Они были помолвлены с февраля 2018 года, но признались в этом только в октябре.
Софи Тернер и Джо Джонас
Звезда «Игры престолов» и участник Jonas Brothers планировали пожениться во Франции этим летом. Но сделали это первого мая в Лас-Вегасе после церемонии Billboard Music Awards, забронировав церемонию за неделю до этого. Впрочем, празднование в Европе они тоже провели!
Ребекка Фергюсон и Рори
Звезда фильма «Миссия невыполнима» в январе 2019 года призналась, что они с Рори (его фамилия держится в секрете, он не публичная персона) поженились в выходные в своём загородном доме. Невеста была одета в «свадебную юбку» и свитер, гости — в резиновые сапоги, шерстяные носки и тёплые свитеры. У пары есть дочь, а у самой Ребекки — ещё и сын от экс-бойфренда Людвига Холлберга.
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Эта пара на момент публикации не вместе, но им это не впервой: певица и актёр встречались и расставались на протяжении десяти лет. Они поженились тайно 23 декабря 2018 года.
Хилари Суонк и Филип Шнайдер
Актриса вышла замуж за режиссёра 28 августа и через пару дней показала фотографии со скромного праздника: «Я счастлива выйти за мужчину моей мечты и видеть на торжестве всех тех, кого мы оба любим. Мечта сбылась».
Мишель Уильямс и Фил Элверум
Карди Би и Оффсет
Рэперы поженились в Атланте (США) 20 сентября 2017 года — в распоряжение журналистов в июне 2018 года попала официальная бумага о браке. Интересно, что публичная помолвка произошла в октябре — через месяц после свадьбы. Вот уж секретность так секретность!
Эми Шумер и Крис Фишер
Они тайно поженились 13 февраля 2018 года, всего через три месяца после того, как их впервые увидели вместе. Впрочем, они все делают быстро: 5 мая 2019 года у них родился сын Джин Эттелл Фишер.
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Звезды «Зелёного фонаря» провели закрытую церемонию 9 сентября 2012 года. Блейк была одета в дизайнерское платье Marchesa. Недавно у пары родился третий ребёнок, имя и пол которого — тоже секрет.
Кейт Уинслет и Нед Рокнролл
В декабре 2012 года актриса из «Титаника» вышла замуж за своего бойфренда на частной церемонии в присутствии их двоих детей, членов семьи и друзей. Они были обручены с лета того же года, но официально ничего не подтверждали.
Фелисити Блант и Стэнли Туччи
Спустя восемь месяцев после помолвки актёр из «Голодных игр» объявил, что женился на Блант в августе 2012 года.
Келли Тисдейл и Майк Майерс
Актёр из «Мира Уэйна» женился в марте 2011 года. Пара воспитывает троих детей.
Миранда Керр и Орландо Блум
Спустя месяц после помолвки актёр тайно женился на модели в июле 2010 года. Через месяц она объявила, что беременна. В 2013 году они развелись.
Пенелопа Крус и Хавьер Бардем
На церемонию в июле 2010 года были приглашены только самые близкие. Невеста щеголяла в фате, дизайнером которой был Джон Гальяно.
Меган Фокс и Брайан Остин Грин
Они встречались много лет и наконец поженились на Гавайях 24 июня 2010 года. Свидетелем стал сын Грина — Кассиус.
Фото: Getty images, Instagram
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