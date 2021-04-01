20 фотографий, на которые смотришь и глазам не веришь

Можно быть лучшим фотографом на свете, но иногда, для того чтобы сделать самый удачный снимок, требуется лишь оказаться в нужное время в нужном месте и вовремя нажать на кнопку.









Публикуем фотографии, для создания которых не использовалось никаких графических редакторов, только внимание и творческий взгляд фотографа.



Паук сплел паутинку в листке.







Вид на миллион долларов.







Первый полет.







Божья коровка, летящая на семени одуванчика.







Полураспустившийся подсолнух.







Удар молнии в Нью-Йоркском заливе.







Ученые изучают направление и интенсивность ветра с помощью окрашенного дыма.







Самая крутая утка в мире.







На Луне.







Статуя Будды, держащая… самолет.







Чайка, выхватившая мороженое у прохожего.







Облако, похожее на цунами.







Богомол на велосипеде.







Игра в машинки.







Пловец на чемпионате по плаванию на короткие дистанции.







Массовый заплыв на водных лыжах.







Замерзший снег, оставшийся на деревьях после наводнения.







Дети плывут по кристально чистому озеру в Малайзии.







Взгляд вниз с горы Львиная Голова.







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