Как организовать хранение в морозилке, чтобы влезли все продукты и не было хаоса

В холодильник мы заглядываем каждый день – за куском колбасы или сыра для бутерброда, супом на обед и прочими продуктами. А как часто заглядываем в морозилку? Вот и получается, что на холодильных полках относительный порядок, зато в ящиках морозильной камеры порой можно найти самые неожиданные вещи. Например, заветрившийся кусочек сала или пяток слив, благополучно забытых с прошлого года и погребенных под кучей свертков. Так что же делать, чтобы морозильная камера перестала быть «неизведанной территорией»? Рассказываем, как с умом организовать хранение, чтобы все помещалось, ничего не терялось и легко находилось в ящиках.
1. Контейнеры
Складируя контейнеры боком, не получится забыть про нижнюю емкость. / Фото: youtube.com
Для компактного хранения очень важно плотное прилегание предметов, чтобы между ними не оставалось зазоров. Учитывая, что ящики морозильной камеры прямоугольные, здесь идеально подойдут пластиковые контейнеры таких же форм, а от овальных и круглых лучше отказаться. Прямоугольные емкости встанут максимально компактно и кроме того, их можно складывать в любом порядке. Например, традиционно принято контейнеры ставить один на другой – штабелем. И получается, что для того, чтобы достать нижний, приходится сначала вытащить все верхние. Намного практичнее подобрать контейнеры такой же ширины, как и высота ящика и ставить их боком. Так и доставать удобно, и видно, что находится внутри, конечно, при условии, что стенки емкости прозрачные.
Объем контейнеров зависит от набора продуктов: тару приобретают, ориентируясь на привычное семейное меню. Опытные хозяйки рекомендуют подбирать размер под одну порцию, так меньше тратится времени на оттаивание и не придется повторно замораживать остатки.
2. Пакеты-слайдеры с застежкой-бегунком
Пакеты также складывают вертикально. / Фото: youtube.com
Полностью оптимизировать хранение помогут многоразовые пакеты с застежкой-бегунком. Они тоже имеют квадратную форму, компактно складываются и легко займут пространство, в которое не поместятся контейнеры. В таких пакетах особенно удобно хранить продукты россыпью, например, ягоды, овощные смеси, а также полуфабрикаты домашнего приготовления.
При размещении в ящике также берут на вооружение вертикальный принцип складирования. Это практично: все видно и нужный пакет легко достается без лишних телодвижений. А чтобы максимально ужать объем пакета с рассыпчатым содержимым, можно удалить воздух при помощи коктейльной трубочки.
Полезный совет от Novate.ru: Рассыпчатые продукты, например, ягоды или измельченные овощи, перед фасовкой рекомендуется предварительно заморозить, разложив тонким слоем на поддоне. Тогда они будут легко перекатываться и пакет примет удобную форму, без риска раздавить содержимое.
3. Упаковки из-под продуктов
Упаковки тетрапак идеально подходят для организации упорядоченного хранения. / Фото: youtube.com
Еще один источник компактных емкостей для хранения – упаковки от пищевых продуктов. К примеру, прямоугольную форму имеют многие емкости из-под мороженого, маргарина и т.п. Очень практичны упаковки тетрапак, остающиеся после соков и молочных продуктов. Они идеально прилегают друг к другу и их можно обрезать по высоте точно по высоте ящика, а по мере использования содержимого укорачивать, освобождая пространство.
Пакеты тетрапак подходят для хранения любых продуктов, в том числе, замораживания жидкостей, например бульонов или соусов. Единственный нюанс: перед использованием коробку нужно тщательно отмыть, обязательно развернув складки на дне, так как там могут быть остатки молока или соков. И при замораживании следует учитывать, что жидкости увеличиваются в объеме, и не доливать до края, оставляя немного свободного места. А чтобы морозилка не пропахла ароматным содержимым, пакет затягивают несколькими слоями пищевой пленки.
4. Порционная фасовка
Порционная фасовка любых продуктов позволяет разместить их максимально компактно. / Фото: youtube.com
Эффективный способ сократить объем – уменьшить все, что можно. К примеру, если продукт расфасован в картонную упаковку, то от коробки избавляются, а инструкцию (при наличии), приклеивают к пластиковому пакету. Тушка птицы занимает много места и если не планируется запекать целиком, то сначала ее разделывают на части, а потом уже замораживают. То же самое относится и к большим кускам мяса – их предварительно нарезают на части, достаточные для приготовления одного блюда. Такая порционная фасовка помогает максимально компактно разместить продукты в ящике, к тому же они быстрее замораживаются.
5. Зонирование
Разделение на отсеки упрощает поддержание порядка в ящике морозилки. / Фото: youtube.com
В большом ящике при любых усилиях сложно поддерживать порядок, поэтому пространство разбивают на отсеки. Ограничители можно сделать из упаковок тетрапак или купить специальные разделители. Плюсы такого решения очевидны: мелочи не затеряются в общей куче где-то на дне, фаршированный перец и пельмени «разойдутся» по разным углам, а опустевшая ячейка подскажет, что запасы пора пополнять. К тому же вырабатывается привычка раскладывать продукты в определенное место, и домочадцы не будут искать клубнику там, где лежит мясо.
Разделители в ящике желательно сделать не вровень с бортиками, а немного ниже, тогда сверху можно будет поставить какой-то поддон. Получится дополнительная плоскость для хранения продуктов, расфасованных тонкими брикетами, например, фарша. Поддон также удобен для предварительной заморозки ягод, нарезанных овощей, жидкостей в формочках для льда и т.п.
6. Маркировка
Маркировка поможет не забыть, что именно и когда было заморожено. / Фото: youtube.com
Для того, чтобы не путать, где что лежит и когда это заготовлено, все продукты желательно подписывать. Совет банальный, но многие считают маркировку бессмысленной тратой времени. Однако разглядывая заиндевевшие пакеты порой бывает трудно найти нужный полуфабрикат, или отличить нарезанные грибы от кусочков баклажанов. Подписи избавят от необходимости вытаскивать и рассматривать свертки с продуктами, и в морозильную камеру попадет значительно меньше теплого воздуха.
Пометки можно делать на малярном скотче или самоклеящихся этикетках. Очень практично использование этикеток-ценников: они яркие и бывают разных оттенков, поэтому идеально подходят для цветового кодирования. Это поможет молниеносно сортировать продукты, что экономит время и особенно удобно, если в семье есть аллергики или вегетарианцы.
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