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20 фотографий, на которые смотришь и глазам не веришь

Можно быть лучшим фотографом на свете, но иногда, для того чтобы сделать самый удачный снимок, требуется лишь оказаться в нужное время в нужном месте и вовремя нажать на кнопку.

20 фотографий, на которые смотришь и глазам не веришь


Публикуем фотографии, для создания которых не использовалось никаких графических редакторов, только внимание и творческий взгляд фотографа.

Паук сплел паутинку в листке.

20 фотографий, на которые смотришь и глазам не веришь

Вид на миллион долларов.

20 фотографий, на которые смотришь и глазам не веришь

Первый полет.

20 фотографий, на которые смотришь и глазам не веришь

Божья коровка, летящая на семени одуванчика.

20 фотографий, на которые смотришь и глазам не веришь

Полураспустившийся подсолнух.

20 фотографий, на которые смотришь и глазам не веришь

Удар молнии в Нью-Йоркском заливе.

20 фотографий, на которые смотришь и глазам не веришь

Ученые изучают направление и интенсивность ветра с помощью окрашенного дыма.

20 фотографий, на которые смотришь и глазам не веришь

Самая крутая утка в мире.

20 фотографий, на которые смотришь и глазам не веришь

На Луне.

20 фотографий, на которые смотришь и глазам не веришь

Статуя Будды, держащая… самолет.

20 фотографий, на которые смотришь и глазам не веришь

Чайка, выхватившая мороженое у прохожего.

20 фотографий, на которые смотришь и глазам не веришь

Облако, похожее на цунами.

20 фотографий, на которые смотришь и глазам не веришь

Богомол на велосипеде.

20 фотографий, на которые смотришь и глазам не веришь

Игра в машинки.

20 фотографий, на которые смотришь и глазам не веришь

Пловец на чемпионате по плаванию на короткие дистанции.

20 фотографий, на которые смотришь и глазам не веришь

Массовый заплыв на водных лыжах.

20 фотографий, на которые смотришь и глазам не веришь

Замерзший снег, оставшийся на деревьях после наводнения.

20 фотографий, на которые смотришь и глазам не веришь

Дети плывут по кристально чистому озеру в Малайзии.

20 фотографий, на которые смотришь и глазам не веришь

Взгляд вниз с горы Львиная Голова.

20 фотографий, на которые смотришь и глазам не веришь

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