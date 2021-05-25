Топ-10 полезных продуктов для глаз и хорошего зрения

Человеческий организм способен самостоятельно поддерживать на нормальном уровне состояние внутренней среды.

Это же касается и зрительных функций, на силу которых в современном мире влияет слишком много негативных факторов (гаджеты, нарушения сна, вождение автомобиля).

Уменьшить нагрузку помогут продукты для зрения, богатые витаминами, минералами и антиоксидантами.

ТОП-10 ПОЛЕЗНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗРЕНИЯ

По наблюдениям офтальмологов, за последние годы число людей с проблемами зрительного характера постоянно растет. Связывают это со стрессами, скудным на полезные вещества питанием и чрезмерной нагрузкой на глаза. Ряд поправок в рационе поможет подпитать клетки с тканями. Необходимы витамины B1, B2, B12, A и C, лютеин, зеаксантин, калий и кальций, цинк, селен.

Предлагаем вам подборку полезных продуктов, которые обязательно стоит включить в свой рацион, если вы заботитесь о своем зрении и здоровье глаз.

1. ЧЕРНИКА

В чем польза для зрения: Усиление кровотока к глазному яблоку, уменьшение боли, сухости и усталости с незначительной поддержкой зрительных функций в темноте. Снижается риск отслойки сетчатки, астигматизма, дальнозоркости или близорукости. В составе ягод много витаминов C и E, калия, цинка.

В чем еще польза продукта: Укрепляется иммунитет, поддерживается в норме гемоглобин, регулируется холестерин и сахар, выводятся из ЖКТ токсины. При этом восстанавливается витаминно-минеральный баланс в организме.

Примерная норма: До 100 г в сутки, выходит не более 700 г ягод в неделю.

2. МОРКОВЬ

В чем польза для зрения: Ускорение проводимости нервных путей, поддержка фоточувствительной и сосудистой оболочек, нормализация обменного процесса в глазном яблоке. Понижается риск дегенеративных, атрофических болезней. В продукте для зрения содержится лютеин, бета-каротин, витамин C, калий.

В чем еще польза продукта: Нормализуется работа ЖКТ, очищаются стенки кишечника, поддерживается водный баланс, укрепляются сосуды. Повышаются сила и энергия, усиливается иммунитет, ускоряется регенерационный процесс в клетках. Улучшается состояние кожи, волос, суставов и костей.

Примерная норма: Не более 50 г в сутки и до 350 г моркови за неделю.

3. АБРИКОСЫ

В чем польза для зрения: Укрепление роговой оболочки, обеспечение глазных яблок кислородом и повышение остроты зрительных способностей. Появляется защита от повреждений, провоцируемых возрастом, стрессами и неправильным питанием. Много в абрикосах бета-каротина, витаминов A, С и E, калия.

В чем еще польза продукта: Налаживаются метаболические процессы, стабилизируются уровни гемоглобина и холестерина, улучшается работа ЖКТ. Фрукты положительно влияют на кожу, щитовидку, иммунитет, нервную систему.

Примерная норма: Мужчинам – до 500 г в день, женщинам – до 300 г. Выходит за неделю не более 3,5 или 2,1 кг соответственно.

4. ШПИНАТ

В чем польза для зрения: Регуляция проведения нервных импульсов, развитие адекватного восприятия цвета сетчаткой, снижение утомляемости глаз. Шпинат способствует защите от чрезмерного влияния ультрафиолетовых лучей. Делают продукт полезным для зрения витамины A и C, кальций, лютеин, зеаксантин.

В чем еще польза продукта: Стабилизируется давление, регулируется глюкоза и холестерин в крови, восстанавливается обменный процесс. Крепнет иммунная система, улучшается работа ЖКТ, процесс свертываемости. Упрочняются зубы, кости, а волосы, кожа и ногти приобретают здоровый вид.

Примерная норма: За сутки можно до 100 г, а за неделю – до 600-700 г.

5. ТЫКВА

В чем польза для зрения: Защита от окислительного стресса, профилактика по катаракте, возрастному снижению глазных функций, дегенеративным болезням и другим проблемам. Улучшается зрение в темное время суток. Входят в состав тыквы витамины A и C, бета-каротин, лютеин и зеаксантин, калий, цинк.

