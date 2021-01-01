13 негласных сигналов водителей, которые не прописаны в ПДД

Неформальны жесты водителей помогут избежать проблем на дороге
Неформальное общение водителей во время движения - один из способов предупредить о гаишниках или аварийных ситуациях на дорогах. Novate.ru подскажет, что означает мигание фарами, активная жестикуляция и звуковое сопровождение.
Визуальные сигналы
1. Мигание аварийной сигнализацией
Моргание аварийной сигнализацией / Фото: static3.car.ru
Короткое мигание выражает благодарность или извинение. Для этого нужно пару раз помигать обоими поворотниками. Если один из участников движения пропустил вас вперед или позволил перестроиться в плотном потоке, отблагодарите его сигналами аварийки. В случае, когда случайно подрезали машину или нарушили ПДД, аналогичным миганием можно попросить прощение.
Долгое мигание символизирует предупреждение. Владелец следующего впереди автомобиля задерживает аварийную сигнализацию на пару секунд, попутно сбрасывая скорость. Так второй участник движения понимает, что поблизости авария или неожиданное препятствие. Некоторые водители еще и машут рукой из окна. Подобным образом можно показать желание остановить машину. Сперва выключите правый поворотник, а далее помигайте аварийкой. Водитель сзади идущего авто уловит сигнал, что вам надо остановиться.
2. Световой сигнал фарами
Фары - еще одна возможность подать знак другим водителям / Фото: cdn.fishki.net
Одно или несколько последовательных миганий фарами означает разрешение, пропуск. Например, водитель проявляет намерение пропустить другого участника движения на второстепенной дороге или в процессе перестраивания в другой ряд. Универсальные ответы на мигание - кивок головой, поднятая ладонь или вспышка аварийки. Подобный жест пригодится и на переходе, дабы показать пешеходам, что вы их пропускаете.
Альтернативный способ предостеречь от аварии на дороге - задержать фары включенными на длительный период. Визуальный способ можно дополнить звуковым сигналом. Так вы сможете подготовиться ко встрече с постом ГИБДД, неожиданным препятствием или ДТП. Когда на улице темнеет, аналогичным способом водители просят встречных автовладельцев переключиться на ближний свет, дабы фары не слепили глаза. Если помигать головной оптикой для впереди идущей машины - это означает просьбу уступить дорогу.
3. Предупреждение габаритами
Поморгайте габаритами, чтобы создать дистанцию / Фото: a.d-cd.net
Если чувствуете, что вам наступают на пятки, сымитируйте применение стоп-сигналов. Пару раз включите и выключите задние габариты. Водитель сзади идущего автомобиля автоматически увеличит расстояние между вами и будет соблюдать дистанцию.
4. Мигание разнонаправленными поворотниками
При помощи поворотников водители грузовиков помогают легковым авто объехать тихоходы / Фото: a.d-cd.net
Ехать за большими грузовиками неохота, а обогнать не так уж просто. В подобных случаях водители тихоходов дают подсказки другим участникам движения. Мигание левым поворотником - знак того, что сейчас не стоит обгонять, а лучше пристроиться обратно. Правый - на встречной полосе есть свободное место, поэтому можно смело обгонять. Обязательно поблагодарите штурмана мигающей аварийкой.
Аудиосигналы
В населенных пунктах запрещено использовать громкие звуковые сигналы / Фото: chozen.ru
В городах запрещено шуметь, но для предотвращения аварийной ситуации допустимо задействовать звуковые сигналы. Некоторые водители используют клаксон, даже несмотря на административную ответственность.
1. Короткий гудок
Помогает обратить внимание на себя. К примеру, показать, что вы отъезжаете и вас нужно пропустить, если другой водитель вдруг не замечает.
2. Несколько гудков
Подобным образом торопливые автовладельцы просят ускориться.
3. Обычный гудок
Распространенный способ общения от дальнобойщиков, которые так говорят «пожалуйста» на благодарное мигание аварийкой от легковушек.
Жестикуляция
Следите за жестами водителей, вам могут дать хорошую подсказку / Фото: sun9-11.userapi.com
Также водители любят, что называется, объяснять на пальцах. Сперва делают предупредительный гудок, а затем жестами показывают то или иное сообщение.
1.Круг пальцем
Если автовладелец изображает в воздухе окружность указательным пальцем, у вас спущено колесо.
2. Поднятая ладонь
Приветственный или благодарственный жест среди водителей. Можно воспользоваться вместо аварийной мигалки, чтобы сказать «спасибо» за предупреждение или подсказку во время движения.
3. Ладонь вниз
Если проезжающий мимо автовладелец делает незамысловатый жест ладонью в воздухе, имитирующий закрывание, вероятно, у вас открылся капот или багажник.
Необязательно пользоваться жестами водителей, но их знание может пригодиться / Фото: r2.mt.ru
4. Рука на груди
Жест, обозначающий «прошу прощения». Используется, если один из участников дорожного движения провинился перед другим.
5. Похлопывание по плечу
Подобным образом водители изображают погоны. Будьте бдительны, где-то впереди ожидает пост ГИБДД.
6. Кукиш
Простонародная фига - сообщение для водителей крупногабаритного автопрома, что между спаренными колесами в одной из осей попал камень. А это чревато негативными последствиями для следующих позади автомобилей.
Фига - вовсе не оскорбление, а желание помочь / Фото: otvet.imgsmail.ru
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии