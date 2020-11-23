ТОП 10 крутейших киногероев

Всегда есть кто-то круче! Здесь собраны персонажи, обладающими теми или иными качествами, которые привлекают зрителей, здесь не меряются силой мышц. Подборка составлялась только из кинофильмов, супергеройское кино и сериалы не в счет.









№10 Трент Уокер («Тусовщики» 1996)

№9 Джефф «Чувак» Лебовски («Большой Лебовски» 1998)

№8 Аксель Фоули («Полицейский из Беверли-Хиллз» 1984-1994)

№7 Тайлер Дерден («Бойцовский клуб» 1999)

№6 Джеймс Бонд («Джеймс Бонд» 1962-…)

№5 Дэнни Оушен («Трилогия друзей Оушена» 2001-2007)

№4 Хан Соло («Звездные войны» 1977-…)

№3 Капитан Джек Воробей («Пираты Карибского моря» 2003-2011)

№2 Леон («Леон» 1994)

№1 Джон Макклейн («Крепкий орешек» 1988-2013)