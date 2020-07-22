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Разгадка номера машины в «Бриллиантовой руке»

Разгадка номера машины в «Бриллиантовой руке»

Разгадка номера машины в «Бриллиантовой руке» Фильмы, Водка, Бриллиантовая рука, Леонид гайдай, Юмор, Баян

–Уехал, в Дубровку. Минут двадцать назад. На такси. Бежевая волга. Двадцать восемь семьдесят ОГО.

 

Помните этот момент из «Бриллиантовой руки»? На самом деле, Гайдай прикололся с этим номером.

 

В 1961 году в СССР случилась реформа. Деноминация и девальвация.

 

Раньше водка стоила 21 рубль 20 копеек. Цена поднялась до 28 рублей 70 копеек, но при этом убрали нолик. Стало: 2 рубля 87 копеек.

 

Но люди настолько привыкли к старому формату цен, что в магазинах на ценниках писали сразу два варианта: по-старому и по-новому.

 

«28-70 ОГО» — фраза, которую говорил советский гражданин когда приходил в магазин за водкой. Это и обыграл на автомобильном номере Леонид Гайдай.

 

Удивительно, что с момента реформы до выхода фильма прошло 8 лет, но люди до сих пор жили в старой парадигме цен.

Разгадка номера машины в «Бриллиантовой руке» Фильмы, Водка, Бриллиантовая рука, Леонид гайдай, Юмор, Баян

Помните, как герой Никулина спрашивает про 500 рублей — новыми? Горбунков тоже мыслит старыми деньгами.

 

К сожалению, сегодня уже этот прикол не считывается так же, как считывался в год выхода фильма.

 

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