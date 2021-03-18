Уровень жизни среднего класса в разных странах

Во время путешествий в другие страны мы всегда так или иначе обращаем внимание на местную архитектуру. В основном это касается достопримечательностей, которые каждый путешественник обильно фотографирует и привозит с собой их изображения домой.







Также многие туристы оставляют отзывы об отелях, где останавливаются, снабжая их непременными фотографиями интерьеров и внешнего вида здания.



Но все это не дает полного представления о жизни местных жителей. Богатые везде живут примерно одинаково, бедные в целом тоже, а вот среднестатистические граждане в каждой стране живут по-разному. Повезло, если среди таких граждан в другой стране у вас есть друзья, которые пригласят вас в гости к себе в дом. Если нет — не беда: в этой подборке собраны наиболее типичные жилища среднего класса в разных странах. И это очень мало напоминает то, что обычно показывают в кино.







Для Великобритании типичны особняки на две семьи.







В интерьере характерна классика, как на этой фотографии. Камин — чуть ли не обязательный атрибут гостиной.







Типичный коттедж в Швеции.







В интерьере — знаменитый скандинавский стиль, приглушенные натуральные тона и материалы.







В США в таких домах живет 65% населения.







Среднестатистический американский интерьер.

Диван — король гостиной, а напротив — обязательно телевизор, чем больше — тем лучше.Типичный дом в Мексике. Мексиканцы любят сочные цвета.В интерьере мексиканских домов тоже преобладают насыщенные и яркие тона, а также элементы этнического стиля.Дом зажиточной семьи в Индии.Индийский интерьер. Как видите, здесь большое количество подушек, воздушность в мебели и теплые оттенки Классический дом в Японии.Типичный японский интерьер.Современные дома в Китае в частном секторе.Интерьер китайского дома.Знаменитые фавелы в Бразилии. А жилье для богатых выглядит снаружи так же, как и внутри.Интерьер богатого дома в Бразилии.Типичные жилые дома в историческом центре города в Германии.Стандартный немецкий интерьер.Старый жилой дом в Италии.Итальянский интерьер . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)