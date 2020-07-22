Разгадка номера машины в «Бриллиантовой руке»

–Уехал, в Дубровку. Минут двадцать назад. На такси. Бежевая волга. Двадцать восемь семьдесят ОГО.

Помните этот момент из «Бриллиантовой руки»? На самом деле, Гайдай прикололся с этим номером.

В 1961 году в СССР случилась реформа. Деноминация и девальвация.

Раньше водка стоила 21 рубль 20 копеек. Цена поднялась до 28 рублей 70 копеек, но при этом убрали нолик. Стало: 2 рубля 87 копеек.

Но люди настолько привыкли к старому формату цен, что в магазинах на ценниках писали сразу два варианта: по-старому и по-новому.

«28-70 ОГО» — фраза, которую говорил советский гражданин когда приходил в магазин за водкой. Это и обыграл на автомобильном номере Леонид Гайдай.

Удивительно, что с момента реформы до выхода фильма прошло 8 лет, но люди до сих пор жили в старой парадигме цен.