Как организовать хранение в морозилке, чтобы влезли все продукты и не было хаоса

1. Контейнеры

Складируя контейнеры боком, не получится забыть про нижнюю емкость. / Фото: youtube.com

2. Пакеты-слайдеры с застежкой-бегунком

Пакеты также складывают вертикально. / Фото: youtube.com

3. Упаковки из-под продуктов

Упаковки тетрапак идеально подходят для организации упорядоченного хранения. / Фото: youtube.com

4. Порционная фасовка

Порционная фасовка любых продуктов позволяет разместить их максимально компактно. / Фото: youtube.com

5. Зонирование

Разделение на отсеки упрощает поддержание порядка в ящике морозилки. / Фото: youtube.com

6. Маркировка

Маркировка поможет не забыть, что именно и когда было заморожено. / Фото: youtube.com