Запрещенные фильмы: 10 интересных фактов об экранизациях романа Набокова «Лолита»

22 апреля исполнилось 117 лет со дня рождения Владимира Набокова – писателя, поэта, сценариста, которого русские и американцы не перестают оспаривать друг у друга до сих пор. Широкой публике он известен прежде всего как автор скандального романа «Лолита». Немногочисленные попытки экранизации этого произведения тоже сопровождал ряд скандалов, фильмы повторили судьбу романа: во многих странах мира их запретили.











Для первой экранизации романа «Лолита» в 1962 г. Набоков сам написал сценарий, который позже был издан отдельной книгой. Режиссером фильма стал знаменитый Стэнли Кубрик. Фильм участвовал в Венецианском кинофестивале, номинировался на «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.







Сью Лайон в роли Лолиты, 1962







Свое видение набоковского Гумберта режиссер объяснял так: «Речь идет об аутсайдере, чужаке, который со страстью преступает общепринятые нормы. Это преступник, маньяк, поэт, влюбленный, революционер. Главные герои фильмов «Тропы славы», «Убийство», «Спартак» и «Лолита» – все они аутсайдеры, которые сражаются за то, чтобы совершить невозможное, будь это первоклассное ограбление, или спасение невинного от казни милитаристским государством, или любовная связь с двенадцатилетней девочкой».

Режиссер представил Гумберта одиноким романтическим отщепенцем.Над выбором актеров Стэнли Кубрик и Набоков работали вместе. Определенные сложности возникли из-за строгих ограничений, установленных Американской ассоциацией кинокомпаний. В романе Лолите 12 лет, но пригласить на такую роль столь юную девочку было просто невозможно. Набоков настаивал на том, что актриса должна выглядеть ребенком, но вести себя как взрослая женщина. Выбор пал на 16-летнюю Сью Лайон.Из цензурных соображений, эротизм в фильме был сведен к минимуму, о чем позже Стэнли Кубрик сожалел: «Фильм должен был обладать такой же эротической силой, как и роман. Хотя в фильме сохранялась психология персонажей и настроение романа… в нем не было столько эротики, сколько можно было бы вложить сейчас. Если бы мы приблизили его к роману, он оказался бы более популярным. Фильм имел успех, но, несомненно, люди ожидали увидеть нечто такое, что они нашли в книге».Из фильма Кубрика исключены все подробности, характеризующие Гумберта как педофила. Так, отсутствуют уловки с «сонными пилюлями», когда герой хотел усыпить Лолиту и воспользоваться ей. Девочка же, напротив, предстает вульгарной красоткой, соблазняющей Гумберта.Второй экранизацией «Лолиты» стал одноименный фильм Эдриана Лайна, вышедший на экраны в 1997 г., спустя 20 лет после смерти Набокова. Главные роли в нем сыграли Джереми Айронс и Доминик Суэйн. Фильм снят по мотивам романа, он построен как рассказ подсудимого присяжным, чего не было у Набокова.Слева – Дастин Хоффман. Справа – Джереми АйронсНа роль Гумберта изначально приглашали Дастина Хоффмана, но он отказался из-за съемок в другой картине. Роль Лолиты предложили Натали Портман, но она тоже ответила отказом , из-за религиозных убеждений. Пробы проходили около 2500 актрис, на роль утвердили 15-летнюю Доминик Суэйн.В совместных сценах между девочкой и Джереми Айронсом прокладывали подушку. А в интимных сценах ее заменяла дублерша, так как по американскому законодательству несовершеннолетние актрисы не могут участвовать в съемках сцен полового акта.Экранный возраст Лолиты и в той, и в другой версии был увеличен до 14 лет из-за опасений вызвать у публики гнев и возмущение. В итоговой версии фильма вырезаны несколько откровенных сцен, которые остались на DVD-диске с фильмом, так как кинотеатры Великобритании и Франции отказались показывать «Лолиту» в полной версии.Фильм Адриана Лайна был запрещен в Австралии до 1999 г. за «пропаганду педофилии», еще 24 страны запретили или ограничили его к показу. До сих пор в странах Европы диски с « Лолитой » разрешено продавать только совершеннолетним. По сути, фильм повторил судьбу романа Набокова, который в свое время был запрещен в Англии, Франции, Аргентине, Новой Зеландии и ЮАР.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)