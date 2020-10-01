Малоизвестные факты про Эверест

В Непале живет человек, покоривший «вершину мира» 21 раз, а на самой вершине, бывшей некогда морским дном, обитают удивительные пауки. Гора до сих пор растет, имеет даже не два, а четыре официальных названия и не является, кстати, высочайшей в мире.







1. Гималайские пауки



Даже высоко в горах, где кислорода едва хватает для дыхания, мы не можем скрыться от пауков. Euophrys omnisuperstes, более известный как гималайский прыгающий паук, прячется в укромных уголках и трещинах Эвереста, что делает его одним из самых высокоживущих созданий на Земле. Альпинисты находили их на высоте 6700 метров. Эти пауки способны питаться практически всем, что способно долететь столь высоко. За исключением некоторых видов птиц, это единственные живые существа, постоянно обитающие на такой высоте. Правда, в 1924 году во время британской экспедиции на Эверест здесь был найден ранее неизвестный вид кузнечиков — теперь они находятся в качестве экспонатов в Британском музее естествознания.







2. Рекорд восхождения на Эверест — 21 раз



Аппа Тенцинг, известный также как Аппа Шерпа, смог покорить вершину мира 21 раз. Первое его восхождение свершилось в мае 1990 года, после трех более ранних неудачных попыток. Видимо, познав все секреты восхождения, Аппа продолжил покорять Эверест каждый год — с 1990-го по 2011-й.

