Легкий способ почистить яйцо

Казалось бы, сложно придумать что-то более простое, чем вареные яйца. И не зря миллионы людей по всему миру начинают с них свой день. Но когда скорлупа упорно отказывается отделяться и половина твоего завтрака вместе с ней отправляется в мусор, становится не до шуток.

Наверное, поэтому мы упорно продолжаем искать способ, как сварить яйца вкрутую, чтобы не отделять скорлупки по отдельности.







КАК СВАРИТЬ ЯЙЦА ВКРУТУЮ

Не остались в стороне и пользователи сайта Reddit с разнообразными лайфхаками, с которыми мы уже знакомили читателей не так давно.Способ легко очистить сваренное вкрутую яйцо при помощи стакана с водой стал для многих настоящим открытием. Хотя на YouTube похожее видео появилось еще в 2015 году.

КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СКОРЛУПА ОТДЕЛЯЛАСЬ ПРОЩЕ

Впрочем, повторить опыт вышло далеко не у всех. Судя по всему, есть несколько обязательных условий: яйцо должно быть сварено действительно вкрутую, брать его следует сразу из кипятка, не охлаждая, и вода в стакане должна быть холодной.Если даже с учетом всех этих требований у тебя всё равно не получается, присмотрись к следующему видео. То, как легко эта женщина отделяет яйцо от скорлупы, больше похоже на волшебство вне стен Хогвартса, чем на обычный лайфхак.В комментариях пользователи строят догадки, в чём секрет, и предостерегают от недоваренных яиц.«Я сделал это только один раз. Брызги яйца оказались на стене, на кухонных шкафах, на кухонной стойке. Оказалось, что оно было еще немного жидким внутри», — делится печальным опытом один из них.Для приготовления безупречных яиц вкрутую, скорлупа которых легко отделится от белка и не будет крошиться, необходимо предпринять следующие шаги.Идеальные яйца, сваренные вкрутую, имеют возраст от 7 до 10 дней. Поэтому не стоит выбирать для салатов самые свежие яйца.Сделай маленький прокол в закругленной части яйца (не глубже 5 мм) при помощи иглы, булавки или кнопки. Не волнуйся, из яйца ничего не вытечет: в круглой его части находится пустое пространство, которое защитит содержимое.Опускай яйцо в кипяток. В противном случае белок будет нагреваться медленнее и успеет прилипнуть к оболочке под скорлупой.Посоли воду, это также облегчает отделение скорлупы. Некоторые советуют добавить пол чайной ложки соды на литр воды.Прежде чем охлаждать яйцо в воде, следует аккуратно нарушить целостность скорлупы. Под нее попадет вода и чистить яйцо станет проще. Кстати, по этой причине проще чистятся треснувшие во время варки яйца.Прямо из кипяченой воды положи яйца в миску со смесью льда и воды.Начинай чистить яйцо с тупой стороны. Под ней находится воздушная камера. Это позволит снять скорлупу, не повредив белок.Ничто из вышеперечисленного не помогает? Приготовь яйца пашот. Они не менее вкусны, но позволят обойтись без раздражающей процедуры очистки скорлупы.А у тебя есть какие-то хитрости, позволяющие проще чистить яйца? Если так, поделись с нашими читателями в комментариях.