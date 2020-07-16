Причины не покупать автомобиль-гибрид

Возможно, вы задумываетесь о приобретении автомобиля-гибрида, но не решаетесь из-за его стоимости и особенностей технического обслуживания. В то время как мир все больше стремится использовать «зеленую» энергию, о гибридных автомобилях известно мало, хотя на рынке они с конца 90-х годов. Гибридные автомобили постоянно улучшаются, и постепенно становятся чем-то обыденным. С учетом сказанного, является ли покупка одного из них хорошей идеей? Это не обязательно так и зависит от разных обстоятельств.



1. А он вообще вам нужен?

2. Гибридные автомобили стоят дорого

3. Вам нужно будет рассмотреть, как быстро вы окупите затраты

4. Вы не можете быть уверенными в том, что гибридный автомобиль не потеряет в стоимости

5. Вы уверены, что сэкономите деньги?

6. В каких ситуациях вы можете его использовать

7. Какая есть альтернатива?

Заключение