В чем еще польза продукта: Поддерживаются функции желудочно-кишечного тракта, контролируется уровень глюкозы, холестерина и гемоглобина. Тыква по полезности превосходит многие овощи, так как влияет сразу на мышцы, кости и зубы, ЦНС, иммунитет и гормональную систему, кожу, обменные процессы.

Примерная норма: До 150 г мякоти в день, не более 1 кг за неделю.

6. ФИСТАШКИ

В чем польза для зрения: Повышение уровня антиоксидантов и сохранение на максимально долгое время зрительных функций. Замедляется развитие глазных болезней, например, катаракты и макулярной дистрофии сетчатки. Калий, цинк, селен, витамин C, лютеин и зеаксантин делают продукт полезным для зрения.

В чем еще польза продукта: Возвращается эластичность кровеносных сосудов с нормализацией давления, замедляется всасывание глюкозы. Благотворно орех влияет на кишечник, сердце, ЦНС, выработку гормонов, кожу и волосы.

Примерная норма: Можно съедать в сутки – 30 г, в неделю – до 200 г.

7. ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД

В чем польза для зрения: Стимуляция кровообращения внутри глазных яблок, снижение давления в зрительном органе, усиление световой чувствительности с остротой. Сокращаются количества свободных радикалов, что уменьшает риски глаукомы. В составе кальций, калий, витамины B1 и B2, антиоксиданты.

В чем еще польза продукта: Очищается организм от вредных веществ, сосуды и сердце укрепляются, активизируется работа мозга. Замедляется усвояемость и всасывание жиров с углеводами, появляется сытость, улучшается настроение.

Примерная норма: Не больше 30 г за день, то есть до 210 г в неделю.

8. ЖЕЛТКИ ЯИЦ

В чем польза для зрения: Фильтрация опасных синей лучей спектра и снятие в тканях воспалительных реакций, улучшение зрительных способностей в ночное время суток. Предотвращается развитие дегенеративных возрастных изменений из-за лютеина, зеаксантина. В данном продукте для зрения – витамины A, B2 и B12.

В чем еще польза продукта: Понижение уровня триглицеридов и холестерина, проявляющего вредные свойства. Отмечается благотворное действие на печень, головной мозг, сердце, кожу. Организм получает белки с аминокислотами.

Примерная норма: Примерно 2 желтка в день, до 14 штук в неделю.

9. ЖИРНАЯ РЫБА (СЕМГА, СЕЛЬДЬ, СКУМБРИЯ, САРДИНЫ)

В чем польза для зрения: Поддержка глазных функций, в том числе в возрасте выше 50 лет, противостояние дегенеративно-атрофическим изменениям. Рыбий жир участвует в профилактике макулярной дистрофии. Помимо Омега-3 кислот в составе присутствуют витамины D и группы B, калий, селен, цинк.

В чем еще польза продукта: Снижение рисков диабета, ожирения, сосудистых и сердечных патологий, упрочнение костной ткани, стимуляция работы ЦНС. В спорте рыба полезна из-за высокой доли белков, которые поддерживают мышцы.

Примерная норма: Порция от 150 до 300 г, за неделю можно 2-3 раза.

10. ИНДЕЙКА

В чем польза для зрения: Улучшение усвоения витамина A благодаря цинку и ниацину в составе, нейтрализация свободных радикалов. Активируется процесс обновления и формирования новых клеток, что поддерживает функции глаз. Из мяса получают B1, B12 и селен, это ставит птицу в ряд продуктов для зрения.

В чем еще польза продукта: Насыщение организма белком, поддержка работы щитовидной железы. Увеличивается тонус мускулатуры, отсрочивается чувство усталости. Полезна индейка при анемии, сахарном диабете и лишнем весе.

Примерная норма: От 100 до 200 г в сутки, достаточно 3-4 раза в неделю.

Если принято решение подкорректировать рацион в сторону улучшения работы глаз, то нужно не только включить полезные для зрения продукты, но и удалить те, что приносят вред. Это в первую очередь снеки, фастфуд, алкоголь, полуфабрикаты, сладости, газированные напитки. Нужно также следить за количеством соли в блюдах, ограничивать соленые продукты в рационе.