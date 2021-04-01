Можно быть лучшим фотографом на свете, но иногда, для того чтобы сделать самый удачный снимок, требуется лишь оказаться в нужное время в нужном месте и вовремя нажать на кнопку.
Публикуем фотографии, для создания которых не использовалось никаких графических редакторов, только внимание и творческий взгляд фотографа.
Паук сплел паутинку в листке.
Вид на миллион долларов.
Первый полет.
Божья коровка, летящая на семени одуванчика.
Полураспустившийся подсолнух.
Удар молнии в Нью-Йоркском заливе.
Ученые изучают направление и интенсивность ветра с помощью окрашенного дыма.
Самая крутая утка в мире.
На Луне.
Статуя Будды, держащая… самолет.
Чайка, выхватившая мороженое у прохожего.
Облако, похожее на цунами.
Богомол на велосипеде.
Игра в машинки.
Пловец на чемпионате по плаванию на короткие дистанции.
Массовый заплыв на водных лыжах.
Замерзший снег, оставшийся на деревьях после наводнения.
Дети плывут по кристально чистому озеру в Малайзии.
Взгляд вниз с горы Львиная Голова.
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20 фотографий, на которые смотришь и глазам не веришь
Можно быть лучшим фотографом на свете, но иногда, для того чтобы сделать самый удачный снимок, требуется лишь оказаться в нужное время в нужном месте и вовремя нажать на кнопку.
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