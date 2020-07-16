Причины не покупать автомобиль-гибрид

Возможно, вы задумываетесь о приобретении автомобиля-гибрида, но не решаетесь из-за его стоимости и особенностей технического обслуживания. В то время как мир все больше стремится использовать «зеленую» энергию, о гибридных автомобилях известно мало, хотя на рынке они с конца 90-х годов. Гибридные автомобили постоянно улучшаются, и постепенно становятся чем-то обыденным. С учетом сказанного, является ли покупка одного из них хорошей идеей? Это не обязательно так и зависит от разных обстоятельств.
1. А он вообще вам нужен?
фото: pixabay.com
Кроме того, что автомобиль не является предметом первой необходимости, нужен ли вам гибрид? Вам нужно задать себе несколько вопросов: Вы будете ездить по городу или по сельским дорогам? Зачем вам нужен автомобиль? Сколько пассажиров будет пользоваться автомобилем, и кто именно? Отвечая на эти вопросы, вы можете прийти к выводу, что автомобиль вам вообще не нужен. Все свои потребности в передвижении вы можете легко удовлетворить с помощью общественного транспорта.
2. Гибридные автомобили стоят дорого
фото: pixabay.com Автомобили вообще не дешевое удовольствие, и их цена часто зависит от используемого топлива. Но гибридные автомобили стоят гораздо дороже по сравнению с обычным бензиновым автомобилем - в среднем на несколько тысяч долларов дороже, чем обычная версия аналогичного автомобиля. Основная часть дополнительных затрат - это результат использования газосберегающей технологии, которая есть только в гибридах. Однако сейчас разница в цене стала меньше, чем раньше, особенно для популярных моделей. Вы можете согласиться заплатить больше, поскольку полагаете, что экономите на топливе, не так ли? Возможно, и нет – и это приводит нас к следующему выводу:
3. Вам нужно будет рассмотреть, как быстро вы окупите затраты
фото: pixabay.com Многие владельцы гибридных автомобилей оправдывают их приобретение тем, что они сэкономят гораздо больше на топливе. Правда заключается в том, что для покрытия разницы в цене за счет экономии на топливе потребуется гораздо больше времени, чем предполагают большинство владельцев. На самом деле, для этого может потребоваться несколько лет. Классическим примером может служить лето 2008 года, когда люди подсчитали, сколько денег они сэкономят на бензине, купив гибридный автомобиль. Несмотря на то, что федеральное правительство предоставило налоговые и прочие льготы, чтобы стимулировать людей приобретать гибриды, льготы закончились некоторое время спустя, а люди все еще не окупили разницу в цене и обслуживании.
4. Вы не можете быть уверенными в том, что гибридный автомобиль не потеряет в стоимости
фото: pixabay.com Как следует из пункта выше, стоимость покупки и обслуживания гибридного автомобиля выше среднего, но другая проблема – это амортизация. Поскольку вы покупаете совершенно новый автомобиль, его амортизация может быть довольно высокой даже по сравнению с обычным автомобилем. Кроме того, стимулы, которые предоставляются сейчас, не могут продолжаться бесконечно. Это значит, что, когда вы решите перепродать автомобиль позже, вы не сможете перепродать его по хорошей цене, сопоставимой с ценой покупки.
5. Вы уверены, что сэкономите деньги?
фото: pixabay.com Возвращаясь ко второму пункту, не стоит покупать гибридную модель автомобиля по экономическим соображениям. Экономия топлива будет больше зависеть от пробега, а также от модели самого автомобиля – так что даже при самом лучшем раскладе вам понадобится минимум 5 лет, прежде чем вы сможете возместить первоначальную стоимость. Кроме того, хотя у гибридного автомобиля может не быть проблем с выбросом вредных веществ, у него могут быть проблемы с альтернативными источниками питания, поэтому, возможно, вам нужно будет подумать об установке дополнительных зарядных устройств для своего автомобиля. Это дополнительные расходы для вас. + бонус
6. В каких ситуациях вы можете его использовать
фото: pixabay.com Гибридный автомобиль может выполнять разные задачи. Будь то автомобиль для еды по городу, по трассе или минивэн для семейных поездок, на любой случай есть гибридный автомобиль. Однако, если вам нужно что-то отбуксировать или двигаться с прицепом, ситуация другая. Главная проблема гибридов - отсутствие у них достаточной мощности для одновременного перемещения автомобиля, груза и пассажиров внутри. Они в этом не особенно сильны. Примером может служить гибрид Toyota Prius, который вышел в 2016 году. Благодаря проделанным улучшениям, он считался новаторской моделью, но максимальный вес, с которым он может справиться, составляет всего 725 килограммов – это совсем немного, по сравнению с традиционными автомобилями.
7. Какая есть альтернатива?
Фото: incrediblethings.com Технология, лежащая в основе гибридных автомобилей, великолепна, но она не единственная, которая может спасти окружающую среду. Существуют модели автомобилей, которые в качестве топлива используют NLG (сжиженный природный газ) или LPG (сжиженный газ). Кроме того, современные дизельные автомобили используют более чистое топливо по сравнению со старыми моделями, также есть и другие новые варианты топлива, такие как биодизель и смеси этанола.
Заключение
Хотя покупка гибридного автомобиля может показаться хорошей идеей, это не всегда лучший выбор, а иногда вам лучше обойтись без него. Обязательно хорошенько подумайте об этом и рассмотрите имеющиеся у вас варианты, прежде чем тратить деньги на модный гибрид.
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