5 способов оживить луковицы цветов после зимы при неправильном хранении

Луковичные цветы (гладиолусы, лилии, гиацинты и т.п.), как правило, очень красиво цветут, и в этот период являются украшением любого сада. Но, при хранении луковицы часто портятся. Каждый садовод наверняка может вспомнить не одну историю, когда луковицы после зимы были практически на грани гибели. Хотя даже такая ситуация не является приговором. Иногда посадочный материал можно попробовать снова вернуть к жизни. Сделать это вполне реально, конечно, если знать как. В этом мы вам сегодня и поможем.

Что делать, если луковицы цветов после зимы испортились? 5 вариантов их реанимации

Не спешите выбрасывать такие луковицы. Посадочный материал сегодня стоит не дёшево. Эти 5 способов реанимации луковичных культур помогут вам сэкономить на новых семенах.

Вариант №1

Если луковице при хранении не хватало влаги, то она будет выглядеть сморщенной и засохшей. В этом случае нужно будет смочить кусочек марли раствором марганцовки (5 грамм на литр воды), и в эту марлю завернуть луковицу. Важно не превысить концентрацию раствора, иначе вы просто сожжёте ткани луковицы. Пройдёт пара дней, и луковица буквально оживёт.

Вариант №2

Бывает, что луковица после хранения выглядит немного увядшей. Корней на ней нет, а чешуйки отслаиваются.

Такие чешуйки нужно будет снять, после чего замочить её в стимуляторе роста часов на 8-12. Это может быть «Эпин», «Гетероауксин» или «Корневин».

Любой из этих препаратов нужно использовать исключительно по инструкции. После такого «купания» луковицы можно высаживать в грунт.

Вариант №3

Если на луковице начинают загнивать чешуйки или отдельные участки, значит, хранили вы её в слишком влажном помещении. С влажностью более 85-ти процентов.

Теперь ситуацию нужно срочно выправлять. Те места, которые подгнили, счищают до здоровой ткани, после чего смазывают их зелёнкой и кладут в сырой мох. Далее, заворачиваем луковицы в газету и кладём их в пластиковый пакет. Чтобы посадочный материал мог дышать, по бокам пакета проделываем по 3-4 отверстия. Оставляем луковицы в пакете минимум на 2-3 дня, после чего их можно будет высаживать.

Вариант №4

Мох, и даже зелёнка есть далеко не всегда. В этом случае луковицы, с которых удалили гниль, заворачивают во влажную марлю. Там они должны провести сутки. Далее из марли их достают и перекладывают в слегка влажный речной песок. В нём луковицы хранят 2-3 дня, после чего их извлекают из песка, просушивают на открытом воздухе и высаживают в грунт.

Вариант №5

Бывает, что зимой луковицы хранились в холодном помещении, и немного подморозились. Замочите их в стимуляторе роста на сутки. Через сутки поместите их в ёмкость и пересыпьте их там сухим торфом. Ёмкость убираем в холодильник, где они могут стоять вплоть до посадки, но не менее суток.

А чтобы с вашими луковичными цветами таких проблем не было, храните их правильно. В этом вам поможет вот это видео.