Он неоднократно подчеркивал, что в горах отчетливо видны последствия глобального потепления. Аппа обеспокоен таянием снега и льда, что делает восхождение на гору более трудным, а также сохранностью своей народности, после того как его родную деревню затопил растаявший ледник. Последние четыре восхождения на Эверест Аппа совершил в составе экологических экспедиций.3. Самая «высокая» драка Покорение Эвереста не так романтично, как может показаться на первый взгляд. Благодаря значительному развитию индустрии туризма отмечается значительный рост количества восхождений на самую высокую гору мира. Так, в 1983 году до вершины добрались только 8 человек, а в 2012 только за один день туда попало 234 человека. Неудивительно, что при покорении Эвереста случаются пробки и даже драки. Так, в 2013 году альпинисты Ули Стек , Саймон Моро и Джонатан Гриффит влезли в драку с шерпами после просьбы последних прекратить подъем. Шерпы обвинили альпинистов в вызове лавины. Начался спор, который на эмоциях перерос в жестокую драку с использованием камней. Дело дошло до угроз убийства, но альпинисты вернулись в базовый лагерь, где на их сторону встали остальные «коллеги». В инцидент пришлось вмешаться даже армии Непала — тогда обе стороны конфликта подписали соглашение о его мирном урегулировании.4. 450 миллионов лет историиХотя Гималайские горы образовались около 60 миллионов лет назад, их история начинается гораздо раньше. 450 миллионов лет назад известняк и скалы были частью осадочных слоев, которые располагались ниже уровня моря. Со временем камни на дне океана собрались вместе и начали двигаться вверх по 11 сантиметров в год. Теперь на вершине Эвереста можно обнаружить окаменелости морских существ. Впервые они были обнаружены в 1924 году проводником Ноэлем Оделлом — таким образом было доказано , что вершина Эвереста когда-то находилась под водой. Первые образцы горных пород с мировой вершины были возвращены назад швейцарскими альпинистами в 1956 году и командой из Америки в 1963 году.5. Споры о высотеКакова точная высота Эвереста? Это зависит от того, на стороне какой страны вы находитесь. Китай заявил, что она равняется 8844 метрам, в то время как Непал утверждает, что 8848 метров. Этот спор случился из-за того, что Китай считает, что высота должна равняться только высоте горной породы, исключая из общего показателя метры замерзшего снега. Так это или нет — остается палкой о двух концах, но международное сообщество все же включает снег в высоту горы. Китай и Непал пришли к соглашению в 2010 году, окончательно утвердив официальную высоту в 8848 метров.6. Эверест до сих пор растетСогласно последним измерениям, и Китай, и Непал могут ошибаться касательно высоты. В 1994 году исследовательская группа обнаружила, что Эверест продолжает расти на 4 миллиметра в год. Индийский субконтинент изначально был независимым куском суши, который столкнулся с Азией — так образовались Гималаи. Но континентальные плиты все еще движутся, и высота гор растет . Американские исследователи в 1999 году установили специальное оборудование, которое позволяет следить за ее изменением. Их более точные измерения могут привести к тому, что официальная высота горы будет изменена на 8850 метров. Тем временем другая тектоническая активность приводит к уменьшению Эвереста, но результаты вкупе все же обеспечивают его рост.7. У Эвереста несколько названийБольшинство из нас знает гору под именами Эверест и Джомолунгма. Последнее название пошло из Тибета, что в переводе означает «Божественная (qomo) мать (ma) жизни (lung)». Но это не единственные названия, под которыми известна гора. Так, в Непале ее называют Сагарматха («Лоб в небе»), а сама она является частью непальского Национального парка «Сагарматха». Именем же Эверест гора обязана британскому геодезисту Эндрю Во , которому не удалось найти единое общепринятое название даже после тщательного изучения всех карт окружающей местности и общения с ее жителями. Эндрю принял решение назвать гору в честь географа, работавшего в Индии, Джорджа Эвереста — руководителя британской команды, которая первая исследовала Гималаи. Сам Эверест отказался от такой чести, но все же британские представители в 1865 году изменили название горы. Ранее ее называли просто 15-м пиком.8. Пробки из людейПодъем на Эверест обойдется желающему в несколько тысяч долларов, но количество жаждущих покорить вершину неуклонно растет. В 2012 году немецкий альпинист Ральф Дуймовиц сделал фотографию, на которой сотни человек стоят в очереди на подъем. К слову, из-за плохой погоды и длинной очереди Ральфу пришлось повернуть назад у одного из перевалов под названием Южное седло. А 19 мая 2012 года желающие взойти на вершину горы были вынуждены стоять в очереди около двух часов — за один день на Эверест взобралось 234 человека. Однако в тот же день во время восхождения четыре человека погибли, что вызвало определенные опасения по поводу безопасности покорения вершины, и специалистами из Непала были установлены перила, которые позволяют бороться с заторами. Сейчас обсуждается вопрос о монтаже лестницы у вершины.9. Самая высокогорная свалка в миреСуществует множество фотографий, демонстрирующих красоту Эвереста со всех возможных ракурсов, но есть и обратная сторона медали: фотографии огромного количества мусора, остающегося после альпинистов. По некоторым оценкам, на Эвересте находится около 50 тонн отходов различного происхождения, и их количество растет пропорционально количеству посещений. На склонах горы можно увидеть использованные кислородные баллоны, альпинистское снаряжение и прочие отходы жизнедеятельности альпинистов. Кроме этого, гору «украшают» тела погибших скалолазов — из-за трудностей с их транспортировкой жертвы неудачного стечения обстоятельств так и остаются лежать на склонах. Некоторые из них служат ориентиром для других альпинистов. Так, погибший в 1996 году Цеванга Палжора «отмечает» высоту в 8500 метров и даже получил прозвище «Зеленые ботинки» — за приметную ярко-зеленую обувь. С 2008 года на гору каждый год поднимается специальная экологическая экспедиция (Eco Everest Expidition), целью которой является борьба с загрязнением Эвереста. На данный момент благодаря этой экспедиции собрано более 13 тонн отходов. В 2014 году правительством Непала было введено новое правило, по которому каждый альпинист при спуске с горы должен принести с собой не менее 8 килограммов отходов — в противном случае депозит в 4000 долларов будет утерян. Существует также творческий проект «Эверест 8848»: его художники превратили 8 тонн отходов в 75 художественных произведений, используя при этом даже остатки сломанных палаток и банки из-под пива. Таким образом они пытаются обратить внимание на загрязненность горы.10 . Эверест — не самая высокая гора на ЗемлеНесмотря на закрепленное звание, по факту Эверест не является самой высокой горой в мире. Мауна Кеа — неактивный вулкан на Гавайях — возвышается над уровнем моря «всего» на 4205 метров, но еще 6000 метров его основания скрыты под водой. При измерении с океанического дна его высота равняется 10 203 метрам, что почти на полтора километра больше Эвереста. Эверест не является также и самой «выпуклой» точкой планеты. Потухший вулкан Чимборасо в Эквадоре достигает высоты в 6267 метров над уровнем моря, но находится всего в одном градусе от экватора. Поскольку наша планета немного утолщена в центре, уровень моря в Эквадоре расположен дальше от центра Земли, чем в Непале, и выходит, что именно Чимборасо с точки зрения стереометрии является самой высокой точкой Земли.