Знаменитости, которые в реальной жизни совсем не такие, какими мы их представляем

Знаменитости умеют сделать из себя бренд, умеют преподнести себя, будь то с помощью ролей в кино, или ведения своих страничек в соцсетях, или выступлений на публике, или же всего этого вместе взятого. Так что довольно легко предположить что-то о некоем известном человеке, что совершенно не соответствует действительности — или даже противоположно тому, каким он есть в реальной жизни. Пора пролить свет на то, как некоторые знаменитости отличаются от своих публичных образов.







Стив Мартин на самом деле не такой уж сумасбродный и чудаковатый парень. По его словам: «Я крайне стеснительный и все еще немного смущаюсь при чрезмерном внимании».







Думаете, Пэрис Хилтон — просто бездарная, но влиятельная звезда реалити-шоу? На самом деле она трудолюбивая, умная деловая женщина. Она управляет выпуском 19 линеек продуктов, много путешествует, снимает фильмы и работает над созданием «опыта виртуальной реальности».







Джек Глисон сыграл короля Джоффри настолько хорошо, что трудно представить его отличным от его жестокого героя. По словам Кита Харингтона, сыгравшего Джона Сноу, он «самый хороший, самый спокойный, интересный молодой человек» и «он совсем не такой, как Джоффри». На самом деле Глисон даже участвует в благотворительной деятельности.

Чарли Чаплин был очаровательным болваном на экране, мастером кинематографа вне экрана, и, по словам Марлона Брандо, «вероятно, самым садистским человеком, которого я когда-либо встречал». Во время работы с Чаплином над фильмом «Графиня из Гонконга» Брандо видел, как Чаплин унижал и издевался над собственным сыном перед всей съемочной группой. Чаплин беспощадно грыз самого Брандо, потому что тот однажды опоздал. Чаплин тогда заявил, что он «позор для всей актерской братии».Думаете, Джон Леннон был нежным, миролюбивым хиппи? Отнюдь. Когда он был моложе, он частенько избивал женщин. Досталось и Йоко . По словам одного биографа, Джон требовал, чтобы Йоко сопровождала его в туалет, т.к. боялся, что в его отсутствие она будет флиртовать с другими мужчинами. Хотя сам Джон открыто изменял Йоко.Вы, должно быть, думаете, что Далай-ламу не волнует наука. Но он говорит: «Ученые мирового класса великодушно обогатили мои знания в субатомной физике, космологии, психологии, биологии. Если наука докажет, что некоторые верования в буддизме ошибочны , то буддизм должен будет измениться».Несмотря на то, что Лиам Нисон играет крутых парней на экране, он на самом деле не так крут, когда дело доходит до высоты. Он не просто боится стоять на балконе какого-то высотного здания или чего-то в этом роде, страх настигает его даже тогда, когда он просто встает на стул, чтобы вкрутить лампочку.Бытует мнение, что Элвис Пресли был дамским угодником в 50-е годы прошлого столетия. Но сам он отдавал предпочтение совсем молоденьким девушкам (например, школьного возраста). Он встретил свою будущую жену Присциллу, когда ей было 14, а ему — 24. Он любил приглашать девочек-подростков на пижамные вечеринки, где устраивал подушечные баталии и учил девчонок укладывать волосы и наносить макияж.Всем известно, что Ким Кардашьян — тусовщица. В действительности она не прикасается к наркотикам или алкоголю. Ким говорит, что чувство ответственности было привито ее отцом еще в подростковом возрасте, когда ее уполномочили возить на машине свою старшую сестру.Дольф Лундгрен играет головорезов, которые в основном ворчат. А в реальной жизни он свободно владеет пятью языками (французским, шведским, немецким, английским и итальянским) . Его IQ составляет 160 баллов, он получил степень магистра и является стипендиатом программы Фулбрайта в Массачусетском технологическом институте. Кроме того, он лидер команды по пятиборью, бывший морской пехотинец и обладатель черного пояса, третий дан.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: