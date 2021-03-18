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Уровень жизни среднего класса в разных странах

Во время путешествий в другие страны мы всегда так или иначе обращаем внимание на местную архитектуру. В основном это касается достопримечательностей, которые каждый путешественник обильно фотографирует и привозит с собой их изображения домой.

Уровень жизни среднего класса в разных странах

Также многие туристы оставляют отзывы об отелях, где останавливаются, снабжая их непременными фотографиями интерьеров и внешнего вида здания.

Но все это не дает полного представления о жизни местных жителей. Богатые везде живут примерно одинаково, бедные в целом тоже, а вот среднестатистические граждане в каждой стране живут по-разному. Повезло, если среди таких граждан в другой стране у вас есть друзья, которые пригласят вас в гости к себе в дом. Если нет — не беда: в этой подборке собраны наиболее типичные жилища среднего класса в разных странах. И это очень мало напоминает то, что обычно показывают в кино.

Уровень жизни среднего класса в разных странах

Для Великобритании типичны особняки на две семьи.

Уровень жизни среднего класса в разных странах

В интерьере характерна классика, как на этой фотографии. Камин — чуть ли не обязательный атрибут гостиной.

Уровень жизни среднего класса в разных странах

Типичный коттедж в Швеции.

Уровень жизни среднего класса в разных странах

В интерьере — знаменитый скандинавский стиль, приглушенные натуральные тона и материалы.

Уровень жизни среднего класса в разных странах

В США в таких домах живет 65% населения.

Уровень жизни среднего класса в разных странах

Среднестатистический американский интерьер.

Диван — король гостиной, а напротив — обязательно телевизор, чем больше — тем лучше.

Уровень жизни среднего класса в разных странах

Типичный дом в Мексике. Мексиканцы любят сочные цвета.

Уровень жизни среднего класса в разных странах

В интерьере мексиканских домов тоже преобладают насыщенные и яркие тона, а также элементы этнического стиля.

Уровень жизни среднего класса в разных странах

Дом зажиточной семьи в Индии.

Уровень жизни среднего класса в разных странах

Индийский интерьер. Как видите, здесь большое количество подушек, воздушность в мебели и теплые оттенки.

Уровень жизни среднего класса в разных странах

Классический дом в Японии.

Уровень жизни среднего класса в разных странах

Типичный японский интерьер.

Уровень жизни среднего класса в разных странах

Современные дома в Китае в частном секторе.

Уровень жизни среднего класса в разных странах

Интерьер китайского дома.

Уровень жизни среднего класса в разных странах

Знаменитые фавелы в Бразилии. А жилье для богатых выглядит снаружи так же, как и внутри.

Уровень жизни среднего класса в разных странах

Интерьер богатого дома в Бразилии.

Уровень жизни среднего класса в разных странах

Типичные жилые дома в историческом центре города в Германии.

Уровень жизни среднего класса в разных странах

Стандартный немецкий интерьер.

Уровень жизни среднего класса в разных странах

Старый жилой дом в Италии.

Уровень жизни среднего класса в разных странах

Итальянский интерьер.

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